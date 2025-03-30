¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢µåÃÄ44Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«Ëë5Ï¢¾¡¡¡¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬2ÀïÏ¢È¯¡õ¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¼ì·®ÂÇ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÆÀÅÀµ¡±é½Ð¤Î2»Íµå¡õº£µ¨½éÅðÎÝ
¡û¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡7¡Ý3¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¡¡ü
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö3·î29Æü¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¤ÎËÜµòÃÏ³«Ëë3Ï¢Àï¤ò¥¹¥¤¡¼¥×¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê30¡Ë¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢2½ÐÎÝ¤Èº£µ¨½éÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÀèÈ¯¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤Ï2²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦Åêµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂ³¤¤¤Æº£µ¨2ÀïÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï½é²ó¡¢¤¤¤¤Ê¤ê°ì»àËþÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢5ÈÖ¥Þ¡¼¥´¡¼¤ÎÅö¤¿¤êÂ»¤Ê¤¤¤ÎÂÇµå¤¬Å¬»þÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£Â³¤¯6ÈÖ¥¹¥¦¥£¡¼¥Ë¡¼¤Ë¤Ï²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢2ÅÀ¤ò¼º¤¦Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2²óÉ½¤Ë¤âÀèÆ¬»Íµå¤ÈË½Åê¤ÇÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¤¡¢¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆÆó»à¤Þ¤ÇÁæ¤®¤Ä¤±¤ë¤â¡¢3ÈÖ¥È¡¼¥±¥ë¥½¥ó¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£1²ó2/3¡¢61µå¤òÅê¤²¤Æ3Èï°ÂÂÇ¡¢4»Íµå¡¢2Ã¥»°¿¶¡¢2¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ÇËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1²óÎ¢¤Ë3ÈÖ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬2»î¹çÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë2¹æ¥½¥í¤ò±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤Ó¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿·â³«»Ï¡£Â³¤¯2²óÎ¢¤Ë¤Ï¡¢7ÈÖ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤Î5²óÎ¢¡¢Æó»à»°ÎÝ¤«¤éÂçÃ«¤¬¿½¹ð·É±ó¤ÇÊâ¤«¤µ¤ì¤ë¤â¡¢Â³¤¯2ÈÖ¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬º¸ÍãÀþ¤Ø¤Î2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£6²óÎ¢¤Ë¤Ï4ÈÖ¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤Î1¹æ¥½¥í¡¢7²óÎ¢¤Ë¤Ï¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤Î3¹æ¥½¥í¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡2²óÅÓÃæ¤ÈÁá¤á¤Î½ÐÈÖ¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Ï¡¢6Åê¼ê¤¬·×7²ó1/3¤ò1¼ºÅÀ¤Ç·Ò¤°¹¥¥ê¥ê¡¼¥Õ¡£³«Ëë¥«¡¼¥É3»î¹çÂ³¤±¤Æ¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢µåÃÄ44Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë³«Ëë5Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÎÂçÃ«¤Ï2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢2»Íµå¡¢2ÆÀÅÀ¡¢1»°¿¶¡¢1ÅðÎÝ¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£³«Ëë¤«¤é¤ÎÏ¢Â³»î¹ç°ÂÂÇ¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤â¡¢2ÅÙ¤Î½ÐÎÝ¤ÇÆÀÅÀµ¡¤ò±é½Ð¡£º£µ¨À®ÀÓ¤ÏÂÇÎ¨.333¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢1ÅðÎÝ¡¢OPS1.200¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£