セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場☆

今回は2025年3月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、『白雪姫』 プラチナムザッカチュールバッグを紹介します!

セガプライズ ディズニー『白雪姫』 プラチナムザッカチュールバッグ

登場時期:2025年3月21日より順次

サイズ:全長約42×5×40cm

種類:全2種(白雪姫、女王)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから、ふわふわチュール素材がアクセントになった、かわいいデザインのバッグが『白雪姫』デザインで登場。

ラインナップはディズニープリンセス「白雪姫」と、ディズニーヴィランズ「女王」の2種類です。

チュール素材が軽やかな印象で、春のお出かけにもぴったり。

『白雪姫』がテーマの総柄アートを内生地に使用した、かわいく・おしゃれに使える、実用的なバッグです!

白雪姫

ディズニープリンセス「白雪姫」デザインのチュールバッグのベースは、清潔感のあるホワイト。

「白雪姫」にぴったりの、清楚なデザインにまとめられています。

内生地に色とりどりのお花とともに描かれた「白雪姫」の姿も美しい、おしゃれに使えるバッグです☆

女王

『白雪姫』に登場するディズニーヴィランズ「女王」をイメージしたチュールバッグ。

黒と濃い赤を使い、かわいいデザインの中に大人っぽい印象をプラスしています。

内生地に「女王」のほか、お城やドクロなどのモチーフが散りばめられた、ダークな魅力を感じるデザインです!

内生地に『白雪姫』の総柄アートを使用した、ふわふわのチュール素材がかわいい、おしゃれな印象のバッグ。

セガプライズの『白雪姫』 プラチナムザッカチュールバッグは、2025年3月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ふんわりチュール素材を使った総柄バッグ!セガプライズ ディズニー『白雪姫』グッズ appeared first on Dtimes.