¿¹ÈøÍ³Èþ¡Ö¤È¤Æ¤â¸ÍÏÇ¤¤è«Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¡Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¡Ø¤Ï¤ä¤¯µ¯¤¤¿Ä«¤Ï¡ÙÃÏ¾åÇÈºÇ½ª²ó¤Ø¤Î»×¤¤¹ðÇò
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹ÈøÍ³Èþ¤¬30Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£94Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤¬Â³¤¯ÈÖÁÈ¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤ÇºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶¦±é¤¹¤ë¾¾µïÄ¾Èþ¡¢°ëÌîµ®Íý»Ò¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¿¹Èø¤¬¡ÖÀèÄø¡¡ÃÏ¾åÇÈºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°¿È¤«¤é¿ô¤¨¤Æ30Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤¿ÈÖÁÈ¡Ø¤Ï¤ä¤¯µ¯¤¤¿Ä«¤Ï¡Ä¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¶¦±é¼Ô¤Î¾¾µïÄ¾Èþ¡¢°ëÌîµ®Íý»Ò¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¿¹Èø¤Ï¡ÖÄ¹Ç¯¤ËÏË¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Öº£¤ÎÏÈ¤Ç¤ÎÊüÁ÷½ªÎ»¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¡¤È¤Æ¤â¸ÍÏÇ¤¤è«Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡¡º£¤â²¿¸Î½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡³§¤µ¤Þ¤Ë¥¥Á¥ó¤È¤´Êó¹ð¤Ç¤¤º¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¿¹Èø¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤¬CSÊüÁ÷¶É¤Ø°Ü¤Ã¤Æ·ÑÂ³¤·¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖFOD¡×¤Ç¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤É¤³¤Ç¤Ç¤â³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ª¤¿¤è¤ê¤È°ì½ï¤Ë¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö31Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼ä¤·²á¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÆüÍËÆü¤ÎÄ«¡¢»ä¤Î£±Æü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Í¤®¤é¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿¹ÈøÍ³Èþ¡Ê¤â¤ê¤ª ¤æ¤ß¡Ë
1966Ç¯6·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¥¹¥«¥¦¥È¤ò·Ð¤Æ1982Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Í¤é¤ï¤ì¤¿³Ø±à¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍâÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª¡¦¤Í¡¦¤¬¡¦¤¤¡×¤Ç²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡¢½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£1994Ç¯4·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡Ø¤ª¤½¤¯µ¯¤¤¿Ä«¤Ï¡Ä¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤½¤¯µ¯¤¤¿Ãë¤Ï¡Ä¡Ù¡¢¡Ø¤Ï¤ä¤¯µ¯¤¤¿Ä«¤Ï¡Ä¡Ù¤Ø¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÊüÁ÷¤¬Â³¤¡¢2025Ç¯3·î30Æü¤ËÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¡£4·î13Æü¤«¤é¤ÏCSÊüÁ÷¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWO¡×¤Ø°Ü¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¿¹ÈøÍ³Èþ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷yumimorio_official¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶¦±é¤¹¤ë¾¾µïÄ¾Èþ¡¢°ëÌîµ®Íý»Ò¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¿¹Èø¤¬¡ÖÀèÄø¡¡ÃÏ¾åÇÈºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°¿È¤«¤é¿ô¤¨¤Æ30Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤¿ÈÖÁÈ¡Ø¤Ï¤ä¤¯µ¯¤¤¿Ä«¤Ï¡Ä¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¶¦±é¼Ô¤Î¾¾µïÄ¾Èþ¡¢°ëÌîµ®Íý»Ò¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¿¹Èø¤Ï¡ÖÄ¹Ç¯¤ËÏË¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Öº£¤ÎÏÈ¤Ç¤ÎÊüÁ÷½ªÎ»¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¡¤È¤Æ¤â¸ÍÏÇ¤¤è«Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡¡º£¤â²¿¸Î½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡³§¤µ¤Þ¤Ë¥¥Á¥ó¤È¤´Êó¹ð¤Ç¤¤º¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö31Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼ä¤·²á¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÆüÍËÆü¤ÎÄ«¡¢»ä¤Î£±Æü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Í¤®¤é¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿¹ÈøÍ³Èþ¡Ê¤â¤ê¤ª ¤æ¤ß¡Ë
1966Ç¯6·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¥¹¥«¥¦¥È¤ò·Ð¤Æ1982Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Í¤é¤ï¤ì¤¿³Ø±à¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÍâÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª¡¦¤Í¡¦¤¬¡¦¤¤¡×¤Ç²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£°Ê¹ß¡¢½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£1994Ç¯4·î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡Ø¤ª¤½¤¯µ¯¤¤¿Ä«¤Ï¡Ä¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤½¤¯µ¯¤¤¿Ãë¤Ï¡Ä¡Ù¡¢¡Ø¤Ï¤ä¤¯µ¯¤¤¿Ä«¤Ï¡Ä¡Ù¤Ø¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÊüÁ÷¤¬Â³¤¡¢2025Ç¯3·î30Æü¤ËÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¡£4·î13Æü¤«¤é¤ÏCSÊüÁ÷¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWO¡×¤Ø°Ü¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¿¹ÈøÍ³Èþ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷yumimorio_official¡Ë