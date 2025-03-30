The Tabelog Award 2025¤Î¡ÖBest New Entry¡×¼õ¾ÞÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¡ª 2023Ç¯¤ËµþÅÔ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ÆüËÜÎÁÍý¤Î¿·À±¡£¡ÖÏÂµ×Ñ£¡×»Å¹þ¤ß¤Î¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿Ì£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç
¡ÖThe Tabelog Award 2025¡×¡£½é¤á¤Æ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Å¹ÊÞ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¹¡×¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖBest New Entry¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤ªÅ¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯ËÜÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï2023Ç¯¤ËµþÅÔ¡¦°ÈÇÏ¸ý¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖÆÁㇵËÜÌé¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£
Best New Entry¼õ¾ÞÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð
2025Ç¯1·î29Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖThe Tabelog Award 2025¡×¡£½é¤á¤Æ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Å¹ÊÞ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¹¡×¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖBest New Entry¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤ªÅ¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯ËÜÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï2023Ç¯¤ËµþÅÔ¡¦°ÈÇÏ¸ý¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖÆÁㇵËÜÌé¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£
°ÏÏ§Î¢¤¬¾ÝÄ§Åª¤ÊÆüËÜÎÁÍýÅ¹¡¡
2023Ç¯12·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖÆÁㇵËÜÌé¡×¡£³«Å¹°ÊÍè¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥°¥ë¥Þ¥ó¤«¤éÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢¸½ºßÍ½Ìó¤ÏÌó5¥«·îÂÔ¤Á¤À¤½¤¦¡£Å¹¤Ï¾å¸æÎî¿À¼Ò¶á¤¯¤ÎÊªÀÅ¤«¤Ê½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ê¡¢µþÅÔ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡Ö°ÈÇÏ¸ý±Ø¡×¤«¤é¤½¤í¤½¤í¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¿ô´ó²°Â¤¤ê¤Î°ì¸®²È¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£
Å¹¼ç¤Î¾¾ËÜ¿ÊÌé¤µ¤ó¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÎÌ¾ÆüËÜÎÁÍýÅ¹¡ÖÏÂµ×Ñ£¡×¤Ç19Ç¯´Ö¸¦ïÓ¤ò½Å¤Í¤¿¿ÍÊª¡£¡Ö¹âÂæ»ûÏÂµ×Ñ£¡×¡Ö¼¼Ä®ÏÂµ×Ñ£¡×¤Ç¤ÏÎÁÍýÄ¹¤âÌ³¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È±Ä¶È¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«Å¹¤·¤Æ1Ç¯¤È¾¯¤··Ð¤Á¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÏÂµ×Ñ£¡Ù½Ð¿È¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤Ë¡¢¾ï¡¹±þ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾¾ËÜ¤µ¤ó¡£
ÎÁÍý¤Ï½¤¶ÈÀè¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¸¦¤®À¡¤Þ¤·¤ÆÁÇºà¤ÎÌ£¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÄ´Íý¤ò¿´¤¬¤±¤ë¡£»þ¤Ë¤ÏÁ¥¤Çµù¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤ÉÁÇºà¤Ø¤ÎÃµµá¿´¤Ï¤Ä¤¤Ê¤¤¤¬¡ÖºÇ¶á¡¢ÆÈ¼«¤ÎÊýË¡¤Çµû¤ò¡º¤ë¡¢ÌÀÀÐ¤ÎÃçÇã¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤µû¤Ç¤â¤¤¤«¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÆÏ¤¡¢¿È¤¬¤Í¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¹¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢ÄÔÂ¼²ô»áºî¤Î°Ë²ì¾Æ¤ÎÂçÈ¤ò»È¤Ã¤¿°ÏÏ§Î¢¤â¸«»ö¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£¡Ö1Ç¯´Ö»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¾Æ¤Êý¤ËÉý¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Æ¤µû¤ò³°¤Ï¤«¤ê¤Ã¤ÈÃæ¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¤µ¤»¤ëÊýË¡¤Ê¤É¡¢Íý¶þ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²¿¤ò¾Æ¤¤¤¿¤éÌÌÇò¤¯Ì¥ÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤¦¡£
