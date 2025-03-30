¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÂçÃÏ¿Ì¡¡»à¼Ô1600¿ÍÄ¶¡¡³Æ¹ñ¤«¤é»Ù±ç¡¡µß½õ³èÆ°Â³¤¯
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÂçÃÏ¿Ì¤Î»à¼Ô¤¬1600¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¥í¥·¥¢¤äÃæ¹ñ¤¬µß½õÂâ¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³¤³°¤«¤é¤Î»Ù±ç¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¿¥¹ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥í¥·¥¢Èó¾ï»öÂÖ¾Ê¤Ï¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¡¢µß½õÂâ¤ä°å»Õ¤é120¿Í¤ò¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎÈïºÒÃÏ¤ËÇÉ¸¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¬¤ì¤¤Î²¼¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Îµß½õ³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤«¤é¤âµß½õ¥Á¡¼¥à¤¬¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½20²¯±ß¤Î¿ÍÆ»»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î·³»öÀ¯¸¢¤Ï¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼°Ê¹ß¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é¸ÉÎ©¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢º£²ó¤Ïµ¾À·¼Ô¤Î¿ô¤ò¿ï»þÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»Ù±ç¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1644¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤âÊª»ñ¶¡Í¿¤òÁáµÞ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç·úÀßÃæ¤Î¥Ó¥ë¤¬ÅÝ²õ¤·¤¿¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÁÜº÷¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¤è¤½80¿Í¤¬º£¤âÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢30¡î°Ê¾å¤Î½ë¤µ¤¬Â³¤Ã¦¿å¾É¤¬·üÇ°¤µ¤ì¡¢»þ´Ö¤È¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¿¥¹ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥í¥·¥¢Èó¾ï»öÂÖ¾Ê¤Ï¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¡¢µß½õÂâ¤ä°å»Õ¤é120¿Í¤ò¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÎÈïºÒÃÏ¤ËÇÉ¸¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¬¤ì¤¤Î²¼¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Îµß½õ³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤«¤é¤âµß½õ¥Á¡¼¥à¤¬¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½20²¯±ß¤Î¿ÍÆ»»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1644¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤âÊª»ñ¶¡Í¿¤òÁáµÞ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç·úÀßÃæ¤Î¥Ó¥ë¤¬ÅÝ²õ¤·¤¿¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÁÜº÷¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¤è¤½80¿Í¤¬º£¤âÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢30¡î°Ê¾å¤Î½ë¤µ¤¬Â³¤Ã¦¿å¾É¤¬·üÇ°¤µ¤ì¡¢»þ´Ö¤È¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£