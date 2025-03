◆EXILEのボーカル・ATSUSHIも映像で登場

【モデルプレス=2025/03/30】2025年に始まった新プロジェクト「PROJECT EXILE」の第1弾、EXILEのアリーナツアー「EXILE LIVE TOUR 2025 “WHAT IS EXILE”」の初日公演が3月29日、サンドーム福井にて開催された。全国4会場を回る本ツアーは、EXILE AKIRA、EXILE TAKAHIRO、橘ケンチ、EXILE NESMITH、EXILE SHOKICHIの5人に加え、EXILE TRIBEから各地域公演毎に異なるメンバーが出演するまさに前代未聞のライブ。初日福井公演にはスターティングメンバーとしてEXILE/FANTASTICSの世界・佐藤⼤樹とTHE RAMPAGEの岩⾕翔吾・藤原樹・浦川翔平、FANTASTICSの⽊村慧⼈の計11人が出演した。

◆EXILE TAKAHIRO「皆さんの笑顔で自信に変わりました」

◆ラストは「Rising Sun」

◆メンバーコメント

センターステージ上の巨大モニターに映像が流れ「さぁまつりをはじめよう」の文字が映しだされる中、AKIRA、TAKAHIRO、橘ケンチ、NESMITH、SHOKICHIの5人と、スターティングメンバー6人がゴンドラで下りてきて合流するところからライブが開演。TAKAHIROが「EXILEのツアーにようこそ!」と叫び、“EXILE”が曲名に入る今回のツアーの開幕にふさわしい「EXILE PRIDE 〜こんな世界を愛するため〜」からスタート。途中から今回のツアーには出演していないEXILEのボーカル、ATSUSHIも映像で登場。会場にいないメンバーもEXILEの一員としてライブに参加し、ファンを楽しませるのも“EXILEエンタテインメント”なのだ。TAKAHIROの「皆さん“WHAT IS EXILE”にようこそ!楽しんでいきましょう!」を合図に、EXILEの名曲の数々が流れるようにパフォーマンスされていく。そんな盛り上がりを一旦落ち着かせるようにステージが暗転した後、スポットライトに照らされたSHOKICHIが登場。「あの頃僕らがときめいた、あの頃僕らが感じた青春を、ここ福井で呼び起こしたいと思います。みんな準備はいいですか!一緒にあの頃のEXILEを歌おう!」という掛け声に合わせて世界、佐藤、岩⾕、藤原、浦川、⽊村が再びステージに。福井公演のスターティングメンバー6人による見せ場「EXILE Tribute Performance」がスタート。EXILEの往年の楽曲たちが6人のダンスでフレッシュに表現され、オマージュした振り付けや身体能力を生かしたアクロバットにファンからは大きな歓声が上がった。中盤のMCではTAKAHIROが「皆さんのおかげで最高の初日を迎えることができました。今回のツアーは新たな挑戦になるということで、メンバー一同スタッフ含め不安もあったりしたんですが、皆さんの笑顔で自信に変わりました!本当にありがとう!今日はEXILEの数々の大切な曲たちをたくさんお届けします。どうかラストまで楽しんで帰ってください!」とコメント。その言葉通り、終盤にはEXILEのライブには欠かせない代表曲「Choo Choo TRAIN」で、ケンチを先頭にこの福井公演でしか見られない11人の貴重なロールダンスを披露し、楽しませた。アンコール前の映像ではTAKAHIROの3度目となる武道館公演「EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2025 “HERCULES”」の開催も発表され、ツアー初日から嬉しいサプライズとなった。再びステージにメンバーが登場しアンコールがスタート。SHOKICHIは「初日皆さんのおかげで本当に素晴らしい素晴らしい素晴らしい思い出が作れています!」と公演を振り返ると、TAKAHIROは「今回の“WHAT IS EXILE”はですね、毎公演スターティングメンバーが違うということで、今日のスターティングメンバーは千秋楽…!不思議なツアーです」とこの前代未聞の公演スタイルについて説明。続けて「皆さんとこうやって最高の思い出を作って、ツアーが成功すればまたLDHのエンタテインメントの可能性が広がっていくかなと思っています。今日はこのメンバーでこのステージをお届けしましたけれども、また必ず一緒に立つ日がやってくるので、皆さん楽しみにお待ちください!」