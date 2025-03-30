¡Ö»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¡×º´Æ£½Ù¡¢6°Ì¤Ç¸ÞÎØ½Ð¾ì3ÏÈ³ÎÊÝ¤Ë¹×¸¥¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ç°ìÈé¤à¤±¤¿¤«¤Ê¡×
¡¡¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯3·î30Æü¡¡ÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦TD¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ë
¡¡ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢SP5°Ì¤Ç½é½Ð¾ì¤Îº´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤Ï179¡¦30ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¹ç·×270¡¦56ÅÀ¤Ç6°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç4²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤òÀ®¸ù¡£Â³¤¯4²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ï¥¨¥Ã¥¸¥¨¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢4²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤âÍð¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÂç¤¤Ê¥ß¥¹¤Ê¤¯¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£±éµ»¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤òÏ¢È¯¤·¤Æ´¿´î¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤Î1¥«·î¡¢»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Êó¤ï¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Á´ÆüËÜ¤Î¼ºÇÔ¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤òÀ²¤é¤»¤ë±éµ»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÍèÇ¯¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½Ð¾ìÏÈ¤¬·ü¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¾å°Ì2¿Í¤Î½ç°Ì¹ç·×¤¬¡Ö13¡×°ÊÆâ¤Ê¤é¡¢Á°²ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Î3ÏÈ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£3°Ì¤Î¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤È¤Î½ç°Ì¹ç·×¤¬¡Ö9¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÂçÏÈ¥²¥Ã¥È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÏÈ¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ1¥«·î´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ºÇÂçÏÈ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç°ìÈé¤à¤±¤¿¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤ÎÃæ¤Ç¤âÎÉ¤¤±éµ»¤¬¤Ç¤¤¿¡£À®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤Þ¤º¤³¤ÎÉñÂæ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¶þ¿«¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¢ÃÏÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¡£Â¿¤¯¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¾¡Éé¤Î¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤à¡£