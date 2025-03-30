¤³¤³¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤±¡ÊÉâ¤«¤»¡Ë¤é¤ì¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤ËÊØÍø¤«¡Ä¡£¤ò²ò·è¤¹¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É3¤Ä
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
ºòº£¡¢µðÂç²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ä¤Þ¤Ê¤¤¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â°Õ³°¤È¤¯¤¿¤Ó¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥ÛÀ¸³è¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊØÍø¤Ê¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Î©ÂÎÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£½¼ÅÅµ¡Ç½¤â¤Ä¤¤¤¿¥¹¥¿¥ó¥É
KUUVAN¤Î¥¹¥Þ¥ÛÍÑ¥¢¡¼¥à¤Ï¡¢ÌÜÀþ¤Î¹â¤µ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¡£
ÉáÄÌ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥¯¤ËÊ¿ÃÖ¤¤·¤Æ»È¤¦¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¸«²¼¤í¤¹¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ê¤é¡¢ÌÜÀþ¤Î¹â¤µ¤Ç»È¤¨¤ë¤«¤é¡¢²èÌÌ¤ò³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¤½¤¦¡£
¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï½¼ÅÅµ¡Ç½¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÀþ½¼ÅÅ¤ÏŽ¢Qi2Ž£µ¬³Ê¡¢iPhone¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ì¤Ð½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¡£½¼ÅÅ´ï¤ÎÎ¢¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á³ÑÅÙ¤ä¸þ¤¤ÎÈùÄ´À°¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»°¤ÄÀÞ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È¤·¤¿¥¢¡¼¥à¤ä½¼ÅÅ´ïÉôÊ¬¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼´¶°î¤ì¤ë¥é¥ó¥×¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£³ÑÅÙ¤ä°ÌÃÖ¤â¼«Í³¼«ºß¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Ç¤Î¥¹¥Þ¥ÛÀ¸³è¤¬¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸µµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¢
¼«Í³¼«ºß¡£½¼ÅÅ¤Î¾õ¶·¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤KUUVAN¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É
¡È¥¹¥Þ¥Û2ÂæÆ±»þ»ÈÍÑ¡É¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë
¤³¤Á¤é¤ÏAREA¡Ê¥¨¥¢¥ê¥¢¡Ë¤Î¡Ö¥Þ¥°¥Í¥Ö¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¡£MagSafe¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃ¼Ëö¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀ½ÉÊ1ÈÖ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Î2ÂæÆ±»þ»ÈÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÂæºÂÉôÊ¬¤âÆ±¤¸Âç¤¤µ¤Î¼§ÀÐ¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂæºÂÂ¦¤Ë¤â¥¹¥Þ¥Û¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¡ÖÊÒ¼ê¤Ç2Âæ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¡£
ÉÕÂ°¤ÎMagSafeÂÐ±þ¥×¥ì¡¼¥È¤ò»È¤¨¤Ð¡ÖAndroidÃ¼Ëö¤ÈiPhone¤ÎÆóÅáÎ®¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛ¿®¤ò¤¹¤ëÊý¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢1ÂæÌÜ¤Ç»£±Æ¤ä¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Ä¤Ä¡¢2ÂæÌÜ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿³èÍÑË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÅª¤Ë¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¡¢2ÂæÆ±»þ»ÈÍÑ¤È¤¤¤¦¥í¥Þ¥ó¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¸µµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¾ÜºÙ¤Ê¾Ò²ð¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¢
¡È¥¹¥Þ¥Û2ÂæÆ±»þ»ÈÍÑ¡É¤¬¤Ç¤¤ë²è´üÅª¤Ê¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É
Î¹¹Ô¤Ç¤âÊØÍø¡ª¡Ö¶´¤ó¤Ç¸ÇÄê¡×¤Ï¹âÈÆÍÑÀ
¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢´ù¤ä¾²¤Ê¤ÉÊ¿ÌÌ¤ËÃÖ¤¤¤Æ»È¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥ó¥³¡¼¤ÎŽ¢MagSafeÎ¹¹Ô¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥À¡¼Ž£¤Ï¥¯¥é¥ó¥×¼°¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥Ç¥¹¥¯¤ÎÃ¼¤Ã¤³¤ä¿·´´Àþ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¶´¤ß¹þ¤ó¤Ç»È¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¸¥ç¥¤¥ó¥ÈÉôÊ¬¤ÏµåÂÎ´ØÀá¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ÑÅÙ¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
¤µ¤é¤ËÉÕÂ°¤Î¸åÉÕ¤±¥ê¥ó¥°¤ò»È¤¨¤ÐMagSafeÈóÂÐ±þ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â¡¢¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é¶À¤äÅÅÂî¤Ê¤É¡¢¥¹¥Þ¥Û°Ê³°¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤¯¤Ã¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ß¤¿¤¤¡£
ÉáÄÌ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â¡Ö¶´¤ó¤Ç¸ÇÄê¡×¤Ê¤éÂÐ±þ²ÄÇ½¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤äÎ¹¹ÔÀè¤Ê¤É¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï²÷Å¬ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¸µµ»ö¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¾Ò²ð¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¢
¤È¤Ë¤«¤¯¡È¶´¤ó¤Ç¡É¸ÇÄê¡£Î¹¹Ô¤Î¤ª¶¡¤ËºÇ¹â¤Î¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥À¡¼