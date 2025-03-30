¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ä¤ª¤Ò¤¿¤·¤Ë¤â¡£¡Ö¤¤Ê¤³¡×¤ÇÅ´Ê¬¤ò¤Á¤ç¤¤Â¤·
¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢¥Ñ¥¹¥¿¡¢ÏÂ¤¨Êª¤Ë¡ª¡ÖÀÄ¤¸¤½¡×¤ÇÅ´Ê¬¤ò¤Á¤ç¤¤Â¤·¡¿¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë Å´Ê¬¤Á¤ç¤¤Â¤·¤´¤Ï¤ó¡Ê1¡Ë
½÷À¤Î¤«¤é¤À¤ÎÉÔÄ´¤È´Ø·¸¤¬¿¼¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡¢Å´ÉÔÂ¡£À®¿Í½÷À¤Ë¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1Æü¤ÎÅ´ÎÌ¤Ï10.5¡Á11mg¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥×¥ë¡¼¥óÌó10¸ÄÊ¬¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÅ´ÎÌ¤òËèÆü°Õ¼±¤·¤ÆÀÝ¼è¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¡ª
¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¿©»ö¤ËÅ´Ê¬¤ò´Þ¤à¿©ºà¤ò¡Ö¤Á¤ç¤¤Â¤·¡×¤¹¤ë¤³¤È¡£ÌôÌ£¤ä´¥Êª¡¢²ÌÊª¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ë¤¢¤ëÅ´Ê¬¿©ºà¤ò¤³¤Þ¤á¤ËÂ¤·¤Æ¡¢Å´Ê¬¥Á¥ã¡¼¥¸¡ª¡¡Â³¤±¤ä¤¹¤¤¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¼è¤êÆþ¤ìÊý¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÎÁÍý¤Ë¤ª²Û»Ò¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È³èÍÑ¤·¤è¤¦¡Ö¤¤ÊÊ´¡×
¡Ê²Ä¿©Éô100g¤¢¤¿¤ê¤Î¡ËÅ´´ÞÍÎÌ¡§8.0mg¡Ê²«ÂçÆ¦¡¿Á´Î³¡Ë
¢£ÆÃÄ§
Àù¤Ã¤¿ÂçÆ¦¤ò¤Ò¤¤¤¿¤â¤Î¡£¼ç¤Ë²«ÂçÆ¦¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÄÂçÆ¦¤Çºî¤é¤ì¤¿¤¦¤°¤¤¤¹¤¤ÊÊ´¡¢¹õÂçÆ¦¤Çºî¤é¤ì¤¿¹õÆ¦¤¤ÊÊ´¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸ú²Ì
ÂÎ¤Î¹½À®À®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ä¡¢ÊØÄÌ¤òÂ¥¤¹ÉÔÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢·ì±Õ¤Î¶Å¸Ç¤òÂ¥¤·¤Æ½Ð·ì¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÂå¼Õ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óB6¤â´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¼è¤êÆþ¤ìÊý
¢¢ Ì£Á¹½Á¤ËÆþ¤ì¤ë¡ÚÄ«¡Û
¾®¤µ¤¸1ÇÕ¤Î¤¤ÊÊ´¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¢ ¤¤ÊÊ´¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¤Ë¤¹¤ë¡ÚÄ«¡Û
Æ¦Æý¡¢Íñ¡¢¤Æ¤ó¤µ¤¤Åü¡¢¤¤ÊÊ´¤òº®¤¼¤¿±Õ¤Ë¥Ñ¥ó¤ò¿»¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÇÎ¾ÌÌ¤ò¾Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢¢ ¤¤ÊÊ´¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¤¹¤ë¡ÚÍ¼¡Û
¤ª¹¥¤ß¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë¾®¤µ¤¸1ÇÕ¤Î¤¤ÊÊ´¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤Þ¤¹¡£¾ø¤·ÌîºÚ¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¢ ¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¤ª¤Ò¤¿¤·¤Ë²Ã¤¨¤ë¡ÚÍ¼¡Û
¢¢ ¤¤ÊÊ´ËÀ¤Ë¤¹¤ë¡ÚÊä¡Û
Æ±ÎÌ¤Î¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤È¤¤ÊÊ´¤òº®¤¼¤Æ¤Þ¤È¤á¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥µ¥¤¥º¤ËÀÚ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤¤ÊÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Þ¤¹¡£²û¤«¤·¤¤¤ª¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢¢ ¤¤ÊÊ´Ìß¤Ë¤¹¤ë¡ÚÊä¡Û
¾Æ¤¤¤¿Ìß¤ò¤ªÅò¤Ë¤¯¤°¤é¤»¡¢¤¤ÊÊ´¤È¹õÅü¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Þ¤¹¡£
¢¢ Æ¦Æý¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ë¤«¤±¤ë¡ÚÊä¡Û
¢£¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¥ì¥·¥Ô¡Ö¤¤ÊÊ´ÅâÍÈ¤²¡×
¤À¤·¾ßÌý¡¢¤ª¤í¤·¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢¤ª¤í¤·¥·¥ç¥¦¥¬¤Ë·ÜÆù¤ò1»þ´Ö°Ê¾åÄÒ¤±¹þ¤ß¤Þ¤¹¡Ê»þ´Ö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð30Ê¬¤Ç¤âOK¡Ë¡£¤¤ÊÊ´¤ÈÊÒ·ªÊ´¤ò¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯¤Þ¤Ö¤·¤Æ¡¢¤«¤é¤ê¤ÈÍÈ¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤È¤Æ¤â¹á¤Ð¤·¤¯¡¢±ÉÍÜ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤è¡£ÍÈ¤²¤º¤Ë¾¯ÎÌ¤ÎÌý¤ò¤«¤±¤Æ¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
Ãø¼Ô¡§ÌÓÍøÍ¹á
Ä´Íý»Õ¤ä¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¿©¤Ë·È¤ï¤êÌó30Ç¯¡£¸½ºß¤Ï±ÉÍÜ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤ÆÎÁÍý¶µ¼¼¤ä¡¢¹ÖºÂ¡¢±ÉÍÜ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò³«ºÅ¡£¡Ê°ì¼Ò¡ËÅ´Ê¬¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼ÉáµÚ¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡¢Å´Ê¬¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼ÍÜÀ®¹ÖºÂ¼çºË¡£SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï10Ëü¿Í°Ê¾å¡Ê2024Ç¯5·î¸½ºß¡Ë¡£
´Æ½¤¡§¤è¤·¤À±ÉÈþ»Ò
£Í£Ï£Í£Ï¤³¤³¤í¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡£¾®»ù²Ê°å¤È¤·¤ÆÉÂ±¡¶ÐÌ³¤äÆýÍÄ»ù·ò¿Ç¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤éÃÏ°è¤Ç¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È¤Ë¤â½¾»ö¡£À¾ÍÎ°åÎÅ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ëÎÅË¡¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á2023Ç¯¤Ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò³«¶È¡£
Ãø¡áÌÓÍø Í¹á¡¢¤è¤·¤À ±ÉÈþ»Ò¡¿¡Ø¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë Å´Ê¬¤Á¤ç¤¤Â¤·¤´¤Ï¤ó¡Ù