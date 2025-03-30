¥É¥¸¥ã¡¼¥¹44Ç¯¤Ö¤ê³«Ëë4Ï¢¾¡¡¡¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤ËÂçÃ«¡È¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¥·¥ã¥ï¡¼¡É
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î»î¹ç¤ÏÂçÇ®Àï¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê30¡Ë¤â¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¤Ç½ËÊ¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¸å½é¤Î2·åÃ¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê
¢£»³ËÜÍ³¿¡¡°ÜÀÒ¸å½é¤Î2¥±¥¿Ã¥»°¿¶
¡¡1²ó¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ç½ÐÎÝ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÂ³¤¬ÅÝ¤ìÆÀÅÀ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¤Ï¡¢ÅÐÈÄ½àÈ÷¤Î¤¿¤á¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¤ÎÂ£Äè¼°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤Ç¤¹¡£2ËÜ¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÃ¥»°¿¶¥·¥ç¡¼¤ò¤ß¤»¤Þ¤¹¡£
¡Ö10¸ÄÌÜ¤Î»°¿¶¡ª¡×
¡¡»³ËÜÅê¼ê¤Ïµå¿ô¤Î´Ø·¸¤Ç5²ó¤Ç¤Î¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¸å½é¤Î2·åÃ¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬44Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«Ëë4Ï¢¾¡
¡¡µîÇ¯¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿Áê¼êÀèÈ¯¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¡¼¥Æ¥£Åê¼ê¡Ê29¡Ë¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤Ï6²ó¡¢È¿·â¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò°ì¿Í¤ª¤¤¤Æ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¡Ê35¡Ë¤Î½éµå¡£¼Â¶·
¡Öº¸Ãæ´Ö¤Ø¡£¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤À¡ª¡×
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó½é¥Ò¥Ã¥È¤¬Æ±ÅÀ¤Î2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤â¤Ò¤Þ¤ï¤ê¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç½ËÊ¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë8²ó¥¦¥é¡£ÂÎ½Å¤¬°ì»þ11¥¥í¤âÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¡Ê32¡Ë¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¥ê¡¼¥É¡£9²ó¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤ò¤Ï¤«¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²ÝÂê¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤¬Æ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¡¼¥à¾å¤Î¥¯¥í¥¹¥×¥ì¡¼¡£È½Äê¤Ï¥»¡¼¥Õ¡£µÕÅ¾¡¢¤È»×¤ï¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Â¦¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÍ×µá¡£¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤è¤êÀè¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÏÓ¤¬¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎµÓ¤Ë¥¿¥Ã¥Á¡£È½Äê¤¬Ê¤¤ê¡¢»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ±äÄ¹¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡10²óÉ½¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë2ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤½¤Î¥¦¥é¡¢ÂåÂÇ¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Áª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤·¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¡¢´ÑµÒÀÊ¤«¤é¤Ï¡ÖMVP¡¢MVP¡¢MVP¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é¤ÎÏ¢Â³»î¹ç°ÂÂÇ¤ò4¤Ë¤Î¤Ð¤¹°ìÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÀè¤Û¤É¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î½éµå¡¢ÅðÎÝ¤ÎµÏ¿¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬2ÎÝ¤Ø¿ÊÎÝ¡£¤³¤ì¤ÇÊ»»¦¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡Öµ¤¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¡¢Ç´¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î8µåÌÜ¤Ç¤·¤¿¡£¼Â¶·
¡ÖÂÇµå¤Ï¥ì¥Õ¥È¤Ø¡ª»î¹ç¤ò·è¤á¤ë¥µ¥è¥Ê¥é¥¹¥ê¡¼¥é¥ó¡×
¡¡¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï·àÅª¤Ê¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¡ª¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬44Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«Ëë4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2025Ç¯3·î30ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë