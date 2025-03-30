63ºÐ¡¦»ñ»º4050Ëü±ßÃËÀ¤ÎÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿³ô¼çÍ¥ÂÔ¡ÖÍ§¿Í¤ÈÌµÎÁ¤ÇÌîµå´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¸½ºß¾å¾ì´ë¶È¤Î1400¼Ò°Ê¾å¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼çÍ¥ÂÔ¡£¿·NISA¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁý¤¨¤¿¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¸þ¤±¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÍ¥ÂÔÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Î¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿Í¥ÂÔÌÃÊÁ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÌÃÊÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¼ºÇÔÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÌÃÊÁÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê59ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©
¿¦¶È¡§¼«±Ä¶È¡¦¼«Í³¶È
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í300Ëü±ß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô0±ß
¶âÍ»»ñ»º¡§¸½ÍÂ¶â550Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º3500Ëü±ß
¢£¥ê¥¹¥¯»ñ»ºÆâÌõ
¡¦ÆüËÜ³ô¡§3100Ëü±ß
¡¦³°¹ñ³ô¡§300Ëü±ß
¡¦¶â²ß¡§100Ëü±ß
³ô¼çÍ¥ÂÔÌÜÅª¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¥ä¥¯¥ë¥ÈËÜ¼Ò¡ã2267¡ä¤À¤½¤¦¡£
100³ô°Ê¾åÊÝÍ¤Ç¡Ö¤Ò¤ä¤à¤®¡ÊÀ½ÉÊ¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡Ë¡¢Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÌµÎÁÆþ²ñ¸¢Íø¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ò¹¥¤¤Ê»þ¤Ë¡¢ÌµÎÁ¤Ç´ÑÀï¤Ç¤¤ë¡ÊÇ¯1¡Á2²ó¡Ë¡×¤Î¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝÍ´ü´Ö¤Ï7Ç¯¡£¡ÖËèÇ¯²Æ¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤Ç¤Ò¤ä¤à¤®¤ò³Ú¤·¤ß¡¢Í§¿Í¤ÈÌîµå´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡Ö³ô²Á¤Î¾å¾º¡¢Ä¹´üÊÝÍ¤ÎÍ¥¶øÀ©ÅÙ¡×¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤Ï¡Ö³ô²Á¤Î²¼Íî¡¢ÇÛÅö¶â¤Î¿¤ÓÇº¤ß¡×¤È¸ì¤ëÅê¹Æ¼Ô¡£
º£¸å¤Ï³ô¼çÍ¥ÂÔ¤È¤·¤Æ¥¯¥ª¥«¡¼¥É¤¬¤â¤é¤¨¤ëÎ©Àî¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¹©¶È¡ã7989¡ä¤Î¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖÃ±¸µÌ¤Ëþ³ô¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ß¥Ë³ôÅê»ñ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡×ÅÀ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Î¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿Í¥ÂÔÌÃÊÁ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÌÃÊÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¼ºÇÔÃÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÌÃÊÁÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÇ¯ÎðÀÊÌ¡§63ºÐÃËÀ
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢ºÊ¡Ê59ºÐ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©
¿¦¶È¡§¼«±Ä¶È¡¦¼«Í³¶È
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í300Ëü±ß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô0±ß
¶âÍ»»ñ»º¡§¸½ÍÂ¶â550Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º3500Ëü±ß
¡¦ÆüËÜ³ô¡§3100Ëü±ß
¡¦³°¹ñ³ô¡§300Ëü±ß
¡¦¶â²ß¡§100Ëü±ß
¡Ö¤ª¤¹¤¹¤áÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤Ï¥ä¥¯¥ë¥ÈËÜ¼Ò¡×Åê»ñÎò¤Ï¡ÖÌó35Ç¯¡×¡¢ÆüËÜ³ô¤òÃæ¿´¤Ë±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦60Âå¤ÎÅê¹Æ¼ÔÃËÀ¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔÌÜÅª¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Ï¥ä¥¯¥ë¥ÈËÜ¼Ò¡ã2267¡ä¤À¤½¤¦¡£
100³ô°Ê¾åÊÝÍ¤Ç¡Ö¤Ò¤ä¤à¤®¡ÊÀ½ÉÊ¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡Ë¡¢Åìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÌµÎÁÆþ²ñ¸¢Íø¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ò¹¥¤¤Ê»þ¤Ë¡¢ÌµÎÁ¤Ç´ÑÀï¤Ç¤¤ë¡ÊÇ¯1¡Á2²ó¡Ë¡×¤Î¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝÍ´ü´Ö¤Ï7Ç¯¡£¡ÖËèÇ¯²Æ¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤Ç¤Ò¤ä¤à¤®¤ò³Ú¤·¤ß¡¢Í§¿Í¤ÈÌîµå´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö³ô²Á¤Î¾å¾º¡¢Ä¹´üÊÝÍÆÃÅµ¤¬³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡×¥ä¥¯¥ë¥ÈËÜ¼Ò°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¼£¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ã2269¡ä¤¬Í¥ÂÔÉÊ¤Î¡Ö¤ª²Û»Ò¤È¿©ÉÊ¥»¥Ã¥È¤ò²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡×ÅÀ¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª²Û»Ò¤Î¤ªÅÚ»º¤ò³¤³°¤ÎÍ§¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¡¢ÂçÊÑ´î¤Ð¤ì¤¿¡×¤³¤È¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡Ö³ô²Á¤Î¾å¾º¡¢Ä¹´üÊÝÍ¤ÎÍ¥¶øÀ©ÅÙ¡×¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤Ï¡Ö³ô²Á¤Î²¼Íî¡¢ÇÛÅö¶â¤Î¿¤ÓÇº¤ß¡×¤È¸ì¤ëÅê¹Æ¼Ô¡£
º£¸å¤Ï³ô¼çÍ¥ÂÔ¤È¤·¤Æ¥¯¥ª¥«¡¼¥É¤¬¤â¤é¤¨¤ëÎ©Àî¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¹©¶È¡ã7989¡ä¤Î¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖÃ±¸µÌ¤Ëþ³ô¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ß¥Ë³ôÅê»ñ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡×ÅÀ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)