¡È¡ÖBest New Entry¡×¤ËÁª¤ó¤ÇÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ëÅ¹¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖBest New Entry¡×¼õ¾Þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÍÌ¾Å¹¤ÎÃæ¤Ç¤ªµÒÍÍ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¡£ÇÀ²È¤äµù¶È¤ÎÊý¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾Þ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤À2Ç¯ÌÜ¤ÎÅ¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢3Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡ÈÁª¤ó¤ÇÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
33,000±ß¤Î¤ª¤Þ¤«¤»¤«¤é3ÉÊ¤´¾Ò²ð
ÎÁÍý¤ÏÃëÌë¤ª¤Þ¤«¤»¡Ê33,000±ß¡¢ÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë¤Î¤ß¡£º£²ó¤Ï¡¢Ìó10ÉÊÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢¤ª¤Þ¤«¤»¤«¤é3ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¸þÉÕ¡£ÌÀÀÐ¤ÎÂä¡¢Ã¸Ï©Åç¤Î¥³¥¦¥¤¥«¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥¦¥Ë¡¢ÏÏ¡£´ï¤ÏÜÛ ¶åÂåÎ»Æþ¤Î¤â¤Î¡£¡Ö¿·¤·¤¤»ÅÆþ¤ìÀè¤«¤é¤ÎÂä¤Ï¾¯¤·±öÌ£¤¬¤¹¤ë¡¢º£¤Þ¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾¾ËÜ¤µ¤ó¡£
¥¿¥±¥Î¥³¡¢¥³¥´¥ß¡¢¥¦¥ë¥¤¤Ê¤É¤Î»³ºÚ¡¢¤´¤Ü¤¦¡¢¿Í»²¡¢¿åºÚ¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¡¢¸¶ÌÚÄÇÂû¤Ê¤É10¼ï°Ê¾å¤ÎÁÇºà¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂô¼ÑÏÐ¡£½Ð½Á¤ÏÈº¡£¡Ö²¹¤«¤¤¥µ¥é¥À¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£¿©´¶¤âË¤«¤Ç¡¢½÷À¤Ë´î¤Ð¤ì¤ëÏÐÊª¤Ç¤¹¡×¡Ê¾¾ËÜ¤µ¤ó¡Ë¡£½Ð½Á¤Ï¡¢µþÅÔ¤Î°æ¸Í¿å¤òÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¹á¤ê¤òÂç»ö¤Ë¡¢¤È¡¢µÒ¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë¡£
¤´ÈÓ¤Î¤ª¶¡¤Î¾Æ¤Êª¤Ï¡¢Âç¤Ö¤ê¤Î°ó¡£ÀÐÀî¸©¡¦Ç½ÅÐ¤Îµù»Õ¤«¤é¤Î»ÅÆþ¤ì¡£ÃÝ¶ú¤Ë»É¤·¤¿°ó¤ò°ÏÏ§Î¢¤Ç3²ó¤Û¤ÉÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó10Ê¬´ÖÃº¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£ÆâÂ¡¤Ê¤ÉÃæ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡¢³°¤Ï¤µ¤Ã¤È¾Æ¤¾å¤²¤ë¡£¡Ö»é¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤È¤í¤È¤í¤Î°ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¾¾ËÜ¤µ¤ó¡Ë
ÌÀ¤ë¤¯¡È¸÷¡É¤¬¤¢¤ëÂ¸ºß¤Ø
¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ë¾ï»þËþÀÊ¤ÎÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í´Ö¤Ç¤âÆ°Êª¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¤¤È¤³¤í¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÎÁÍý¡¢¿Í´Ö¡¢Å¹¡Ä¡Ä¡¢ÎÁÍý¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤È´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾Ð´é¤Ç¤ªÏÃ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¸÷¡É¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î²¹¤«¤¤»×¤¤¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¸÷¤¢¤ë¤³¤ÎÅ¹¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ãÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡ä
¢¡ÆÁㇵËÜÌé
½»½ê : µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô¾åµþ¶è¿·¸æÎî¸ýÄ®287-5
TEL : 075-708-7425
¿©¤Ù¥í¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤ªÅ¹¤òÆ°²è¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡ª
https://www.instagram.com/tabelog/
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÌÚº´´Óµ×Âå¡¡»£±Æ¡§ÅìÃ«¹¬°ìThe post The Tabelog Award 2025¤Î¡ÖBest New Entry¡×¼õ¾ÞÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¡ª 2023Ç¯¤ËµþÅÔ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ÆüËÜÎÁÍý¤Î¿·À±¡£¡ÖÏÂµ×Ñ£¡×»Å¹þ¤ß¤Î¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿Ì£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç first appeared on ¿©¤Ù¥í¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó.