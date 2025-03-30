¾®¶¶·úÂÀ¤µ¤ó¡¢¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ï¤¢¤ÎÍÌ¾´ë¶È¤Ë¡Ö¿Æ¹§¹Ô¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¥×¥í¥ì¥¹¤Ø¤ÎÆ»¤ò·è°Õ
¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¾®¶¶·úÂÀ¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤¬29Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡ÁSP¡×¤Ë½Ð±é¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î½¢¿¦Àè¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤Ë¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ã¤Æ²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¾®¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤Îº¢¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½é¤á¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¤â¤¦¥×¥í¥ì¥¹¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡×¤È¥×¥í¥ì¥¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÏÃ¤·¤¿¡£
ÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢·ë¶É¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ½é¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Ö¹â¹»Â´¶È¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢½¢¿¦¤ò¤¹¤ë¤«¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤«Çº¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢18ºÐ¤Î»þ¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹â¹»Â´¶È¤È¤È¤â¤Ë½¢¿¦¤ò¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¾¾²¬¤¬¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤É¤³¤Ë?¡×¤È½¢¿¦Àè¤òË¬¤Í¤ë¤È¾®¶¶¤µ¤ó¤Ï¡Öµþ¥»¥é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Öµþ¥»¥é?!¡×¡Ö°ÂÂÙ¤Ç¤¹¤è¤Í?¡×¤È°ìÆ±¤ÏÁûÁ³¡£ÂçµÈ¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢¼¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤Õ¤ë¤È¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È¾®¶¶¤µ¤ó¤ÏÊÖÅú¤·¤¿¡£
ÂçµÈ¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¾®¶¶¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ò¼ã¼ê¤Îº¢¤«¤éÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¡Ö½ÀÆ»¤ÎÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤«¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤â¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂåÉ½Áª¼ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¥á¥¤¥ó¤Î»þÂå¤Ë¡Øµþ¥»¥é¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡Ù¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¾®¶¶·úÂÀ¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢µþ¥»¥é¼¤á¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ø¿Æ¹§¹Ô¤¬¤·¤¿¤¤¤«¤é¡Ù¡£¤³¤Î¿Í¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÅö»þ¤Î»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£