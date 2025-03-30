¼Ñ¹þ¤ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¸¥Î©


¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûºî¤êÊý¤Î¼ê½ç¤ò¼Ì¿¿¤Ç³ÎÇ§

SNS¤Ç220Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò»ý¤ÄÎÁÍý¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎHideka¤µ¤ó¡£É×¤È¤Î2¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÈÕ¤´¤Ï¤ó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ÊÃ±¤Çºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥ì¥·¥ÔÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤â¤«¤ó¤¿¤ó¡õ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¡¢¿È¶á¤Ê¿©ºà¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯ºî¤ì¤Æ¡¢ÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¸¥Î©¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£

¤½¤ó¤ÊHideka¤µ¤ó¤Î½é¤Î¥ì¥·¥ÔËÜ¡Ø°ì½Á»°ºÚ¤ª¤Ü¤ó¸¥Î©¡Ù¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤ÏÈ¯Çä3¥ö·î¤Ç8ËüÉôÆÍÇË¤ÈÂçÈ¿¶Á¡ª Âç¿Íµ¤¤Î¤³¤Î½ñÀÒ¤«¤é¡¢´ÊÃ±¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡ÖË«¤á¤é¤ì¥ì¥·¥Ô¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

¢£¼Ñ¹þ¤ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¸¥Î©

¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ï¤¸¤á¤Æ¡ª¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤µ¤ó¤«¤éÂç¿Íµ¤¤Î¥ì¥·¥Ô¡£

ÉûºÚ¤È¥¹¡¼¥×¤ÏÍÎÉ÷¤Ç¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£

¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤µ¤ó¤«¤éÂç¿Íµ¤¤Î¥ì¥·¥Ô


¡¦¼Ñ¹þ¤ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°

¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¤Ë¤ó¤¸¤ó¥é¥Ú

¡¦¥Þ¥«¥í¥Ë¥µ¥é¥À

¡¦¶Ì¤Í¤®¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥³¥ó¥½¥á¥¹¡¼¥×

¢£¼Ñ¹þ¤ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°

¡Ú¼çºÚ¡Û¼Ñ¹þ¤ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡£ºî¤êÊý¤Î¼ê½ç¤Ï¼¡¤Î²èÁü¤Ø¡£


Ä´Íý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ª¤µ¤¨¤ë¤È¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£

¤ª¹¥¤ß¤Ç1¤Ä¤ò¥Á¡¼¥º¤Î¤»¤Ë¤·¤Æ¤â¡£

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡¦4¸ÄÊ¬¡Ë

¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ

¥¿¥Í

¡¡µíÆÚ¹ç¤¤¤Ó¤­Æù¡Ä¡Ä400g

¡¡¶Ì¤Í¤®¡Ä¡Ä1/2¸Ä

¡¡Íñ¡Ä¡Ä1¸Ä

¡¡µíÆý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸4

¡¡¥Ñ¥óÊ´¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸4

¡¡¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2

¡¡±ö¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ

¡¡¥Ê¥Ä¥á¥°¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ¡Ê3¿¶¤ê¤¯¤é¤¤¡Ë

¥½¡¼¥¹

¡¡¿å¡Ä¡Ä150ml

¡¡ÊÒ·ªÊ´¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1

¡¡¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸5

¡¡¤È¤ó¤«¤Ä¥½¡¼¥¹¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸3

¡¡¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1

¡¡¥Ð¥¿¡¼¡Ä¡Ä5g¡ÊºÇ¸å¤ËÆþ¤ì¤ë¡Ë

ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»

¡¡¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡Ê¤Ò¤È¸ýÂç¡Ë¡Ä¡Ä1¸ÄÊ¬

¡¡¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ê¾®¤µ¤á¤Î¤Ò¤È¸ýÂç¡Ë¡Ä¡Ä1/3ËÜÊ¬

¡¡¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡Ä¡Ä2¸Ä

¡¡¥Õ¥ê¥ë¥ì¥¿¥¹¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ

¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°

¡¡¥Ñ¥»¥ê¡Ä¡ÄÅ¬µ¹

¡¡¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¡Ä¡ÄÅ¬µ¹

²¼½àÈ÷

¡ü ¶Ì¤Í¤®¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤ÆÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç2Ê¬²ÃÇ®¡£ÁÆÇ®¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ë¡ÊÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤âOK¡Ë¡£

¡ü ¥Ñ¥óÊ´¤òµíÆý¤Ë¿»¤¹¡£

¡ü ¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¥é¥Ã¥×¤ò¤·¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç3Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£

¡ü ¥½¡¼¥¹¤ÎºàÎÁ¤Ïº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£

ºî¤êÊý

¡Úºî¤êÊý1¡Û¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥¿¥Í¤ÎºàÎÁ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆþ¤ì¡¢Ç´¤êµ¤¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤è¤¯¤³¤Í¤ë¡£


1. ¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥¿¥Í¤ÎºàÎÁ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆþ¤ì¡¢Ç´¤êµ¤¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤è¤¯¤³¤Í¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý2¡Û4ÅùÊ¬¤·¡¢¶õµ¤¤òÈ´¤¯¤è¤¦¤Ë¤¿¤¿¤­¤Ê¤¬¤é´Ý¤¯À®·Á¤¹¤ë¡£


2. 4ÅùÊ¬¤·¡¢¶õµ¤¤òÈ´¤¯¤è¤¦¤Ë¤¿¤¿¤­¤Ê¤¬¤é´Ý¤¯À®·Á¤¹¤ë¡£

¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤òÅÉ¤Ã¤ÆÀ®·Á¤¹¤ë¤È¥¿¥Í¤¬¼ê¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤­¤Ë¤¯¤¤¤è

