ÇµÌÚºä¤ÎÈëÌ©Ê¼´ï¡¦ÉÚÎ¤Æà±û¤¬5²óÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¡£¹â¹»¥é¥¹¥È¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¤Ï¡¢ËÜ¿ÍÂÔË¾¤Î¡íÀã¤ÎÃæ¡í¤Ç¡£¡ÖÇµÌÚºä46¤Ç¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¡ØÀÄ½Õ¡Ù¤ÏÂ³¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÇµÌÚºä46¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤ÇºÆ¤ÓÁªÈ´Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿"¤Ê¤ª¤Ê¤ª"¤³¤ÈÉÚÎ¤Æà±û¤¬3·î31Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤15¹æ¡Ù¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£
Åß¤ÎËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤ä¡¢½é¤á¤ÆÌ³¤á¤¿¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ö¤Î¥»¥ó¥¿¡¼´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¿·¤¿¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿"¼«³Ð"¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤Î¹â¹»À¸³è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
¢£¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤òÃÎ¤ì¤ë¤ª»Å»ö
¡½¡½4ÅÙÌÜ¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¡£»£±ÆÃÏ¤Ï¤Ê¤ó¤ÈËÌ³¤Æ»¤Ç¤·¤¿¡£
ÉÚÎ¤¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»£±Æ¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¿²ó¤«¡ÖÀã¤ÎÃæ¤Ç»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ......½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤«¤é¤ÏËè²ó¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½½é¤á¤Æ¤ÎÀã¤ÎÃæ¤Ç¤Î»£±Æ¡£¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¡©
ÉÚÎ¤¡¡ÆÞ¤ê¶õ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤«¤é°Å¤¤¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Àã¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë»£¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Èï¼ÌÂÎÌÜÀþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥«¥á¥é¥Þ¥óÌÜÀþ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÉÚÎ¤¡¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âº£²ó¤Ï¤«¤Ê¤êÅ·µ¤¤âÎÉ¤¯¤Æ¡£¤Þ¤Ö¤·¤¤Àã¤ÎÃæ¤ÇÍýÁÛ¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½ÉáÃÊ¤Î¥È¡¼¥¯ÇÛ¿®¤Ê¤É¤Ç¡¢¡ÖÀã¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë½÷¤Î¥³¤¬°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÉÚÎ¤¡¡½é¤á¤ÆÀã¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜÅö¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£......¤¤¤ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Àã¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¥â¥Õ¥â¥Õ¤·¤¿°áÁõ¤¬¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÉÚÎ¤¡¡°áÁõ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢»ä¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍ±Í½¡Ù¤Î¡¢MV¤ÇÃå¤¿¥»¡¼¥é¡¼Éþ¤Ë»÷¤¿¤â¤Î¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¹â¹»À¸¥é¥¹¥È¤Î»£±Æ¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤½¤ó¤ÊÀ©Éþ¤òÃå¤é¤ì¤¿¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢¡ÖÀã¹ñ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¾¯½÷¤¬¡¢¹â¹»Â´¶È¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾åµþ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
ÉÚÎ¤¡¡³Ø¹»¤ÎÁ°¤ÇÂ´¶È¼°¤ÎÆü¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢¾åµþÁ°¡¢¾åµþ¸å¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î¤ªÉô²°¤Ç²á¤´¤¹¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤È¤¡¢ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö¤³¤Î³¹¤«¤é½Ð¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½ÉÚÎ¤¤µ¤ó¤Î´¶¼õÀ¤Î¹â¤µ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿¥í¥±¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ÉÚÎ¤¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¼«Ê¬¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢³Ø¹»¤Î²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤ª´ê¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤»¤Æ¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤±¤É¡¢º£¤Î¤ª»Å»ö¤ÏÁ´Éô¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡£¹â¹»Â´¶È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ç´èÄ¥¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»£±Æ½ªÈ×¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é²áµî4²ó¤Î½µ¥×¥ì¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡¢¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÚÎ¤¡¡¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤½¤ì¤Çº£¤Þ¤Ç¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¡¢¼Â¤Ï½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤È¤¤ÎÉ½»æ¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤òÃÎ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡½¡½¿·¤·¤¤¼«Ê¬¡¢¤Ç¤¹¤«¡£
ÉÚÎ¤¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï»¨»ï¤Ë½Ð¤ë¤È¤¡¢¾Ð´é¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÉ½»æ¤Ïô¥¡Ê¤ê¤ó¡Ë¤È¤·¤¿¡¢¼ä¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡£¡Ö»ä¤Ã¤Æ¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤¹¤´¤¯¥Û¥á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£......»£±Æ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤òÃÎ¤ì¤ë¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¤ª»Å»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤ã
¡½¡½1·î¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤ÆºÂÄ¹¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÚÎ¤¡¡¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¥¹¥Ô¡¼¥Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀµÄ¾¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¡¢Ç¯Ëö¤«¤é¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Æ±´ü¤Î¡Ê²¬ËÜ¡ËÉ±Æà¡Ê¤Ò¤Ê¡Ë¤ä¡Ê¿û¸¶¡Ëºé·î¡Ê¤µ¤Ä¤¡Ë¤¬¤º¤Ã¤È»ä¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÎÎý½¬¤È¤«¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¥Û¥á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤¹¤´¤¯Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Àé½©³Ú¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ý¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿Ã£À®´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÚÎ¤¡¡º£²ó¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢É½¾ð¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤Çµ±¤¯ÎÏ¤Ï¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£È¿¾ÊÅÀ¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿Àª¤¤¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½´°Áö¸å¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤â¤¹¤´¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÚÎ¤¡¡ÀèÆüÂ´¶È¤òÈ¯É½¤µ¤ì¤¿º´Æ£Éö¡Ê¤«¤¨¤Ç¡Ë¤µ¤ó¡Ê»°´üÀ¸¡Ë¤â¡¢»ä¤¬¥½¥í¤Ç²Î¤Ã¤¿¡Øº£¡¢ÏÃ¤·¤¿¤¤Ã¯¤«¤¬¤¤¤ë¡Ù¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¤ÎÇµÌÚºä46¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¥Û¥á¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¡ÖÆà±û¤ÎÀ®Ä¹¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ÉÚÎ¤¡¡¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤±¤É¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬»ä¤Î¤³¤È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Àè½µÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÁªÈ´Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´ü´Ö¤ò¤É¤¦²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÉÚÎ¤¡¡¡Ö»Ù¤¨¡×¤ÎÏÃ¤¬Â³¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÁ°¡¢W¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÊÃæÀ¾¡Ë¥¢¥ë¥Î¤«¤é¡¢Çº¤ß¤òÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç......»ä¤Ï¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢Ã¯¤«¤ò¶¯¤¯»Ù¤¨¤ëÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ö¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÏÃ¤»¤ëÍî¤ÁÃå¤¯Â¸ºß¡×¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¡¢Ã¯¤«¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë´ü´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¡Ö»Ù¤¨Êý¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Û¤«¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¤¤¥¹¥¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÉÚÎ¤¡¡ºÇ¶á¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡©
ÉÚÎ¤¡¡ÇµÌÚºä46¤ËÆþ¤Ã¤Æ´Ý3Ç¯¤¿¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤À¤È¡¢½é´ü¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¡ÖÊÑ¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤«¡Ö´Ê·é¤Ë¤Þ¤È¤á¤Ê¤¤ã¡×¤Ã¤Æ¡¢¹Í¤¨¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥È¡¼¥¯¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È³èÆ°¤ÎÉý¤â¹¤¬¤ë¤Ï¤º¤À¤·¡¢¤ß¤ó¤ÊÊ¿Åù¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤¹¤´¤¯Íê¤â¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÌÜÉ¸¤Ç¤¹¤Í¡£
ÉÚÎ¤¡¡ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î·çÅÀ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬º£¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½º£¤Þ¤Ç¡Ö¤º¤Ã¤È¹â¹»À¸¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÚÎ¤¤µ¤ó¤â¡¢º£½µ¤Ä¤¤¤Ë¸ª½ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÚÎ¤¡¡¤Ä¤¤¤Ë¤Ç¤¹¤Í......¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â»ä¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ê¸²½º×¤È¤«ÂÎ°éº×¤ß¤¿¤¤¤Ë²¿¤«¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢»þ´Ö¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡ÖÀÄ½Õ¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ÎÍ×ÁÇ¤¬³ØÀ¸À¸³è¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¹â¹»À¸¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î³èÆ°¤Ë¤â¡ÖÃç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤â¤Î¡×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤½¤ì¤³¤½¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ö¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
ÉÚÎ¤¡¡¤½¤¦µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤â¡ÖÀÄ½Õ¡×¤Ç¡£¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤â¡¢ÇµÌÚºä46¤Ç¤¤¤ë¸Â¤êÀÄ½Õ¤ÏÂ³¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡......¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÚÎ¤Æà±û¡ÊNao TOMISATO¡Ë
2006Ç¯9·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì ÀéÍÕ¸©½Ð¿È
¿ÈÄ¹164Ñ ·ì±Õ·¿¡áO·¿
¼ñÌ£¡á¼Ì¿¿
Ä¹½ê¡á¼«Ê¬¤¬·ù¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¿Í¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í
¡»2022Ç¯2·î¡¢±þÊçÁí¿ô8Ëü7000¿ÍÄ¶¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÆÍÇË¤·¡¢ÇµÌÚºä46¤Ë¸Þ´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£È¯ÇäÃæ¤ÎÇµÌÚºä46 38th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Í¡¼¥Ö¥ë¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ù¤Ç¼«¿È3ÅÙÌÜ¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¡£¡ØGoodsPress¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤Ç¡ØNAOGRAPHIC¡Ù¤òÏ¢ºÜÃæ¡£¤³¤Î½Õ¡¢À²¤ì¤Æ¹â¹»¤òÂ´¶È¡£
ÇµÌÚºä46¸ø¼°X¡Ú@nogizaka46¡Û
ÇµÌÚºä46¸ø¼°Instagram¡Ú@nogizaka46_official¡Û
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥¢¥ª¥¥æ¥¦¡Êshort cut¡Ë¡¡»£±Æ¡¿·§Ã« ´Ó