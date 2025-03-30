¡Ú±Ç²è ¥É¥é¤¨¤â¤ó¡ÛÂç¥Ò¥Ã¥È¡ª ¤Ø¤¿¤Ã¤Ô¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¸ø³«
¸ø³«Ãæ¤Î¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î44ºîÌÜ¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡Ù¡£¸ø³«¤«¤é22Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷220Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ26.5²¯±ß¤òµÏ¿¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£60ÉÃ¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤È¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë
2025Ç¯¤ÇµÇ°¤¹¤Ù¤45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î44ºîÌÜ¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡Ê¤¨¤»¤«¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ë¡Ù¡×¤¬¡¢2025Ç¯3·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«Ãæ¡£
ËÜºî¤Ï¡¢³¨¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿ÁÔÂç¤ÊÃæÀ¤¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉñÂæ¤ÎÊª¸ì¡£¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤¬ ¡É³¨¤ÎÀ¤³¦¡É ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ßÂçËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡¢³¨¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¤Î¤ÓÂÀ¤¿¤Á¤¬¸¸¤ÎÊõÀÐ¤ò¤á¤°¤ê¶¯Âç¤ÊÅ¨¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡Ù¤¬¡¢¸ø³«¤«¤é22Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷220Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ26.5²¯±ß¤òµÏ¿¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£3·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ383´Û¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢½µËö¤Î´ÑµÒÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê3¡¿21¡Á3¡¿23¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤Ç¤Ï3½µÏ¢Â³¤ÎÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶ÛÇ÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë½ª»ÏÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¸ý¥³¥ß°Ê¾å¤ËÎÞÁ£Êø²õ¤·¤¿¡×¡ÖÊª¸ì¤ÎÉúÀþ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¥³¥á¥ó¥È¤¬SNS¤òÃæ¿´¤ËÂ³½Ð¡£¸ý¥³¥ß¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö²¿Ç¯¤«¤Ö¤ê¤Ë¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢Á°ºî¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¤Î¤ÓÂÀ¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ë´À°®¤ëÂçËÁ¸±¤òÉÁ¤¤¤¿60ÉÃ¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
³¨¤ÎÃæ¤ÎÀ¤³¦¡¦¥¢¡¼¥È¥ê¥¢¸ø¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¾¯½÷¡¦¥¯¥ì¥¢¤ä¥Á¥ã¥¤¡¢¥Þ¥¤¥í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¤Ç¤ª¾ë¤ò·ú¤Æ¤¿¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ÊÎÁÍý¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤âÂ«¤Î´Ö¡Ä¡Ä¥¢¡¼¥È¥ê¥¢¸ø¹ñ¤ËÅÁ¤ï¤ëÀ¤³¦ÌÇË´¤ÎÅÁÀâ¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤ËºÇÂç¤Î´íµ¡¡ª¡©¡¡¡Ö¥¤¥¼¡¼¥ë¡¢³Ð¸ç¡ª¡×¤È¡¢²Ì´º¤Ë¥¤¥¼¡¼¥ë¤ÈÀï¤¦¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ä¡¢Íî²¼¤·¤¿¤Î¤ÓÂÀ¤ò´Ö°ìÈ±¤Î¤È¤³¤í¤Ç½õ¤±¤ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤Ê¤É¡¢¥Ï¥é¥Ï¥é¡¦¥É¥¥É¥¤Î¥·¡¼¥ó¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¤À¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Ñ¤ÇÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î ¡É¤Ø¤¿¤Ã¤Ô¥É¥é¤¨¤â¤ó¡É ¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Î¤ÓÂÀ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¡¢¡Ö¤Î¡Á¤Ó¤Ã¡¢¤Î¡Á¤Ó¤Ã¡×¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤À¼¤ò¾å¤²¤ë¤³¤Î»Ò¤Ï°ìÂÎ²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©¡¡Êª¸ì¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡Ä¡©¡¡¤¼¤Ò±Ç²è´Û¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¸æÎé¡ª¡¡¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò6ÅÀ°ìµó¸ø³«¡£
