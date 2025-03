The Tabelog Award 2025¤Î¡ÖBest New Entry¡×¼õ¾ÞÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¡ª 2023Ç¯¤ËµþÅÔ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ÆüËÜÎÁÍý¤Î¿·À±¡£¡ÖÏÂµ×Ñ£¡×»Å¹þ¤ß¤Î¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿Ì£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç

「The Tabelog Award 2025」。初めてノミネートされた店舗の中でも特に「食べログユーザーから注目されている店」に贈られる「Best New Entry」を受賞したお店を紹介していく本連載。今回は2023年に京都・鞍馬口にオープンした「徳ㇵ本也」をご紹介。

Best New Entry受賞店をご紹介

2025年1月29日に発表された「The Tabelog Award 2025」。初めてノミネートされた店舗の中でも特に「食べログユーザーから注目されている店」に贈られる「Best New Entry」を受賞したお店を紹介していく本連載。今回は2023年に京都・鞍馬口にオープンした「徳ㇵ本也」をご紹介。

囲炉裏が象徴的な日本料理店

2023年12月にオープンした「徳ㇵ本也」。開店以来、国内外のグルマンから評判を呼び、現在予約は約5カ月待ちだそう。店は上御霊神社近くの物静かな住宅街にあり、京都市営地下鉄「鞍馬口駅」からそろそろと歩いていくと、数寄屋造りの一軒家に出会う。

凛とした雰囲気漂う外観が目を引く

店内はカウンターがメイン。どの席からも囲炉裏が見える

店主の松本進也さんは、京都の名日本料理店「和久傳」で19年間研鑽を重ねた人物。「高台寺和久傳」「室町和久傳」では料理長も務めたとのこと。「ひっそりと営業するつもりでしたが、たくさんの方々に来ていただいて感謝しています。開店して1年と少し経ち、ようやく地に足がついてきたように思います。『和久傳』出身者としての期待に、常々応えたいと思っています」と松本さん。

「日本人だからこそ、日本料理を究めたいです」と話す松本進也さん

料理は修業先と同様、研ぎ澄まして素材の味を引き出すことに注力し、シンプルな調理を心がける。時には船で漁に出るなど素材への探求心はつきないが「最近、独自の方法で魚を〆る、明石の仲買さんを紹介していただきました。小さい魚でもいかった状態で届き、身がねっとりしています」とのこと。

また、店の象徴的な存在でもある、辻村塊氏作の伊賀焼の大鉢を使った囲炉裏も見事な仕事ぶりを見せる。「1年間使ってみて、焼き方に幅が出てきました。焼き魚を外はかりっと中はふんわりさせる方法など、理屈がわかってきましたね。何を焼いたら面白く魅力を出せるか、そればかりを考えていますよ」と松本さんは笑う。

囲炉裏で焼くのは魚や肉、貝類、野菜など。おまかせの中で3〜4品を、炭や薪で焼いたり、薫香をまとわせたり

“「Best New Entry」に選んで正しかった”と言われる店でありたい

そして、「Best New Entry」受賞に関しては「多くの有名店の中でお客様から選ばれるのはうれしいこと。農家や漁業の方などさまざまな方々に支えられているので、みんなでいただいた賞ですよね。まだ2年目の店なので、3年目は、選んでいただいた方に“選んで正しかった”と思ってもらえるような年にしたいです」と話す。

「今年は、技術面ではない部分、趣などを大切に、スタッフとお茶を習ったりしたいですね」と話す松本さん

33,000円のおまかせから3品ご紹介

料理は昼夜おまかせ(33,000円、税・サービス料込)のみ。今回は、約10品味わえる、おまかせから3品をご紹介する。

まずは向付。明石の鯛、淡路島のコウイカ、北海道のウニ、蕨。器は樂 九代了入のもの。「新しい仕入れ先からの鯛は少し塩味がする、今まで体験したことがない味わいです」と松本さん。

明石の鯛、淡路島のコウイカ、北海道のウニ、蕨が盛り込まれた向付

タケノコ、コゴミ、ウルイなどの山菜、ごぼう、人参、水菜などの野菜、原木椎茸など10種以上の素材が盛り込まれている沢煮椀。出汁は蛤。「温かいサラダのイメージ。食感も豊かで、女性に喜ばれる椀物です」(松本さん)。出汁は、京都の井戸水を用途に合わせて使い分け、フレッシュな香りを大事に、と、客が口にする直前に作り上げる。

春らしい山菜と野菜の沢煮椀

ご飯のお供の焼き物は、大ぶりの鰯。石川県・能登の漁師からの仕入れ。竹串に刺した鰯を囲炉裏で3回ほど返しながら、約10分間炭焼きにする。内臓など中はしっかり、外はさっと焼き上げる。「脂のかたまりのような、とろとろの鰯です」(松本さん)

鰯は囲炉裏の炭火で焼き上げる。どの席からもこのライブ感を鑑賞できる

たっぷりと脂ののった鰯。ご飯が進む味わいだ

明るく“光”がある存在へ

松本さんに常時満席の理由を尋ねると「こればっかりはわからないですが、人間でも動物でも明るいところに寄ってきますよね。料理、人間、店……、料理がおいしいと喜んでもらいたいですし、笑顔でお話ができて、明るいことが大切と考えています。“光”があるかどうか」とのこと。その温かい思いがベースにあるからこそ、光あるこの店に人が集まるのだろう。

店はカウンターのほかに、井戸のある庭がのぞめる6席の個室もある

<店舗情報>◆徳ㇵ本也住所 : 京都府京都市上京区新御霊口町287-5TEL : 075-708-7425

取材・文:木佐貫久代 撮影:東谷幸一

