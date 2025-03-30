70Âå½÷¤Ò¤È¤ê¡¢Êì¤Î²ð¸î»ÜÀß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÇÍÀ¼¤ò¤¢¤Ó¤»¤ëÇ§ÃÎ¾É´µ¼Ô¤È²º¤ä¤«¤ËÏÃ¤¹²ð¸î¿¦°÷¡£Èà½÷¤Ï¸µ¥Û¥¹¥Æ¥¹¤À¤Ã¤¿
Ï¢ºÜ¡ÖÁêËÐ¤³¤½¤ï¤¬¿ÍÀ¸¡Á¥¹¡¼½÷¤Î´ÑÀïµ¡Ù¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¤·¤í¤Ü¤·¥Þ¡¼¥µ¤µ¤ó¤Ï¡¢´ë¶È¸þ¤±¤Î¶È³¦¿·Ê¹¼Ò¤Çµ¼Ô¤È¤·¤Æ38Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é²ÈÂ²¤Î´Ç¸î¡¦²ð¸î¤òÌ³¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿É¤¤»þ´ü¡¢¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ÂçÁêËÐ´ÑÀï¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿º£¡¢70Âå°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÆü¡¹¤òÄÖ¤ê¤Þ¤¹
* * * * * * *
Ç§ÃÎ¾É¤ÎÁÄÊì¤ÎÇÍÀ¼¤Ë¡¢²È¤ò½Ð¤¿Éã¿Æ
¼ã¤¤ÃÎ¿Í¤«¤éÁÄÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¤ª²ù¤ä¤ß¤ò¸À¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÈà½÷¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÇÊì¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éã¤Ï²È¤ËÌá¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Èà½÷¤ÎÊì¤Ï¡¢Ä¹¤¤´Ö¡¢¿²¤¿¤¤ê¤ÎÉ×¤ÎÊì¿Æ¤Î²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ç§ÃÎ¾É¤Î¤¦¤¨¤ËÂÎ¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÇÍÀ¼¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¤ª¤à¤Ä¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤ÎÊì¿Æ¤ËÁÄÊì¤Ï°¸ý»¨¸À¤ò¤¢¤Ó¤»¡¢¿¼Ìë¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Ä¹´ü¤Ë¤¤¤é¤ì¤ëÉÂ±¡¤ä»ÜÀß¤¬¤ß¤Ä¤«¤é¤º¡¢°å»Õ¤¬½èÊý¤¹¤ëÌô¤â¸ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Èà½÷¤ÎÉã¿Æ¤Ï²ñ¼Ò°÷¤Ç¡¢¤½¤ÎÇÍÀ¼¤Ë¤è¤êÌ²¤ì¤º¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë±Û¤·¤¿¡£Èà½÷¤â²ñ¼Ò°÷¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Ò¤É¤¤Ìë¤Ï¡¢Éã¤Î¤¤¤ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÌ²¤Ã¤¿¡£
Êì¿Æ¤Ï°ì¿Í¤ÇÇÍÀ¼¤ËÂÑ¤¨¤Æ¡¢²ð¸î¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÇÍÀ¼¤ò¤¢¤Ó¤»¤ë´µ¼Ô¤ÈÊì¤ÏÆ±¼¼¤Ë
»ä¤ÎÊì¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤À¤¬¡¢ÇÍÀ¼¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê°ìÈÌ¤ÎÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤¿¤¬¡¢Óë²¼µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¥¼¥ê¡¼¾õ¤Î¤â¤Î¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë²ð¸î»ÜÀß¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Êì¤Ï¡¢¿´Â¡¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Îºô¤ò¥¬¥¿¥¬¥¿¤ÈÍÉ¤¹¤ë¸µµ¤¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢²ð¸î»ÜÀß¤ÎÄ¹´üÆþµï¤òÃÇ¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¡£
¤è¤¦¤ä¤¯Êì¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÈÂÎ¤ÎÉÂµ¤¤â¤¢¤ë¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÎÅÍÜ·¿¤ÎÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤Ç¤¤¿¡£
Êì¤Ï£´¿ÍÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Êì¤Ï90Âå¡¢¤Û¤«¤Î3¿Í¤Ï80Âå¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤¬ÌÌ²ñ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢3¿Í¤Ï»ä¤ò¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£3¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î£±¿Í¤Ï¼«ÎÏ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤«¤éµ¯¤¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Î¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÍè¤Ê¤¯¤Æ¤â¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸À¤¤¡¢¤â¤¦£±¿Í¤Ï¿²¤¿¤Þ¤Þ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¸µµ¤¤Ê¤Î¡©³°¤Ï´¨¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤Èµ¨Àá¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¸À¤Ã¤¿¡£
¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Photo AC¡Ë
¤È¤³¤í¤¬Êì¤ÎÎÙ¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤¤¤ë½÷À¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÇä½÷¡Ê¤Ð¤¤¤¿¡Ë¡ª²¿¤·¤ËÍè¤¿¡ª¤ª¤Þ¤¨¤Ê¤ó¤«¤¯¤¿¤Ð¤ì¡ª¶á´ó¤ë¤Ê¡ª¥Ð¥«¥ä¥í¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤Î¤Î¤·¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»ä¤ÏÉã¤â·»¤â¹¾¸Í¸ÀÍÕ´Ý½Ð¤·¡Ê¤Ù¤é¤ó¤á¤¨¡Ë¤Ç¡¢Ã»µ¤¤ÇÅÜÌÄ¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡¢Çä½÷¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÈà½÷¤Î²£¤òÄÌ¤êÈ´¤±¡¢Êì¤Î¿²¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÊì¤Ï¡ÖËå¤¬Íè¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£Êì¤À¤±¤¬»ä¤òÌ¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÌÌ²ñ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¾¯¤·Á°¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÌÌ²ñ¤ËÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÇÍÀ¼¤ò¤¢¤Ó¤»¤ë´µ¼Ô¤ËÌÌ²ñ¤ËÍè¤ë¿Í¤ò¡¢»ä¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾Íè¤Î¸ÉÆÈ¤Ê¼«Ê¬¤ÎÆþ±¡¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢²¹¸ü¤ÊÏ·¿Í¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È·è¤á¤¿¡£
