º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ò¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥È¤·Â³¤±¤ë¡×¡¡»Ø´ø´±¤¬¡ÈÍÊ¸î¡É¡ÄÀ©µåÆñ¤â¡Ö¿¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï61µå¤òÅê¤²¡¢1²ó2/3¤ò2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 7¡¼3 ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ë7-3¤Ç¾¡¤Á¡¢³«Ëë5Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï1²ó2/3¤ò2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£»î¹ç¸å¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Êµ¤»ý¤Á¤È·ë²Ì¤¬¡Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥í¥¦¥¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ©µåÎÏ¤Î¤¢¤ëÅê¼ê¤À¡£Êâ¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÅê¤²¹þ¤à¥¿¥¤¥×¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Öº£¤Ï¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ê¼óÇ¾¿Ø¤ò¡Ë´¶¿´¤µ¤»¤¿¤¤¡¢¤¤¤¤Åêµå¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÆ®Áè¿´¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¡Êµ¤»ý¤Á¤È·ë²Ì¤¬¡Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ê²ÝÂê¤Ë¡Ë¼è¤êÁÈ¤ßÂ³¤±¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡23ºÐ¤¬Íá¤Ó¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÀöÎé¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¡ÊÄ¹¤¤¡ËÆ»¤Î¤ê¤À¡£Èà¤ÏMLB¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¼ã¤¤Áª¼ê¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤¹¤ë¤·¡¢¡Ê¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡ËÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡¢¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç¤Î½éÀï¤ËÈ÷¤¨¤ë¡×¤È»Ø´ø´±¡£¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¿¼¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÈà¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·Â³¤±¤Æ¡¢¼¡²ó¤ÎÀèÈ¯¤Ë½àÈ÷¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ËÜµòÃÏ½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï61µå¤òÅê¤²¤Æ4»Íµå¤È¡¢À©µå¤¬°ÂÄê¤»¤º¡£½é²ó¤ËÅ¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤È²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï96.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155.9¥¥í¡Ë¤È¡¢µåÂ®¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë