29Æü¤Î¹â²¬»Ô½»Âð²ÐºÒ¡¡¤³¤Î²È¤Î90ÂåÃËÀÈÂÁ÷
¤¤Î¤¦29Æü¤ÎÍ¼Êý¡¢¹â²¬»ÔÉúÌÚ¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½»Âð¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²È¤ÎÃËÀ1¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ø±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢¹â²¬»ÔÉúÌÚ°ìµÜ¤ÎÌµ¿¦¡¡¿¹ ÈËÉ×¤µ¤ó¡Ê94¡ËÂð¤Ç¡Ö·úÊª¤Î²°º¬¤«¤é±ê¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´Ö15Ê¬¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬¾Æ¤±¡¢¤³¤Î²È¤Î90Âå¤ÎÃËÀ1¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤¬¿¹¤µ¤ó¤«¤É¤¦¤«¤ä¡¢¤±¤¬¤ÎÄøÅÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Â¾¤Î²ÈÂ²¤ÏÁ´°÷¤¬Ìµ»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¹Ô¤¤¡¢²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£