²£ÃÇÊâÆ»¤ÎÊâ¹Ô¼Ô¡Ê90¡Ë¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¡¡±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷ÂáÊá¡¡¹Åç¸©Åì¹Åç»Ô
29ÆüÌë¡¢¹Åç¸©Åì¹Åç»Ô¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤ÆÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÎðÃËÀ¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅì¹Åç»Ô¹õÀ¥½ÕÆüÌî¤Î¸©Æ»¤Ç¤¹¡£29Æü¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢¡Ö¿Í¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¿®¹æµ¡¤Î¤Ê¤¤²£ÃÇÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤ÆÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÀÒ¤Î¥Ñー¥¥ó¥½¥ó¡¦¥Ôー¥¿ー¤µ¤ó¡Ê90¡Ë¤Ç¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Åì¹Åç»Ô¤ÎÌµ¿¦¤Î½÷¡Ê67¡Ë¤ò²á¼º±¿Å¾Ã×½ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ÆÁ°¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê2025Ç¯3·î30ÆüÊüÁ÷¡Ë