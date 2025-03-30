¡ÚÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Û¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¥³¥é¥Ü¾ÜºÙÈ¯É½¡ª ¥«¥Õ¥§¤ä¥°¥Ã¥º¤â½¼¼Â
±Ç²è¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤¬4·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãßê¤¤ÎÀÄÅ·Åã¡Ê¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡Ë¡ä¤Î¾ÜºÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ä¡¢¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉÉÕ¤¤ÎÅ¸Ë¾ÂæÆþ¾ì·ô¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Ë¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡ä¡ä¡ä¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ä¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡¢ÆÃÊÌ¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê²èÁü39ÅÀ¡Ë
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¸¶ºî¤Ï¡¢1994Ç¯°ÊÍè¡ã½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡ä¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤ÎÀÄ»³¹ä¾»¤Ë¤è¤ëÌ¡²èºîÉÊ¡£¹õ¤º¤¯¤á¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÄ»ù²½¤·¤¿¹â¹»À¸ÃµÄå¡¦¹©Æ£¿·°ì¤¬¡¢ÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ëÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬2²¯7000ËüÉô¤òÆÍÇË¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬40¤«¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ËèÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤ë¿·ºî±Ç²è¤âÆüËÜ±Ç²è¤ÎÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥³¥Ê¥ó¡×¤Î¿·ºî±Ç²è¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤Î¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¤¿4·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤È¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãßê¤¤ÎÀÄÅ·Åã¡Ê¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡Ë¡ä¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥³¥Ê¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î·à¾ìÈÇ¤é¤·¤µ¤Î¤¢¤ë¡¢½¨°ï¤ÊÌ¾¾Î¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¡£
¤Þ¤º¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉÉÕ¤¤ÎÅ¸Ë¾ÂæÆþ¾ì·ô¡£½é¥³¥é¥Ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÇØ·Ê¤Î¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤âµ®½Å¤Ê¤³¤Á¤é¤ÎÆþ¾ì·ô¤ÏÁ´6¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤ÎÆþ¾ì·ô¤ò»È¤Ã¤ÆÅ·Ë¾¥¨¥ê¥¢¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¿ô¡¹¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¡£ºîÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÎø°¦¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥¨¥ê¥¢¤ä¡¢¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥óÉÕ¤¥¹¥±¥Ü¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¶õ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢ÃÏ¾å450¥á¡¼¥È¥ë¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Å·Ë¾¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È°Ê³°¤Ë¤â³Ú¤·¤ß¤¬¡£Å·Ë¾¥Ç¥Ã¥¤äÅ·Ë¾²óÏ¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¿¥ó¥×Âæ¤ò½¸¤á¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£¤É¤Î¾ì½ê¤ËÃ¯¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤¹¤Ù¤¤«¤Ï¡¢¥³¥Ê¥ó¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¿äÍý¤·¤è¤¦¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Å·Ë¾¥Ç¥Ã¥¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡Ö¥³¥Ê¥ó¡×¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¡£Áë¥¬¥é¥¹¤òµðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë»ÅÎ©¤Æ¡¢Î×¾ì´¶¤¢¤ë²»¶Á¤È±ÇÁü¤Ç¡¢ÃÏ¾å¤ÎÌë·Ê¤È¡Ö¥³¥Ê¥ó¡×¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÅ·Ë¾¥Ç¥Ã¥¤Ë¤Ï¡¢¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤â¡£¡Ö¸ÞÊ¿Ìß¡×¤ä¡Ö¤ª¤ä¤¡×¤Ê¤É¡¢º£²ó¤Î±Ç²è¤Ç¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤ëÄ¹Ìî¸©¤ÎÎÁÍý¤Ê¤É¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢±Ç²è¤Î´Õ¾Þ¸å¤Ë¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤ÇÍ¾±¤¤Ë¿»¤ë¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤¤¤«¤¬¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£Ç¯¡¹¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬Áý¤¨Â³¤±¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡Ö¥³¥Ê¥ó¡×¤Î·à¾ìÈÇ¡£¤½¤ó¤Ê4·î¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë·à¾ìÈÇ¡Ö¥³¥Ê¥ó¡×¤òºÇÂç¸ÂÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤Á¤é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡ÊC¡ËÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦TMS 1996¡¡¡ÊC¡ËTOKYO-SKYTREE