¡Úºî¤êÊý3¡Û¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¤òÇ®¤·¡¢Ãæ²Ð¡Á¶¯²Ð¤ÇÊÒÌÌ1¡Á2Ê¬¤º¤ÄÎ¾ÌÌ¤ò¾Æ¤¯¡£


3. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¤òÇ®¤·¡¢Ãæ²Ð¡Á¶¯²Ð¤ÇÊÒÌÌ1¡Á2Ê¬¤º¤ÄÎ¾ÌÌ¤ò¾Æ¤¯¡£

¡Úºî¤êÊý4¡Û¥½¡¼¥¹¤ÎºàÎÁ¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤òÆþ¤ì¡¢³¸¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç10Ê¬¼Ñ¹þ¤à¡£ºÇ¸å¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¡£¥È¥Þ¥È¡¢¥ì¥¿¥¹¤ÈÀ¹¤ê¤Ä¤±¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¡£


4. ¥½¡¼¥¹¤ÎºàÎÁ¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤òÆþ¤ì¡¢³¸¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç10Ê¬¼Ñ¹þ¤à¡£ºÇ¸å¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¡£¥È¥Þ¥È¡¢¥ì¥¿¥¹¤ÈÀ¹¤ê¤Ä¤±¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¡£

Point

¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤¹¤ë¥³¥Ä

­¡¶Ì¤Í¤®¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤òºÙ¤«¤¯¡ª

­¢¶Ì¤Í¤®¤ÎÁÆÇ®¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ë

­£¥Ñ¥óÊ´¤òµíÆý¤Ë¿»¤¹

¢£¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¤Ë¤ó¤¸¤ó¥é¥Ú

¡ÚÉûºÚ¡Û¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥ºÆþ¤ê¤Ë¤ó¤¸¤ó¥é¥Ú¡Êºî¤êÊý¤Ïµ­»öËÜÊ¸»²¾È¡Ë


ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ä¡Ä1/2ËÜ

¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡Ä¡Ä1¸Ä¡Ê18g¡Ë

¥«¥ó¥¿¥ó¿Ý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸4

ºî¤êÊý

1. ¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¥«¥ó¥¿¥ó¿Ý¤Ë30Ê¬°Ê¾åÄÒ¤±¤ë¡£

2. ¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò¤Á¤®¤Ã¤Æº®¤¼¤ë¡£

¢£¥Þ¥«¥í¥Ë¥µ¥é¥À

¡ÚÉûºÚ¡Û¥Þ¥«¥í¥Ë¥µ¥é¥À¡Êºî¤êÊý¤Ïµ­»öËÜÊ¸»²¾È¡Ë


ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¥Þ¥«¥í¥Ë¡Ä¡Ä80g

¤­¤å¤¦¤ê¡Ä¡Ä1ËÜ

¥Ï¥à¡Ä¡Ä4Ëç

¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸4

±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2

¤æ¤Ç¤ë¤È¤­

¿å¡Ä¡Ä1000ml

±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1

ºî¤êÊý

1. Æé¤Ë¿å¤òÊ¨¤«¤·¡¢±ö¡Ê¤æ¤Ç¤ë¤È¤­ÍÑ¡Ë¤ò²Ã¤¨¤Æ¥Þ¥«¥í¥Ë¤òÉ½µ­ÄÌ¤ê¤Ë¤æ¤Ç¡¢¿åµ¤¤òÀÚ¤ë¡£

2. ¤­¤å¤¦¤ê¤Ï2mmÉý¤ÎÈ¾·îÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ±ö¤â¤ß¤·¡¢¿åµ¤¤òÀÚ¤ë¡£¥Ï¥à¤ÏºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

3. ¤æ¤Ç¤¿¥Þ¥«¥í¥Ë¤È¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£

¢£¶Ì¤Í¤®¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥³¥ó¥½¥á¥¹¡¼¥×

¡Ú½ÁÊª¡Û¶Ì¤Í¤®¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥³¥ó¥½¥á¥¹¡¼¥×¡Êºî¤êÊý¤Ïµ­»öËÜÊ¸»²¾È¡Ë


ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¶Ì¤Í¤®¡Ä¡Ä1/2¸Ä

¥Ù¡¼¥³¥ó¡Ä¡Ä¥Ï¡¼¥Õ¥µ¥¤¥º2Ëç

¿å¡Ä¡Ä400ml

¥³¥ó¥½¥á¥­¥å¡¼¥Ö¡Ä¡Ä1¸Ä

±ö¡Ä¡Ä¾¯¡¹

¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°

¥Ñ¥»¥ê¡Ä¡ÄÅ¬µ¹

ºî¤êÊý

1. ¶Ì¤Í¤®¤ÏÇöÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÏºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

2. Æé¤Ë¿å¤òÊ¨¤«¤·¡¢¶Ì¤Í¤®¤ò¼Ñ¤ë¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¥³¥ó¥½¥á¤òÆþ¤ì¤ë¡£

3. ±ö¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¡¢´ï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ¥Ñ¥»¥ê¤ò»¶¤é¤¹¡£

¢¨ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï600W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Ê¤é1.2ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é0.9ÇÜ¤Î»þ´Ö¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤ÏHidekaÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø°ì½Á»°ºÚ¤ª¤Ü¤ó¸¥Î©¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ãø¡áHideka¡¿¡Ø°ì½Á»°ºÚ¤ª¤Ü¤ó¸¥Î©¡Ù