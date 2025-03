ぬいぐるみやフィギュア、人気作品のキャラクターグッズなどを多数展開しているセガプライズ。

今回は2025年3月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場するTVアニメ「らんま1/2」グッズを紹介します☆

セガプライズ TVアニメ「らんま1/2」グッズ

登場時期:2025年3月21日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

高橋留美子先生による人気コミックを原作とした、TVアニメ「らんま1/2」

1989年にTVアニメ化され、2024年10月からは新たに日本テレビ系で第1期が放送されていた人気アニメです☆

そんなTVアニメ「らんま1/2」グッズが、2025年3月よりセガプライズに登場。

水を被って動物の姿になってしまったときのぬいぐるみと、種類豊富なバッグ型ミニポーチがラインナップされます☆

TVアニメ「らんま1/2」 ぬいぐるみ

サイズ:全長約10×10×16cm

種類:全3種(Pちゃん、玄馬(パンダ)、シャンプー(猫))

TVアニメ「らんま1/2」に登場するキャラクターたちを、かわいいおすわり型のぬいぐるみで表現。

それぞれ、水を被って動物になったときの姿がぬいぐるみ化されています。

黒ブタの「Pちゃん」こと「響良牙」や、猫になってしまった「シャンプー」はかわいらしく再現☆

パンダになった「早乙女玄馬」もキュートなサイズ感で登場です!

TVアニメ「らんま1/2」 バッグ型ミニポーチ

サイズ:全長約8×2×9cm

種類:全8種(早乙女乱馬、天道あかね、響良牙、シャンプー、らんま、Pちゃん、玄馬(パンダ)、シャンプー(猫))

ユニークなバッグ型で便利に使えるミニポーチは、全8種類を展開。

セガオリジナルの描き起こしイラストと、キャラクターをイメージした色使いもポイントです。

「早乙女乱馬」「天道あかね」「響良牙」「シャンプー」のほか、水を浴びて変身した姿もラインナップ。

「早乙女乱馬」が女の子になってしまった姿の「らんま」や「Pちゃん」になっている「響良牙」、パンダ姿の「早乙女玄馬」などが登場します☆

ストラップが付いており、持ち物への取り付けも可能。

作品ロゴもアクセントになった、ユニークでかわいいグッズです☆

人気アニメ「らんま1/2」から、可愛いぬいぐるみと便利に使えるミニポーチが登場。

セガプライズのTVアニメ「らんま1/2」グッズは、2025年3月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

