¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î½Û´ÄÍøÍÑ¤¬³ÈÂç¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß¥Ü¥È¥ë¤ò¿·¥Ü¥È¥ë¤ËºÆÀ¸¤¹¤ë¡Ö¥Ü¥È¥ëto¥Ü¥È¥ë¡×ÈæÎ¨¤¬½é¤Î3³äÄ¶¤¨¡¿À¶ÎÃ°ûÎÁ¶È³¦
PET¥Ü¥È¥ë¤Î»ñ¸»½Û´Ä¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥Ü¥È¥ëto¥Ü¥È¥ë¡×¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£PET¥Ü¥È¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖPET¥Ü¥È¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ2024¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö¥Ü¥È¥ëto¥Ü¥È¥ë¡×¤Ë¤è¤ëºÆ»ñ¸»²½ÎÌ¤Ï21Ëü5Àé¥È¥ó¤Ç¡¢Á°Ç¯Èæ27.1%¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿»ÈÍÑºÑ¤ßPET¥Ü¥È¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢ºÆ¤Ó¥Ü¥È¥ë¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿³ä¹ç(¥Ü¥È¥ëto¥Ü¥È¥ëÈæÎ¨)¤Ï33.7%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯¤«¤é4.7¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¡¢½é¤á¤Æ3³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£À¶ÎÃ°ûÎÁ¶È³¦¤Ï¡¢2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥Ü¥È¥ëto¥Ü¥È¥ë¡×ÈæÎ¨50%¤ÎÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ÇÃå¼Â¤ÊÁ°¿Ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Ü¥È¥ëto¥Ü¥È¥ë¡×¤Ï¡¢»ÈÍÑºÑ¤ßPET¥Ü¥È¥ë¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó°ûÎÁÍÑ¥Ü¥È¥ë¤ËºÆÀ¸¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢¸Â¤ê¤¢¤ë»ñ¸»¤ÎÍ¸ú³èÍÑ(¿·µ¬¤Î²½ÀÐÍ³Íè¸¶ÎÁºï¸º)¤ÈCO2ÇÓ½Ðºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤â¤Î¡£
¥µ¡¼¥¥å¥é¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¡Ê½Û´Ä·ÐºÑ¡Ë¤äÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ï²áµî¤«¤é¹â¤¤¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎ¨¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ü¥È¥ëto¥Ü¥È¥ë¡×¤¬½ÅÍ×À¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ò³Æ¼Ò¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¤Î»ÈÍÑÈæÎ¨¹â¤Þ¤ë¡Ó
¥Ü¥È¥ëto¥Ü¥È¥ë¤Ø¤ÎºÆÀ¸PET¼ù»éÍøÍÑÎÌ¤È¥Ü¥È¥ëto¥Ü¥È¥ëÈæÎ¨¤Î¿ä°Ü
Âç¼ê°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ü¥È¥ëto¥Ü¥È¥ë¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà(¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤¢¤ë¤¤¤Ï¿¢ÊªÍ³ÍèÁÇºàÅù)¤Î»ÈÍÑ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î¹ñÆâÀ¶ÎÃ°ûÎÁ»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´PET¥Ü¥È¥ë¤Î¤¦¤Á¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºàÈæÎ¨¤¬58%(Á°Ç¯Èæ5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý)¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë2ËÜ¤Ë1ËÜ°Ê¾å¤¬100%¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë36%(Æ±18¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý)¡¢¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤âÆ±¤¸¤¯36%(Æ±8¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý)¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ°Ç¯¤è¤êÈæÎ¨¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÆ£±à¤â2023Ç¯ÅÙ»þÅÀ¤Ç36%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼çÍ×³Æ¼Ò¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ30%Âæ¸åÈ¾°Ê¾å¤Î¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏºÆÀ¸ÁÇºà¤Î»ÈÍÑÈæÎ¨¤ò¸½ºß¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢°ûÎÁ³Æ¼Ò¤Ï¼«¼£ÂÎ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹âÁØ¥Ó¥ë¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀß¤Ê¤É¤ÈPET¥Ü¥È¥ë¤Î¡Ö¥Ü¥È¥ëto¥Ü¥È¥ë¡×¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿³Æ¼Ò¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¡Ö¥Ü¥È¥ëto¥Ü¥È¥ë¡×ÈæÎ¨¤Î¸þ¾å¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎ¨85.0%¡¢²¤ÊÆ½ô¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¹â¿å½à¡Ó
