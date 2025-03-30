¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â°¦¤»¤Ê¤¤¡Ä¡×É×¤¬ºÊ¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿·ë²Ì
º£²ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤ò°¦¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÇº¤àÉ×¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òºÊ¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ºÊ¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡ÖËÍ¤Ë¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë°ì¿ÍÂ©»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊËÍ¤Î¿¼¹ï¤ÊÇº¤ß¤Ï¡¢¡ØÂ©»Ò¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â°¦¤»¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÂ©»Ò¤Ï´é¤âÀ³Ê¤âËÍ¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯»÷¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡ØËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î»Ò¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤âÅÙ¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤¬È¿¹³´ü¤ËÆþ¤ë¤È¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Â©»Ò¤Î´é¤ò¸«¤ë¤Î¤âÀµÄ¾¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ï¿Æ¼º³Ê¤À¡¢¥À¥á¤Ê¿Í´Ö¤À¤È²¿ÅÙ¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤³¤Ç¤¢¤ëÆüºÊ¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â°¦¤»¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈºÊ¤Ïµã¤¤Ê¤¬¤é¡Ø¼Â¤Ï¡¢¡û¡ÊÂ©»Ò¤ÎÌ¾Á°¡Ë¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤È¤Î»Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î·ù¤ÊÍ½´¶¤¬ÅªÃæ¤·¤Æ¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÊ¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ºÊ¤Ë¤Ï¡ØËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£µö¤·¤Æ¡Ù¤È²¿ÅÙ¤â¼Õ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âµö¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£Î¥º§¤ÎÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30ÂåÃËÀ¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯2·î¡Ë
¢¦ Â©»Ò¤µ¤ó¤¬¤³¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦»×¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡Ä¡Ä¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£