º£²ó¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤¬½»¤à¸½Âå¤Ç¤â¥¢¡¼¥È¥ê¥¢¸ø¹ñ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¶õ´Ö¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÓÂÀ¤È¡¢¤Ø¤¿¤Ã¤Ô¥É¥é¤¨¤â¤ó¡£¾Ç¤Ã¤Æ»Í¼¡¸µ¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¤òÃµ¤¹¤Ø¤¿¤Ã¤Ô¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ë¶Ã¤¯¤Î¤ÓÂÀ¤ÎÆ¬¤Ë¤Ï¡¢ ¡É¤Ø¤¿¤Ã¤Ô¡É ¤Ê¥¿¥±¥³¥×¥¿¡¼¤¬¡ª¡¡¤Ø¤¿¤Ã¤Ô¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ï¤Î¤ÓÂÀ¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢Êª¸ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öº£²ó¤ÎÅ¨¤Ï¶¯¤¹¤®¤¿¡×¡Ö½é¤á¤Æ¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤¬¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤Î°Ëâ¡¦¥¤¥¼¡¼¥ë¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤â¸ø³«¡£¤³¤ì¤«¤éÀï¤¤¤ËÄ©¤à¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤ä¡¢¥¤¥¼¡¼¥ë¤ÎÂè°ì·ÁÂÖ¡¢ÅÁÀâ¤ËÅÁ¤ï¤ë ¡ÉÀÖ¤Îµ¡É ¤È¹çÂÎ¤·¤¿ÂèÆó·ÁÂÖ¤Ê¤É¡¢ºÇ¶¯¤ÎÅ¨¤Î»Ñ¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¿§ºÌË¤«¤Ê¥¢¡¼¥È¥ê¥¢¸ø¹ñ¤«¤é¿§¤¬Ã¥¤ï¤ì¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿À¤³¦¤ËÊòÁ³¤ÈÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¤Î¤ÓÂÀ¤È¥Þ¥¤¥í¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥¢¡¼¥È¥ê¥¢¸ø¹ñ¤Î±¿Ì¿¤ä¤¤¤«¤Ë¡Ä¡Ä¡ª¡©¡¡
¤µ¤é¤Ë¡¢º£ºî¤ÇÆÃ¤ËÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÓÂÀ¤Î¥Ñ¥Ñ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¤Ç¤¢¤ë³¨¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ë¤Î¤ÓÂÀ¤È¥É¥é¤¨¤â¤ó¡¢¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Î4¿Í¤¬¼«Âð¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ëÏÂ¤ä¤«¤Ê¥·¡¼¥ó¡£¤³¤³¤Ç¥Ñ¥Ñ¤¬¸À¤¦¤Õ¤È¤·¤¿¥»¥ê¥Õ¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Î¤ÓÂÀ¤Î¥Ñ¥Ñ¤«¤é¡¢ ¡É³¨¡É ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿º£ºî¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´¶¤¸¤¿¡×¡Ö¤Î¤ÓÂÀ¤Î¥Ñ¥Ñ¤Î¸ÀÍÕ¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡Ù¡£¤¼¤ÒÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤ÎÁÔÂç¤ÊÂçËÁ¸±¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡ÊC¡ËÆ£»Ò¥×¥í¡¦¾®³Ø´Û¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦¥·¥ó¥¨¥¤¡¦ADK 2025
¡ä¡ä¡ä¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿6ÅÀ¡Ë
2025Ç¯¤ÇµÇ°¤¹¤Ù¤45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î44ºîÌÜ¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡Ê¤¨¤»¤«¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ë¡Ù¡×¤¬¡¢2025Ç¯3·î7Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«Ãæ¡£
ËÜºî¤Ï¡¢³¨¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿ÁÔÂç¤ÊÃæÀ¤¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉñÂæ¤ÎÊª¸ì¡£¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤¬ ¡É³¨¤ÎÀ¤³¦¡É ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ßÂçËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡¢³¨¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¤Î¤ÓÂÀ¤¿¤Á¤¬¸¸¤ÎÊõÀÐ¤ò¤á¤°¤ê¶¯Âç¤ÊÅ¨¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¡Ö¶ÛÇ÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë½ª»ÏÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¸ý¥³¥ß°Ê¾å¤ËÎÞÁ£Êø²õ¤·¤¿¡×¡ÖÊª¸ì¤ÎÉúÀþ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¥³¥á¥ó¥È¤¬SNS¤òÃæ¿´¤ËÂ³½Ð¡£¸ý¥³¥ß¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö²¿Ç¯¤«¤Ö¤ê¤Ë¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢Á°ºî¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¤Î¤ÓÂÀ¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ë´À°®¤ëÂçËÁ¸±¤òÉÁ¤¤¤¿60ÉÃ¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