ÌÌ²ñ¤ËÍè¤ë²ÈÂ²¤¿¤Á¤Ï¡¢ÇÍÀ¼¤Î´µ¼Ô¤òÉÝ¤¬¤ê¡¢¡ÖÉô²°¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Êì¤â´Þ¤á¤Æ´µ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢ÇÍÀ¼¤Î´µ¼Ô¤Î¤³¤È¤ÏÁ´¤¯µ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÇÍÀ¼¤ò¸«»ö¤Ë»ß¤á¤ë²ð¸î¿¦°÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡Ä
¤³¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤Ï´Ç¸î»Õ¤È²ð¸î¿¦°÷¤¬¤¤¤¿¡£ÀöÂõÊª¤ò¤¿¤¿¤à¡¢´µ¼Ô¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤òÀ°¤¨¤ë¡¢ÃåÂØ¤¨¤ò¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤Ï¡¢²ð¸î¿¦°÷¤¬¹Ô¤¤¡¢Ç¯ÇÛ¤Î¿Í¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î²ð¸î¿¦°÷¤ÎÃæ¤Ë¡¢60Âå¤Ë¸«¤¨¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¿¡£ÇÍÀ¼¤Î´µ¼Ô¤¬¡¢¤½¤Î²ð¸î¿¦°÷¤À¤ÈÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÎ¤«¤é¿Æ¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Èà½÷¤ÏÇÍÀ¼¤Î´µ¼Ô¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃåÂØ¤¨¤ò¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ë»þ¡¢»ä¤ÏÊì¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ë¿©»ö¤Î¥·¥ß¤ò¸«¤Ä¤±¡¢ÃåÂØ¤¨¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÈà½÷¤¬¡¢¡ÖÌÀÆü¡¢»ä¤¬¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÃ´Åö¤À¤«¤é¡¢ÃåÂØ¤¨¤µ¤»¤ë¤ï¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï²º¤ä¤«¤Í¡£¤¤¤í¤¤¤íÂÑ¤¨¤Æ¡¢¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö»ä¤Î·»¤ÏÅý¹ç¼ºÄ´¾É¤Ç¡¢Éã¤ÏÆñÉÂ¤Ç¤·¤¿¡£Éã¤ÎÆñÉÂ¤È¼Ú¶â¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¡¢Éã¤Î°¦¿Í¤ÏÆ¨¤²¡¢Êì¤ÏÉã¤Î²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤ÏÇ¦ÂÑ¤Î¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¡¢»ä¤Ï¹ð¤²¤¿¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢Ê¬¤«¤ë¤ï¡£¼ã¤¤»þ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È°ã¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¿Í¤ò¸«¤ëÌÜ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤è¡×¤È¡¢Èà½÷¤Ï¸À¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö²¿¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢»ä¤ÏÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¥¯¥é¥Ö¤Ç¥Û¥¹¥Æ¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ï¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¾®¤µ¤Êµï¼ò²°¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ìë¤Î»Å»ö¤¬ÂÎ¤Ë¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÉÂ±¡¤ÇÃë´Ö¤Î¶Ð¤á¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¡×¤È¸À¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡Ö¥Û¥¹¥Æ¥¹¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢»ä¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£
¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Photo AC¡Ë
¡ÖÎÉ¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤¿¤±¤É¡¢·ù¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£ÍÌ¾¤Ê²ñ¼Ò¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤äÌò¿¦¤ò¼«Ëý¤·¤Æ°ÒÄ¥¤ë¿Í¡¢Éô²¼¤ò³§¤ÎÁ°¤ÇÇÍÅÝ¤·¤Æ°Î¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¿Í¡¢Å¥¿ì¤·¤ÆÍí¤à¿Í¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ï¤ª¶â¤òÊ§¤¨¤Ð²¿¤Ç¤â¸À¤¦¤³¤È¤ò¤¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¤½¤ó¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÇ§ÃÎ¾É¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ï¡¢»ä¤Ë¤Ï³Ú¤Ê¤Î¤è¡×¤È¡¢Èà½÷¤ÏÅú¤¨¤¿¡£²¿¿Í¤«¤ÇÍèÅ¹¤·¤¿»þ¤Ï¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ°ìÈÖÃÏ°Ì¤¬¾å¤Î¿Í¤ÏÃ¯¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÇ½ÎÏ¤â¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¡¢·ùÌ£¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¿É¤¯Åö¤¿¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¡£
¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤äµï¼ò²°¤Î·Ð±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¤ªµÒÆ±»Î¤Î·ö²Þ¤ÎÃçºÛ¡¢¤ª¶â¤òÆ§¤ßÅÝ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
Èà½÷¤Ï¡¢¡Ö´µ¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿ÍÀ¸¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡£»ä¤Ï´µ¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò¿ÍÀ¸¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤ÆÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¡£¼Â¤Î¿Æ¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
ÇÍÀ¼¤ò¤¢¤Ó¤»¤ë´µ¼Ô¤Ï¡¢¾Ð´é¤ÇÈà½÷¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¸«¤¿¤½¤Î¾Ð´é¤Ï¡¢²Ä°¦¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£