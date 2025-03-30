¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ÇÏÃÂê¡¦M!LK»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢¡È¶âÈ±¥Ë¥¡É¤«¤éÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡¡¡Ö¤¯¤í¤«¤ß¥Ë¥¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦M!LK¤Î»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¤¬¡¢30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹õÈ±¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡È¶âÈ±¥Ë¥¡É¤«¤éÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿M!LK»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯
¡¡»³Ãæ¤Ï¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ¿·¶Ê¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡È¶âÈ±¥Ë¥¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¡Ö¤¯¤í¤«¤ß¥Ë¥¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¹õÈ±¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¯¤í¤«¤ß¥Ë¥¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡¼¡×¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ¾Ä´¤·¤Æ¤ë¡Ä¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¥¹¥Þ¥ÛÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³Ãæ¤Ï¡¢2001Ç¯12·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦M!LK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø°»¿§¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¤¢¤¿¤·¤Î¡ª¡Ù¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡È¶âÈ±¥Ë¥¡É¤«¤éÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿M!LK»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯
¡¡»³Ãæ¤Ï¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ¿·¶Ê¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡È¶âÈ±¥Ë¥¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¡Ö¤¯¤í¤«¤ß¥Ë¥¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¹õÈ±¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¯¤í¤«¤ß¥Ë¥¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡¼¡×¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ¾Ä´¤·¤Æ¤ë¡Ä¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¥¹¥Þ¥ÛÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³Ãæ¤Ï¡¢2001Ç¯12·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦M!LK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø°»¿§¥Ñ¥é¥É¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¤¢¤¿¤·¤Î¡ª¡Ù¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£