¡ÖÈô¤Ó½Ð¤¹°æ¸ý¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ª¡×À¼Í¥¥¤¥Á¤ÎÈþBODY¡¦°æ¸ýÍµ¹á¤¬¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤òÈ¯Çä¡ª
¿Íµ¤À¼Í¥¡¦°æ¸ýÍµ¹á¡Ê¤¤¤°¤Á¡¦¤æ¤«¡Ë¤¬¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¡Ö°æ¸ýÍµ¹á¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯ 2025.4-2026.3¡×¤ò3·î24Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯Çä¡ª¡¡¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅÔÆâ¤Ç¤ªÅÏ¤·²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½µ¥×¥ì¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÄ¾¸å¤Î°æ¸ý¤µ¤ó¤òÄ¾·â¡ª¡¡¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°æ¸ýÍµ¹á¤ÎÈþBODY¥«¥Ã¥È
¡½¡½½é¤á¤Æ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤Î¤ªÅÏ¤·²ñ¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
°æ¸ý¡¡¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¥Á¥§¥¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢³Ú¤·¤µ½Å»ë¤Î¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Á¥§¥¤ò»£¤Ã¤Æ¤ë»þ´Ö¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¿Í¤â¤¤¤¿¤ê¡£¸ÄÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö°æ¸ýÍµ¹á¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯ 2025.4-2026.3¡×»£±Æ¡¿µÆÃÏÂÙµ×
¡½¡½¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤¬½Ð¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡©
°æ¸ý¡¡º£¤Þ¤Ç¥é¥¸¥ª¤Î¥°¥Ã¥º¤È¤«¤Ç¡¢»ä¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤Ø¤ó¤Æ¤³¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È¤«¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤À¤±¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢1Ç¯´Ö°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë¿È¶á¤Ê¥°¥Ã¥º¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¼Äºê°¦¤Á¤ã¤ó¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤òÇã¤Ã¤Æ¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤â½Ð¤»¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï7·î¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¿åÃå¤òÃå¤¿¥«¥Ã¥È¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡£
°æ¸ý¡¡É½¾ð¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Í·¤ó¤Ç¤¤¤¿»Ñ¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÂç¤¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¡½¡½¥í¥±ÃÏ¤¬¥¿¥¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°æ¸ý¡¡¥¿¥¤¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢»£±Æ¤Ë¤¹¤´¤¤¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£²«¿§¤¤¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¥«¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç²Ä°¦¤¤¤Í¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¿¤é¡¢»ý¤Á¼ç¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ç¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤È»£±ÆÃæ¤Ë¡Ö¤Î¤É´¥¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¡×¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ª¥ì¥ó¥¸¥æ¡¼¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÉáÄÌ¤ËÇã¤ï¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£ ¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡£
°æ¸ý¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼Á´¶¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È¥µ¥¤¥º¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¡£¥«¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»ä¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤ª¿¬¤È¤«¤âÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤·¡£Ç÷ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡¡Èô¤Ó½Ð¤¹°æ¸ý¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ü°æ¸ýÍµ¹á¡Ê¤¤¤°¤Á¡¦¤æ¤«¡Ë
1988Ç¯7·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È
¿ÈÄ¹157Ñ
¼ñÌ£¡õÆÃµ»¡á¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¡¢¸¤¤ÎÀ¤ÏÃ¡¢±¿Æ°
¡»2002Ç¯¤ËÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2007Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼XENOGLOSSIA¡Ù¡ÊÅ·³¤½Õ¹áÌò¡Ë¤Ç½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡Ø¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤Î¶Ø½ñÌÜÏ¿¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ìò ¡Ë¡¢¡Ö¡ÒÊª¸ì¡Ó¥·¥ê¡¼¥º¡×¡Ê°¤ÎÉ¡¹ÌÚ·î²ÐÌò¡Ë¤Ê¤É¡£2013Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØShining Star-¡ù-LOVE Letter¡Ù¤Ç¥½ ¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼ ¡£
¹ñÆâ³°¤Ç¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°X¡Ú@yukachiofficial¡Û
¸ø¼°Instagram¡Ú@ooo31_iguchiyuka_31ooo¡Û
¡Ö¡Ú¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¸ÂÄê55¥Ú¡¼¥¸Áý¡Û°æ¸ýÍµ¹á¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯2025.4¡Á2026.3¡×¡¡»£±Æ¡¿µÆÃÏÂÙµ×¡¡²Á³Ê¡¿2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë