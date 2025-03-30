¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼»á¡¡31Æü¥Õ¥¸²ñ¸«¤Ë¡Öº£ÅÙ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ°Íý¤·¤Æ¡×Á°²ó¤Ï10»þ´ÖÄ¶¤¨¡Ö¥«¥ª¥¹¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ÊüÁ÷¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼»á¤¬30ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍËÁ°9¡¦54¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹»á¤È½÷À¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿ÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê²ñ¸«¤¹¤ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÌäÂêÄ´ºº¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Ä´ººÊó¹ð½ñ¤ò¤¢¤¹31Æü¤ËÄó½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÆ±¶É¤ÎÀ¶¿å¼ÒÄ¹¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¯¡£
¡¡1·î27Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï·Ð±Ä¿Ø¤¬10»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ö»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÁ°¤Ï¥«¥ª¥¹¤À¤Ã¤¿¡£10»þ´Ö¡¢Ä¹¤¹¤®¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Öº£ÅÙ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ°Íý¤·¤Æ¡¢¼ÁÌä¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤È¤«¥ï¥¤¥×¤È¤«¤È¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤Á¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ç¤âÅú¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£