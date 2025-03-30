¡Ú¥»¥ó¥Ð¥Ä¡ÛÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡¡·è¾¡¤Î½é²ó¤Ï»°¼ÔËÞÂà¡¢²£ÉÍ¤ËÀèÀ©µö¤¹¡¡½à·è¾¡¤Þ¤Ç¤Ï4»î¹çÏ¢Â³¤Ç½é²ó¤ËÀèÀ©¤â
¡¡¡þÂè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñºÇ½ªÆü¡ÊÂè11Æü¡Ë¡¡·è¾¡¡¡ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡½²£ÉÍ¡Ê2025Ç¯3·î30Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡Âè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñºÇ½ªÆü¡ÊÂè11Æü¡Ë¤¬30Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë¤È²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤Ï1²óÀï¤«¤é½à·è¾¡¤Þ¤Ç4»î¹çÏ¢Â³¤Ç½é²ó¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Àè¹¶¤Î¤³¤ÎÆü¤Ï²£ÉÍÀèÈ¯¡¦¿¥ÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢3¼ÔËÞÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤ËÀèÈ¯¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦ÅÏÊÕ¤¬1ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢º£Âç²ñ½é¤á¤ÆÀèÀ©¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç¡¢¾¡¤Æ¤Ð94Ç¯°ÊÍè31Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ë¡£²£ÉÍ¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ç¾¡¤Æ¤Ð4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£
¡¡Î¾¹»¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï²áµî1ÅÙ¡£1994Ç¯¥»¥ó¥Ð¥Ä2²óÀï¤ÇÂÐÀï¤·ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤¬10¡½2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï7¡Ý5¤Ç¾ïÁí³Ø±¡¤òÇË¤ê½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ¹Ã»Ò±à½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£