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ä¡¢¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉÉÕ¤¤ÎÅ¸Ë¾ÂæÆþ¾ì·ô¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Ë¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Î¸¶ºî¤Ï¡¢1994Ç¯°ÊÍè¡ã½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡ä¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤ÎÀÄ»³¹ä¾»¤Ë¤è¤ëÌ¡²èºîÉÊ¡£¹õ¤º¤¯¤á¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÄ»ù²½¤·¤¿¹â¹»À¸ÃµÄå¡¦¹©Æ£¿·°ì¤¬¡¢ÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ëÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬2²¯7000ËüÉô¤òÆÍÇË¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬40¤«¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ËèÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤ë¿·ºî±Ç²è¤âÆüËÜ±Ç²è¤ÎÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥³¥Ê¥ó¡×¤Î¿·ºî±Ç²è¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤Î¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¤¿4·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤È¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãßê¤¤ÎÀÄÅ·Åã¡Ê¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¡Ë¡ä¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥³¥Ê¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î·à¾ìÈÇ¤é¤·¤µ¤Î¤¢¤ë¡¢½¨°ï¤ÊÌ¾¾Î¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¡£
¤Þ¤º¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉÉÕ¤¤ÎÅ¸Ë¾ÂæÆþ¾ì·ô¡£½é¥³¥é¥Ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÇØ·Ê¤Î¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤âµ®½Å¤Ê¤³¤Á¤é¤ÎÆþ¾ì·ô¤ÏÁ´6¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤ÎÆþ¾ì·ô¤ò»È¤Ã¤ÆÅ·Ë¾¥¨¥ê¥¢¤Ø¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¿ô¡¹¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¡£ºîÃæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÎø°¦¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥¨¥ê¥¢¤ä¡¢¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥óÉÕ¤¥¹¥±¥Ü¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¶õ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢ÃÏ¾å450¥á¡¼¥È¥ë¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
Å·Ë¾¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È°Ê³°¤Ë¤â³Ú¤·¤ß¤¬¡£Å·Ë¾¥Ç¥Ã¥¤äÅ·Ë¾²óÏ¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¿¥ó¥×Âæ¤ò½¸¤á¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£¤É¤Î¾ì½ê¤ËÃ¯¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤¹¤Ù¤¤«¤Ï¡¢¥³¥Ê¥ó¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¿äÍý¤·¤è¤¦¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Å·Ë¾¥Ç¥Ã¥¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡Ö¥³¥Ê¥ó¡×¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¡£Áë¥¬¥é¥¹¤òµðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë»ÅÎ©¤Æ¡¢Î×¾ì´¶¤¢¤ë²»¶Á¤È±ÇÁü¤Ç¡¢ÃÏ¾å¤ÎÌë·Ê¤È¡Ö¥³¥Ê¥ó¡×¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÅ·Ë¾¥Ç¥Ã¥¤Ë¤Ï¡¢¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤â¡£¡Ö¸ÞÊ¿Ìß¡×¤ä¡Ö¤ª¤ä¤¡×¤Ê¤É¡¢º£²ó¤Î±Ç²è¤Ç¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤µ¤ì¤ëÄ¹Ìî¸©¤ÎÎÁÍý¤Ê¤É¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢±Ç²è¤Î´Õ¾Þ¸å¤Ë¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤ÇÍ¾±¤¤Ë¿»¤ë¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤¤¤«¤¬¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£Ç¯¡¹¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬Áý¤¨Â³¤±¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡Ö¥³¥Ê¥ó¡×¤Î·à¾ìÈÇ¡£¤½¤ó¤Ê4·î¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë·à¾ìÈÇ¡Ö¥³¥Ê¥ó¡×¤òºÇÂç¸ÂÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤Á¤é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡ÊC¡ËÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦TMS 1996¡¡¡ÊC¡ËTOKYO-SKYTREE