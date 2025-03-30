²¤½£22ºÐÆüËÜ¿Í¤¬2È¯¡ÖÂçË½¤ì¡×¡¡µ»¤¢¤ê¥Á¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡õº¸Â¹ë²÷ÃÆ¤Ë³åºÓ¡Ö¤¹¤²¤¨¤Ê¡×
¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¡¼¥ÈÀï¤Ç»°¸Í¤¬2¥´¡¼¥ë¤Î³èÌö
¡¡¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö3·î29Æü¤Î¥ê¡¼¥°Âè27Àá¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¡¼¥ÈÀï¤Ç3-0¤Î²÷¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡4ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤Ç14°Ì¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¤Ê¤«¡¢22ºÐMF»°¸Í½Ø²ð¤¬2¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¾å¼ê¤¯¥Á¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤ÇÉâ¤«¤»¤¿¥·¥å¡¼¥È¥·¡¼¥ó¤â´Þ¤á¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»°¸Í¤Ï164¥»¥ó¥Á¤Î¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ò2020Ç¯¤«¤é23Ç¯¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ÇÈ¯´ø¡£¸ø¼°Àï87»î¹ç13¥´¡¼¥ë7¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¡£24Ç¯¤è¤ê¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¥ê¡¼¥°Àï24»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥È¥¥¥Ê¡¦¥·¥Ã¥¿¡¼¥ÈÀï¤Ç¤ÏÊ£¿ôÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÁ°È¾4Ê¬¡¢Á°Àþ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤¿¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¡£MF¥«¥ì¥ë¡¦¥¨¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤¬µ¡Å¾¤òÍø¤«¤»¤¿¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç»°¸Í¤Ø¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤¹¤È¡¢½àÈ÷¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Áê¼êGK¤ò¼ê¶Ì¤Ë¼è¤ë¥Á¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾18Ê¬¡¢¼«¿Ø¤«¤é¥¨¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿»°¸Í¡£ÀäÌ¯¤Ê¥³¡¼¥¹¼è¤ê¤ÇÁê¼ê¤ÎÁ°¤ËÆþ¤ê¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Þ¤Ç±¿¤Ö¤È¡¢º¸Â¤Ç¹ë²÷¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»°¸Í¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥óÄÌ»»5ÆÀÅÀ¡£°ì»þ¤Ï¹ß³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¤Î16°Ì¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤â¡¢4ÀïÌµÇÔ¤Ç14°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë²óÉü¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£»°¸Í¤Î³èÌö¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÂçË½¤ì¡×¡Ö¿ÈÂÎ¤¬¥Ç¥«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«!?¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤¹¤²¤¨¤Ê¡×¡ÖÂç³èÌö¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë