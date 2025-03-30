¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Ø¤½¤ì¤È¤Ê¤¯ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë½÷À¤¬¼è¤ë¹ÔÆ°£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¹ðÇò¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤È¤â¡¢²¿¤é¤«¤Î¹ÔÆ°¤Ç¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷À¤«¤é¤Î¡Ö¹¥¤¥µ¥¤¥ó¡×¤Ï¸«Æ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù½÷ÀÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢¡Ö¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Ø¤½¤ì¤È¤Ê¤¯ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë½÷À¤¬¼è¤ë¹ÔÆ°¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¾éÃÌ¤Ã¤Ý¤¯ÅÁ¤¨¤ë
¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤é¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¹¥¤¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤ë¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¢¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤â»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö²¶¤â¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÊÖ¤·¤Æ¡¢½÷À¤ÎËÜ¿´¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£²¡Û¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¡¢Æó¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢°û¤ß²ñ¤ÎÀÊ¤äµÙ·Æ»þ´Ö¤Ê¤É¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë½÷À¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤À¤«¤é¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Îµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤¤¤é¤Ì¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦Æó¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡ÛËÜ¿Í¤ËÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¤ËÌÜÅö¤Æ¤ÎÃËÀ¤Ø¤Î¹¥°Õ¤òÏÃ¤¹
¡ÖÄ¾ÀÜ¸À¤¦¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤±¤É¡Ä¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Í§¿Í¤ò²ð¤·¤ÆÃËÀ¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë½÷À¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¡ü¡ü¤µ¤ó¤¬¥¢¥Ê¥¿¤Î¤³¤È¹¥¤¤À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤â¸þ¤³¤¦¤Î½÷À¤ËÅÁ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍ§¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡ÛÁê¼ê¤Î¼ñÌ£¤ò¡¢¼«Ê¬¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë
¡ÖÆ±¤¸¼ñÌ£¤ò»ý¤Æ¤Ð¡¢µ÷Î¥¤¬½Ì¤á¤é¤ì¤ë¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤Î´Ø¿´»ö¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤â¡¢Îø¤¹¤ë½÷À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ª¥È¥á¿´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤¬¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤È¶µ¤¨¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¡©¡×¤È¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÒ»×¤¤Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ËË«¤á¤ë
¡Ö¡ØÆÃÊÌ¤Ê¿Í¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢ÂçÀª¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¹¥¤¤ÊÃËÀ¤À¤±¤òÆÃÊÌ°·¤¤¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉÑÈË¤ËÌÜ¤¬¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¡Öº£ÅÙ¤ÏÆó¿Í¤Ç°û¤Þ¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£¶¡Û¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ë¿Æ¶á´¶¤òÊú¤«¤»¤ë
¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÈà¤Ë»ä¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤¿¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤¹¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÃËÀ´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ÏÂ¾¿Í¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¶á¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤ÎÃËÀ¤Ë¤â¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û°ÕÃæ¤ÎÃËÀ¤È¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡¢Áê¼ê¤ÎÆÃÄ§¤òÏÃ¤¹
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯µ¤¤Å¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀËÜ¿Í¤ÎÆÃÄ§¤òµó¤²¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ²¶¤Î¤³¤È¡©¡×¤Ê¤É¤È½÷À¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤éÌ®¤¢¤ê¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¹¥¤¤ÊÃËÀ¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÌÜ¤ÇÄÉ¤¦
¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤Ä¤¤¸«¤Á¤ã¤¦¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢Æ±¤¸½÷À¤«¤é²¿ÅÙ¤â»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½÷À¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¿©»ö¤ËÍ¶¤¦¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡ÛÁê¼ê¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë
¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Ë¹¥°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¡¢¾Ð´é¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦½÷À¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤É¤ÎÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯È¬ÊýÈþ¿Í¥¿¥¤¥×¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Û¤«¤Ë¡¢¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Ë½÷À¤¬´ÖÀÜÅª¤ËÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê×¢Ìî½ç»Ò¡¿£Ï£æ£æ£é£ã£å¡¡£Ô£é¡Ü¡Ë
¡Ú£±¡Û¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¾éÃÌ¤Ã¤Ý¤¯ÅÁ¤¨¤ë
¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤é¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¹¥¤¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤ë¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¢¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤â»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö²¶¤â¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÊÖ¤·¤Æ¡¢½÷À¤ÎËÜ¿´¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹¥¤¤Ê¿Í¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢°û¤ß²ñ¤ÎÀÊ¤äµÙ·Æ»þ´Ö¤Ê¤É¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë½÷À¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹¥¤¤À¤«¤é¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Îµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤¤¤é¤Ì¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦Æó¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£³¡ÛËÜ¿Í¤ËÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¤ËÌÜÅö¤Æ¤ÎÃËÀ¤Ø¤Î¹¥°Õ¤òÏÃ¤¹
¡ÖÄ¾ÀÜ¸À¤¦¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤±¤É¡Ä¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Í§¿Í¤ò²ð¤·¤ÆÃËÀ¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë½÷À¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¡ü¡ü¤µ¤ó¤¬¥¢¥Ê¥¿¤Î¤³¤È¹¥¤¤À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤â¸þ¤³¤¦¤Î½÷À¤ËÅÁ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍ§¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡ÛÁê¼ê¤Î¼ñÌ£¤ò¡¢¼«Ê¬¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë
¡ÖÆ±¤¸¼ñÌ£¤ò»ý¤Æ¤Ð¡¢µ÷Î¥¤¬½Ì¤á¤é¤ì¤ë¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃËÀ¤Î´Ø¿´»ö¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤â¡¢Îø¤¹¤ë½÷À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ª¥È¥á¿´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤¬¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤È¶µ¤¨¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¡©¡×¤È¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢ÊÒ»×¤¤Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ËË«¤á¤ë
¡Ö¡ØÆÃÊÌ¤Ê¿Í¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢ÂçÀª¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¹¥¤¤ÊÃËÀ¤À¤±¤òÆÃÊÌ°·¤¤¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉÑÈË¤ËÌÜ¤¬¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¡Öº£ÅÙ¤ÏÆó¿Í¤Ç°û¤Þ¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£¶¡Û¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ë¿Æ¶á´¶¤òÊú¤«¤»¤ë
¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÈà¤Ë»ä¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤¿¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤¹¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÃËÀ´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ÏÂ¾¿Í¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¶á¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤ÎÃËÀ¤Ë¤â¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡Û°ÕÃæ¤ÎÃËÀ¤È¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡¢Áê¼ê¤ÎÆÃÄ§¤òÏÃ¤¹
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯µ¤¤Å¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀËÜ¿Í¤ÎÆÃÄ§¤òµó¤²¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ²¶¤Î¤³¤È¡©¡×¤Ê¤É¤È½÷À¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤éÌ®¤¢¤ê¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£¸¡Û¹¥¤¤ÊÃËÀ¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÌÜ¤ÇÄÉ¤¦
¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤Ä¤¤¸«¤Á¤ã¤¦¡×¡Ê£±£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢Æ±¤¸½÷À¤«¤é²¿ÅÙ¤â»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½÷À¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¿©»ö¤ËÍ¶¤¦¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡ÛÁê¼ê¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë
¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤È¡¢¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Ë¹¥°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¡¢¾Ð´é¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦½÷À¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤É¤ÎÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯È¬ÊýÈþ¿Í¥¿¥¤¥×¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Û¤«¤Ë¡¢¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Ë½÷À¤¬´ÖÀÜÅª¤ËÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê×¢Ìî½ç»Ò¡¿£Ï£æ£æ£é£ã£å¡¡£Ô£é¡Ü¡Ë