PET¥Ü¥È¥ë¤Î¡Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎ¨¡×¤Ï85.0%¤Ç¡¢Á°Ç¯¤ËÂ³¤ÌÜÉ¸¿å½à(85.0%)¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£ÌÔ½ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÈÎÇä¿ôÎÌ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢Á°Ç¯ÅÙÈæ¤Ç¤Ï1.9¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÈù¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â¤¤¿å½à¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ó¼ý¤µ¤ì¤¿PET¥Ü¥È¥ë¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç41Ëü5Àé¥È¥ó¡¢³¤³°¤Ç12Ëü6Àé¥È¥ó¤¬ºÆ»ñ¸»²½¤µ¤ì¡¢¹ç·×¤Ç54Ëü1Àé¥È¥ó¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
²¤ÊÆ½ô¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢²¤½£¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎ¨¤Ï42.7%(2021Ç¯ÅÙ)¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï19.6%(Æ±Ç¯ÅÙ)¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎPET¥Ü¥È¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¹ñºÝÅª¤Ë¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ÆµÑ»þ¤ÎÇ®¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥µ¡¼¥Þ¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿Í¸úÍøÍÑÎ¨¤Ï98.6%¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯ÅÙ(98.8%)¤è¤ê¤ï¤º¤«¤ËÄã²¼¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¹â¤¤¿å½à¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ò·ÚÎÌ²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â·ÑÂ³¡Ó
¤Þ¤¿¡¢PET¥Ü¥È¥ë¤Î·ÚÎÌ²½¤â¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯ÅÙ¤Î»ØÄêPET¥Ü¥È¥ëÁ´ÂÎ¤Î·ÚÎÌ²½Î¨¤Ï¡¢2004Ç¯ÅÙÈæ¤Ç28.4%¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÇ¯´Ö¤ÇÌó23Ëü7Àé¥È¥ó¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ºï¸º¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¡ÖÂè3¼¡¼«¼ç¹ÔÆ°·×²è2020¡×¤Ç·Ç¤²¤¿·ÚÎÌ²½ÌÜÉ¸(25%°Ê¾å)¤â°ú¤Â³¤¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÒÀ¸³è¼Ô¤Î°Õ¼±¤È¹ÔÆ°ÊÑ²½¤¬¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎ¨¸þ¾å¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¡Ó
¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¸úÎ¨¤ä¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤Ë¤è¤ë¶¨ÎÏ¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£»ÈÍÑºÑ¤ßPET¥Ü¥È¥ë¤ò»ñ¸»¤È¤·¤Æ¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ø½Ð¤¹¤³¤È¤¬¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¸úÎ¨¤äºÆÀ¸ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤¬´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤ÁªÂò¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¾ìÌÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÆ´ï¤«¤é¥é¥Ù¥ë¤ò³°¤·¤¿¥é¥Ù¥ë¥ì¥¹À½ÉÊ¤¬ÄÌÈÎ¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Âç¼ê°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤äÁ´¹ñÀ¶ÎÃ°ûÎÁÏ¢¹ç²ñ¤Ï¡¢¼«Æ°ÈÎÇäµ¡²£¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê²ó¼ý¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö°ûÎÁÍÆ´ï°Ê³°¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö°û¤ß»Ä¤·¤ò¤Ê¤¯¤·¤ÆÆþ¤ì¤ë¡×¡Ö¥¥ã¥Ã¥×¤ä¥é¥Ù¥ë¤ò³°¤¹¡×¤Ê¤É¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
°ûÎÁÍÆ´ï°Ê³°¤Î°ÛÊªº®Æþ¤òËÉ¤°ÌÜÅª¤ÇÀß·×¤µ¤ì¤¿¼«ÈÎµ¡²£¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£³Æ¼Ò¤ÇºÎÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÆÃ¤ËÁ´¹ñÀ¶ÎÃ°ûÎÁÏ¢¹ç²ñ¤Ï¡¢°ÛÊªº®Æþ¤òËÉ¤®¤ä¤¹¤¤ÀìÍÑÀß·×¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¼Ò¤ÇºÎÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç²ó¼ý¤Ç¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¡Ö¥Ü¥È¥ëto¥Ü¥È¥ë¡×¤Î¹¤¬¤ê¤ò»Ù¤¨¤ëÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸³è¼Ô¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤ÇÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢PET¥Ü¥È¥ë¤Î½Û´ÄÍøÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤¬Ãå¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢¡Ö¥Ü¥È¥ëto¥Ü¥È¥ë¡×ÈæÎ¨¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Âç¼ê°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤êÈÎÇä¿ôÎÌ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ëPBÀ½Â¤¥á¡¼¥«¡¼Åù¤ò´Þ¤á¤¿°ûÎÁ¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¶¯²½¤¬¸°¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£