³¨¤ÎÃæ¤ÎÀ¤³¦¡¦¥¢¡¼¥È¥ê¥¢¸ø¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¾¯½÷¡¦¥¯¥ì¥¢¤ä¥Á¥ã¥¤¡¢¥Þ¥¤¥í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¤Ç¤ª¾ë¤ò·ú¤Æ¤¿¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤ÊÎÁÍý¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤âÂ«¤Î´Ö¡Ä¡Ä¥¢¡¼¥È¥ê¥¢¸ø¹ñ¤ËÅÁ¤ï¤ëÀ¤³¦ÌÇË´¤ÎÅÁÀâ¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤ËºÇÂç¤Î´íµ¡¡ª¡©¡¡¡Ö¥¤¥¼¡¼¥ë¡¢³Ð¸ç¡ª¡×¤È¡¢²Ì´º¤Ë¥¤¥¼¡¼¥ë¤ÈÀï¤¦¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ä¡¢Íî²¼¤·¤¿¤Î¤ÓÂÀ¤ò´Ö°ìÈ±¤Î¤È¤³¤í¤Ç½õ¤±¤ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤Ê¤É¡¢¥Ï¥é¥Ï¥é¡¦¥É¥¥É¥¤Î¥·¡¼¥ó¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¤À¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Ñ¤ÇÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î ¡É¤Ø¤¿¤Ã¤Ô¥É¥é¤¨¤â¤ó¡É ¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Î¤ÓÂÀ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¡¢¡Ö¤Î¡Á¤Ó¤Ã¡¢¤Î¡Á¤Ó¤Ã¡×¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤À¼¤ò¾å¤²¤ë¤³¤Î»Ò¤Ï°ìÂÎ²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©¡¡Êª¸ì¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡Ä¡©¡¡¤¼¤Ò±Ç²è´Û¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¸æÎé¡ª¡¡¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò6ÅÀ°ìµó¸ø³«¡£
º£²ó¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤¬½»¤à¸½Âå¤Ç¤â¥¢¡¼¥È¥ê¥¢¸ø¹ñ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¶õ´Ö¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÓÂÀ¤È¡¢¤Ø¤¿¤Ã¤Ô¥É¥é¤¨¤â¤ó¡£¾Ç¤Ã¤Æ»Í¼¡¸µ¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¤òÃµ¤¹¤Ø¤¿¤Ã¤Ô¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ë¶Ã¤¯¤Î¤ÓÂÀ¤ÎÆ¬¤Ë¤Ï¡¢ ¡É¤Ø¤¿¤Ã¤Ô¡É ¤Ê¥¿¥±¥³¥×¥¿¡¼¤¬¡ª¡¡¤Ø¤¿¤Ã¤Ô¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ï¤Î¤ÓÂÀ¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢Êª¸ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öº£²ó¤ÎÅ¨¤Ï¶¯¤¹¤®¤¿¡×¡Ö½é¤á¤Æ¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤¬¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤Î°Ëâ¡¦¥¤¥¼¡¼¥ë¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤â¸ø³«¡£¤³¤ì¤«¤éÀï¤¤¤ËÄ©¤à¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤ä¡¢¥¤¥¼¡¼¥ë¤ÎÂè°ì·ÁÂÖ¡¢ÅÁÀâ¤ËÅÁ¤ï¤ë ¡ÉÀÖ¤Îµ¡É ¤È¹çÂÎ¤·¤¿ÂèÆó·ÁÂÖ¤Ê¤É¡¢ºÇ¶¯¤ÎÅ¨¤Î»Ñ¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¿§ºÌË¤«¤Ê¥¢¡¼¥È¥ê¥¢¸ø¹ñ¤«¤é¿§¤¬Ã¥¤ï¤ì¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿À¤³¦¤ËÊòÁ³¤ÈÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¤Î¤ÓÂÀ¤È¥Þ¥¤¥í¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥¢¡¼¥È¥ê¥¢¸ø¹ñ¤Î±¿Ì¿¤ä¤¤¤«¤Ë¡Ä¡Ä¡ª¡©¡¡
¤µ¤é¤Ë¡¢º£ºî¤ÇÆÃ¤ËÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÓÂÀ¤Î¥Ñ¥Ñ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¤Ç¤¢¤ë³¨¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ë¤Î¤ÓÂÀ¤È¥É¥é¤¨¤â¤ó¡¢¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤Î4¿Í¤¬¼«Âð¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ëÏÂ¤ä¤«¤Ê¥·¡¼¥ó¡£¤³¤³¤Ç¥Ñ¥Ñ¤¬¸À¤¦¤Õ¤È¤·¤¿¥»¥ê¥Õ¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Î¤ÓÂÀ¤Î¥Ñ¥Ñ¤«¤é¡¢ ¡É³¨¡É ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿º£ºî¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´¶¤¸¤¿¡×¡Ö¤Î¤ÓÂÀ¤Î¥Ñ¥Ñ¤Î¸ÀÍÕ¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë¡Ø±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó ¤Î¤ÓÂÀ¤Î³¨À¤³¦Êª¸ì¡Ù¡£¤¼¤ÒÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¿¤Á¤ÎÁÔÂç¤ÊÂçËÁ¸±¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡ÊC¡ËÆ£»Ò¥×¥í¡¦¾®³Ø´Û¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦¥·¥ó¥¨¥¤¡¦ADK 2025