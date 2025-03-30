¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥ì¥¹¥é¡¼¡¡²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤ÎµëÎÁ¹ðÇò¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï1¥«·î¡Ä¡×
¡¡¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¾®¶¶·úÂÀ¡Ê58¡Ë¤¬29Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤ÎµëÎÁ¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¾®¶¶¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¡¢½¢¿¦¤«¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤«¤ÇÇº¤ß¡Ö°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¯¤Æ½¢¿¦¤·¤¿¡£µþ¥»¥é¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ì´¤òÄü¤á¤é¤ì¤º¡¢Âà¿¦¤·¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¡£Åö»þ¤ÎµëÎÁ¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï1¥«·î5Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£2¥«·î¤Ë1²ó¤Ï10Ëü±ß¡£¤½¤ì¤Ç¤Þ¤¿5Ëü±ß¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤´ÈÓ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Îý½¬¤¹¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£ºÇ¹â¤Î´Ä¶¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£