´ä¹ñ¡¦¶ÓÂÓ¶¶¤Î½Õ¤ÎÉ÷Êª»í¤µ¤¯¤é½®¤Î±¿¹Ô¤òÅöÌÌµÙ»ß¤Ë 28Æü¤Ë¶¯É÷¤Ë¤¢¤ª¤é¤ìºÂ¾Ì¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ
´ä¹ñ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ï¶ÓÂÓ¶¶¼þÊÕ¤Ç±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍ·Í÷Á¥¤¬¶¯É÷¤Ë¤¢¤ª¤é¤ìºÂ¾Ì¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö±¿¹Ò¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ä¹ñ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3·î28Æü¤Î¸á¸å2»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¶ÓÀî¤Ç±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍ·Í÷Á¥¡á¤µ¤¯¤éÁ¥¤¬¶¯É÷¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¡¢¶ÓÂÓ¶¶¤Î¶¶¤Î²¼ÉÕ¶á¤ÎÀõÀ¥¤ÇºÂ¾Ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åö»þÁ¥¤Ë¤Ï¾èµÒ2¿Í¤ÈÁ¥Æ¬2¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬4¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
´ä¹ñ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ç¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤¿¤áÅöÌÌ¤Î´Ö¤µ¤¯¤é½®¤Î±¿¹Ò¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´ä¹ñ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ±»ô»öÌ³½ê¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ÇÃÎ¤é¤»¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£