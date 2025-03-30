¡Úµð¿Í¡ÛÀô¸ýÍ§ÂÁ¤¬±¦Íã¤Ø£±¹æ£²¥é¥ó¡¡³«ËëÄ¾Á°¤Ë£²·³¹ß³Ê¤âºÆ¾º³Ê¤Ø²÷²»¡Ä£²·³À¾ÉðÀï
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð¡½µð¿Í¡Ê£³£°Æü¡¦¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤¬¡¢ÀèÀ©¤Î£±¹æ£²¥é¥ó¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ß¡¢£±·³ºÆ¾º³Ê¤Ø¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦À¾ÉðÀï¤Ë¡Ö£³ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó£±»à°ìÎÝ¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤ÇÁê¼êÀèÈ¯¡¦»åÀî¤ËÂÐ¤¹¤ë¤È¡¢£±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÆâ³Ñ´ó¤ê¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¤Æ±¦±Û¤¨¤Ø¤È±¿¤ó¤À¡£
¡¡Àô¸ý¤Ï£²£³Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤ÇÆþÃÄ¡££±Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¼éÈ÷ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë£¶£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£²³ä£±ÎÒ¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£¹ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£½Õ¥¥ã¥ó¥×¤Ï£±·³¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡¢£²·î£±£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ÈÇòÀï¤Ç¤Ï£²£µÇ¯¤Î¡È¥Á¡¼¥à£±¹æ¡É¤È¤Ê¤ëËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³«ËëÄ¾Á°¤Ë£²·³¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£