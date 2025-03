&TEAM¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGo in Blind¡Ê·îÏµ¡Ë¡×¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ò¸ø³«

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■タイトル曲にはSoma Gendaのほか、Supreme BoiやHiss Noiseといった制作陣が参加

&TEAMが、4月23日にリリースする3rdシングル「Go in Blind(月狼)」のトラックリストを公開した。

「Go in Blind(月狼)」は、春夏秋冬すべての季節を経てひとつとなった9人の少年たちの新章で、&TEAMのアイデンティティ・Wolf DNAとともに魅せる最新作。誰も踏み込むことのできない自分たちだけの領域を証明するため正面突破で立ち向かっていく姿を表現した作品となる。

3月29日20時に公開されたトラックリストでは、赤と黒が基調となったデザインに各楽曲のタイトルロゴが浮き上がり、タイトル曲「Go in Blind(月狼)」をはじめ「Run Wild」「オオカミ系男子」の新譜計3曲と、2月に配信リリースした「Extraordinary day」や新譜の韓国語バージョン2曲を含む計6曲が収録されることが明らかとなった。

タイトル曲「Go in Blind(月狼)」には、デビュー以来&TEAMのプロデュースを手掛けるSoma Gendaのほか、BTSの「FAKE LOVE」やTOMORROW x TOGETHER「Sugar Rush Ride」、LE SSERAFIM「Easy」を手掛けたSupreme Boi 、BTS「Magic Shop」やTOMORROW x TOGETHER 「20cm」を手掛けたHiss Noiseといった多くのK-POPヒット曲を生み出している制作陣が参加している。

また収録曲「Run Wild」には、中毒性のあるダークポップなサウンドと歌詞が話題を集めた&TEAM「Deer Hunter」のほか、Miley Cyrus「Wrecking Ball」、Maroon 5「Girls Like You」、Katy Perry「Roar」JUNGKOOKとLattoの「Seven」や、2024年に世界を席巻したROSE & Bruno Marsの「APT.」など長期に渡り世界的なヒット曲を手掛けてきた有名プロデューサーCirkutを筆頭に、Joji「Glimpse of Us」やBenson Boone「Slow It Down」、ENHYPEN「Sweet Venom」といった話題曲を手がけ、ジャンルを超えて様々なアーティストとコラボしているConnor McDonoughなどが参加。そして楽曲タイトルがキャッチーな「オオカミ系男子」にはSoma Gendaのほか、生音と先進的なサウンドを組み合わせたグルーヴィーなプロダクションを得意とし、これまでにSIRUP、Ayumu Imazu、BE:FIRST、Furui Riho、佐藤千亜妃などの作品を手がけ国内外から注目を集めているビートメイカー/プロデューサーのA.G.Oが名を連ねているのに加え、「初恋キラー」や「全方向美少女」などのヒットソングでSNSを席巻する乃紫(noa)も参加している。収録曲のタイトルの公開に加え、豪華プロデューサー陣の集結が明らかとなった本作品の仕上がりに期待が高まる。

&TEAMは、2024年に春夏秋冬をテーマにした4作品をリリース。タイアップ・韓国語バージョンも含め2024年は全22曲をリリースするという精力的な活動をみせた。冬をテーマにした2ndアルバム『雪明かり(Yukiakari)』は総出荷数が68万枚を超え自己最高記録を更新したほか、「第39回日本ゴールドディスク大賞」の「ベスト5アルバム(邦楽)」を受賞するなど飛躍の1年となった。人気は国内にとどまらず、5月の愛知公演を皮切りに国内4都市(愛知・東京・兵庫・福岡)にジャカルタ・ソウル・台北・バンコク・香港(五十音順)を加えたアジア9都市を巡る初のアジアツアーを開催する。

なお、3月31日から4月2日にかけて「Go in Blind (月狼)」のTrack Samplerも公開予定。少しずつ明らかとなっていく作品の全貌から、目が離せない。

(C)YX LABELS

リリース情報

2025.04.23 ON SALE

SINGLE「Go in Blind(月狼)」

&TEAM OFFICIAL SITE

https://www.andteam-official.jp/