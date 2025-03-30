¥·¥Æ¥£¤Î¡ÈºÇ½ÅÍ×¼éÈ÷¼Ô¡É¤ÏÊÛ¸î»Î!?¡¡115·ï¤ÎÁÊ¾Ù¤ÎÊÛ¸îÈñÍÑ¤ËÌó59²¯±ß¡¢¥°¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¥ª¥ë¤ÎµëÍ¿¤ÈÆ±³Û¤òÈñ¤ä¤¹
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¿Æ²ñ¼Ò¥·¥Æ¥£¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ¿·¤Î·è»»Êó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥Æ¥£¤Ï23-24¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ë¡¢µ¬Â§°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÈÁè¤Ã¤¿ºÝ¡¢¹ç·×3059Ëü6000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó59²¯±ß¡Ë¤òÁÊ¾ÙÈñÍÑ¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ØTHE Sun¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏDF¥è¥·¥å¥³¡¦¥°¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¥ª¥ë¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µëÍ¿Áí³Û¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£12¥«·îÁ°¤Î¿ô»ú¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È1070Ëü¥Ý¥ó¥É¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½µ¤¢¤¿¤ê20Ëü5000¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó3970Ëü±ß¡Ë¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤È¥¯¥é¥Ö¤Î´Ö¤ÎÁÊ¾Ù¤ÏºòÇ¯9·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¿³Íý¤µ¤ì¡¢3¿Í¤«¤é¤Ê¤ëÆÈÎ©°Ñ°÷²ñ¤¬º£¸å¿ô½µ´Ö¤ÇÈ½·è¤ò²¼¤¹Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£