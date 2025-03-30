¡Úµð¿Í¡Û½©¹Í¥¿Í¤¬¡Ö£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¡¢ËôÌÚÅ´Ê¿¤¬»³À¥¿µÇ·½õ¤ÈÀèÈ¯¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ä£²·³À¾ÉðÀï
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð¡½µð¿Í¡Ê£³£°Æü¡¦¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢À¾ÉðÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÏËôÌÚÅ´Ê¿Åê¼ê¤Ç»³À¥¿µÇ·½õÊá¼ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¡£ÂÇÀþ¤Ç¤ÏÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¡¢½©¹Í¥¿ÍÆâÌî¼ê¡¢¥Þ¥ì¥¯¡¦¥Õ¥ë¥×³°Ìî¼ê¤¬¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÁÈ¤à¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Úµð¿Í¡Û
¡¡£±ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡º´¡¹ÌÚ
¡¡£²ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡ºû¸¶
¡¡£³ÈÖ¡¦Í··â¡¡Àô¸ý
¡¡£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡½©¹
¡¡£µÈÖ¡¦£Ä£È¡¡¥Õ¥ë¥×
¡¡£¶ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡¹Ó´¬
¡¡£·ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ÁýÅÄÎ¦
¡¡£¸ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡½®±Û
¡¡£¹ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡»³À¥
¡¡£ÐËôÌÚ
¡¡¡ÚÀ¾Éð¡Û
¡¡£±ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡ÉÈ´Ö
¡¡£²ÈÖ¡¦Í··â¡¡»³Â¼
¡¡£³ÈÖ¡¦£Ä£È¡¡·ª»³
¡¡£´ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡Â¼ÅÄ
¡¡£µÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡º´Æ£Î¶
¡¡£¶ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡»³ÌîÊÕ
¡¡£·ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡»ù¶Ì
¡¡£¸ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡¸Å»Ô
¡¡£¹ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡±üÂ¼
¡¡£Ð»åÀî