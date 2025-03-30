Êì¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤ÎÉÚ±Ê¾Ï°ý¡¢ºÇ¶¯DNAßÚÎö¡¡°µÅÝÅª¥ª¡¼¥é¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¡×¥Õ¥¡¥óÌåÀä
¥â¥Ç¥ë¤ÎÉÚ±Ê°¦¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÉÚ±Ê¾Ï°ý¡Ê¤¢¤¤Ä¤°¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯3·î24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ó¥ê¥ä¡¼¥É¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é...¡×
ÉÚ±Ê¤µ¤ó¤Ï¡Öµ¤¤Å¤±¤Ð¤¢¤È3Æü¤Ç£²£°ºÐ¡¢¡¢¡×¤È¤¤¤¤¡¢£Ô¥·¥ã¥Ä¤È¥Ç¥Ë¥à¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê»äÉþ»Ñ¤ÇÈ±¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¡¢¥Ó¥ê¥ä¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ó¥ê¥ä¡¼¥É¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é²¼¼ê¤¯¤½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤¯¤Þ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤È¥Ç¥Ë¥à¤òÃåÍÑ¡£¶À¤òÁ°¤Ë¡¢È±¤òÁß¤¾å¤²¤ë»Ñ¤òÈäÏª¡£¥Ó¥ê¥ä¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥¥å¡¼¤ò¤«¤Þ¤¨¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ËÁÀ¤¤¤ò¤¹¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³Ê¹¥¤À¤±¤Ç¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÈ±¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤¬²á¤®¤ë¡×¡Ö¤¹¤Ç¤Ë³Ê¹¥ÎÉ¤µ¤È²Ä°¦¤µ¤È¿§µ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£