と熱く語った。また、“福井市食のPR大使”を務めるケンチは「3年前に“RED PHOENIX”でコロナ禍明け初めてEXILEでリアルのライブをした時もサンドームから始まって、福井の皆さんに本当に温かく迎えていただいて。3年を経て、またEXILEの新たな歴史を作るということで、スターティングメンバーを入れて開催した“WHAT IS EXILE”もまた初日福井です!福井に呼ばれているとしか思えないくらい本当にありがたい感情でいっぱいです」と福井への感謝を伝えた。さらに、佐藤と共にEXILEとFANTASTICSを兼任し、スターティングメンバーとの架け橋として今回のライブを支える世界は「久々にEXILEのライブでいろんな曲を踊らせてもらって、『EXILEのライブは半端ねぇ!』ってことが改めてわかりました。まだまだスターティングメンバーも一同頑張っていきますので、また是非遊びにきてください!」と意気込みをコメント。そして今日限りの出演となる4人も、「今日は皆さん本当にありがとうございました!楽しかったですかー!(岩谷)」、「福井の皆さん今日はありがとうございました!福井最高!EXILE最高!(浦川)」、「今日はありがとうございました!改めて今日感じたことは、昔も今もEXILEが大好きです!これからも頑張っていきます!(藤原)」、「皆さん楽しかったですか!僕もEXILEが大好きです!これからもよろしくお願いします!(木村)」と一言ずつ挨拶。ラストは「Rising Sun」で、EXILEは様々な形でこれからも日本中に心躍るエンタテインメントと元気を届け続けることを示す力強いパフォーマンスでライブを締めくくった。“EXILEを、うたおう!”をテーマに、EXILEの代表曲の数々をスターティングメンバーと共にパフォーマンスし、新たな形を見せたEXILE。約2年ぶりのEXILEのツアーの開幕に、会場に集まったファンの盛り上がりはまさに“まつり”状態だった。『EXILE LIVE TOUR 2025 “WHAT IS EXILE”』は、静岡公演には佐藤とFANTASTICSの澤本夏輝・堀夏喜・瀬⼝黎弥、PSYCHIC FEVERの剣・JIMMY。千葉公演には世界・佐藤とGENERATIONSの小森隼・佐野玲於・中務裕太、THE RAMPAGEの陣。兵庫公演DAY1DAY2には世界・佐藤と、THE RAMPAGEの⼭本彰吾・神⾕健太・武知海⻘・⿓。そして兵庫公演ファイナルには世界・佐藤とBALLISTIK BOYZの⽇高⻯太(※「高」は正式には「はしごだか」)・加納嘉将・海沼流星・深堀未来・奥⽥⼒也・松井利樹・砂⽥将宏のメンバー7人全員が集結する。(modelpress編集部)Q.ツアーの意気込みをお願いします。【EXILE AKIRA】誰しもが知っている歌と踊りで集い、そこに願いや祈りを込める...時代が変われどいつまでも新たな世代で、歌や踊りと伝統を継ぎながら、新陳代謝するEXILEのその在り方はまさに【まつり】の美学や哲学と同じと言っても過言ではないです!“WHAT IS EXILE”LIVEは、EXILEエンタテインメントというプロジェクトとして、この【まつり】を全国各地にお届けしていきたいと思っております。【EXILE TAKAHIRO】ようやくEXILEが再始動できるということで、まずは待ってくれたファンの皆さまに喜んでいただけることを第一優先に、精一杯の歌を届けたいと思います。【橘ケンチ】今回のツアーはEXILEの歴史とパワーをファンの皆さまと共に感じて、未来に向かって新たなEXILEエンタテインメントを生み出す大きなターニングポイントになると思っています。これまでEXILEを応援してくださった方への感謝の気持ちを、パフォーマンスを通してお伝えしていきたいです。スターティングメンバーとして参加してくれるEXILE TRIBEメンバーとのステージでの共演もとても楽しみですし、音楽と踊りは世代を超えて、国を超えて、関わった人々を一つにする力が間違いなくあると思いますので、身を持って証明していきたいと思います。【EXILE NESMITH】今回のツアーは「EXILEをうたおう」というテーマもあり、自分達自身も見てきたEXILE、聴いてきたEXILEをこのメンバーで表現できることが嬉しいですし、覚悟を持って臨ませていただきたいと思っています!会場ごとにスターティングメンバーが変わり、同じ曲でも表現の幅や、曲のいろいろな側面を感じ取ってもらえると思います。それぞれの公演が見応えのあるステージになると思っているので、可能な限り1公演でも多く見比べてもらえるのも、今回のツアーの意味があるのかなと思っています!正直リハーサルをしている段階でも「みんなダンス上手いな〜」とか「この人の踊りだとこのフリもこういうふうに見えるんだ」など、やっている側でさえ感じ取ってしまうのでファンの皆さんに見てもらえるとエモさは半端ないはずです!!歴史と継承をぜひ見て感じて歌って踊って全身で楽しんでもらえたら嬉しいです!【EXILE SHOKICHI】今回のLIVEは前代未聞の各地メンバーが違うという試みに初めて挑戦させていただきました。メンバーが各地違うところが今回の一番の見所になっていると思います。EXILEとは何か、どういうことなのかをこのLIVEで感じていただければと思います。そして、今まで僕も歌ってこなかったEXILEの曲や、パフォーマンスする機会がなかなかなかった懐かしい曲もセットリストの中に織り込んでいます。EXILEは幅広い年齢層の方に応援していただいているので、それぞれの青春の楽曲をこのLIVEで感じていただけたらと思います。皆さんそれぞれのポイントでエモさを感じていただきたいと思い、セットリストも組みました。是非そちらにも注目して楽しんでいただけたらと思います。Q.今回のツアー形態について教えてください。【EXILE AKIRA】EXILEに携わってから20年以上いろいろ思い返してみると自分も、今回参加するEXILE TRIBEメンバー(スターティングメンバー)と同じで、アーティストに憧れ、EXILEに夢みて、EXILEに救われ、EXILEにたくさん成長させてもらい、僕の人生の半分以上EXILEというほど、音楽やエンタテインメントが隣り合わせにありました。そして、EXILEやLDHを好きでいてくれるファンの皆さま含め、成り立ちや、生い立ち、出会い方やキッカケは違えど、たくさんのEXILEの音楽とともに過ごした【青春】の気持ちは一緒だと思っております。形や、歌、ダンス、現メンバー...それだけでは言い表せない。 “EXILE”という【ソウル】や【ルーツ】のような深いものを無限の領域と無限の可能性へとさらに押し上げ、EXILEの本質と共にその【在り方】と【存在の仕方】を証明し、次のLDHの未来につないでいくことが僕にとってEXILEのプレイヤーとして最後の勤めだと思っています!時代が移り変わってもEXILEの歌が、ダンスが、エンタテインメントが、そのイズムが...これからもファンの皆さまや、世の中の皆さんの心に無限に響き、魅了し続けていけるように、どんな時もEXILEをずっと近くに感じていただけるように新たな創造と挑戦をしていきたいと思っております。【EXILE TAKAHIRO】世代を超えてEXILEに夢を抱いたメンバーで、新たなステージ作りをするという、画期的な挑戦になっています。それぞれのEXILEに対する熱い想いを交差させながら、全公演を青春と共に駆け抜けられたら本望です。EXILEのいろんな表情と魅力を感じていただけるよう、集中してまいりたいと思います。Q.“WHAT IS EXILE”というツアータイトルに込められた意味を教えてください。【EXILE AKIRA】WHAT IS EXILEは1つのダンス&ボーカルグループの形だけではないことを表しております。EXILEはこれまでの20年以上様々な企画やプロジェクトを全国各地にお届けしてきました。独自のマガジンやレギュラー番組、アニメ、劇団、映画、地方創生プロジェクト、アパレル、プロデューサー、EXILE CUPなど、EXILEで様々な垣根を越え、EXILEというエンタテインメントに変え、企画・プロジェクトを発信してきました。また、一人ひとりが個人としてもプレイヤーだけでなくプロデューサーや、会社の社長や役員、学校の校長先生やデザイナーなど様々なクリエイティブの部分でも進化、成長を遂げてきております。それを考えると我々は1つのグループや、メンバーの人数感、グループの音楽スタイルだけでなく、一つのプロジェクト集団としても成り立っているようにも思います。そんな世間を含めてEXILEって何?という疑問の伏線回収をしていくような、そんなEXILEの在り方や存在を提示するライブになっているんじゃないかと思います!【EXILE TAKAHIRO】EXILEから始まったLDHの歴史や、これからのEXILEの行方、今のEXILEの在り方、一言で表現できない“EXILE”をずっと模索しながら活動してきました。この旅の途中に、等身大なタイトルを持って、応援してくれるファンの皆さまとEXILEを謳歌し、その中で何か1つでも答えが見出せたら…そんな願いが込められているような気がしています。【Not Sponsored 記事】