º£±Ê¾ºÂÀ¤¬º£µ¨½é¾¡Íø¡ª¥¹¥ï¥ó¥½¥ó¤¬´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¡¡Èô¤Ó½Ð¤·¤¿»°ÎÝÁö¼Ô¤Ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¿¥Ã¥Á¡¡¹¥È½ÃÇ¸÷¤ë
¡¡¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹£³¡Ý£´¥«¥Ö¥¹¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤¬º£µ¨£²ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢£·²ó£³°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¼·²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ëºÝ¤Ë¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿Ãæ¡¢¶å²ó¤Ë¥¹¥ï¥ó¥½¥ó¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¿¥Ã¥Á¤¬¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£³ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¶å²ó¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¤¬¥¬¥ë¥·¥¢¤Ë£²¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£¤³¤³¤«¤é£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¤¡¢¥¥ã¥í¥ë¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÂÇµå¤ÏÍ··â¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤Ë¡£¤³¤³¤Ç»°ÎÝÁö¼Ô¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ØÌá¤ëÁö¼Ô¤Ë¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¿¥Ã¥Á¡£¹¥È½ÃÇ¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤Æº£±Ê¤Ëº£µ¨½é¾¡Íø¤ò±¿¤ó¤À¡£
¡¡º£±Ê¤Ï½é²ó¡¢£±»à¤«¤éÄËÎõ¤Ê°ì¥´¥í¤ò¤¦¤Þ¤¯Êáµå¤·¡¢Æ¬¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¥Ö¥Ã¥·¥å¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿º£±Ê¡££³ÈÖ¤Ë¤Ï£±£°µåÇ´¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ý¥Ã¥×¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢»°¼ÔËÞÂà¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¤Î¥°¥ê¥Á¥ã¥¯¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢£±»à¸å¤ËÏ¢Â³»Íµå¤ÇËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤ÇÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¥Þ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¤Î°ì¥´¥í´Ö¤ËÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¤·º£µ¨½é¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂ³¤¯¥Ú¥ë¥É¥â¤òÍ·¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡»°²ó¤Ï£±»à¤«¤é¥¥ã¥í¥ë¤ËÄËÎõ¤Ê±¦Á°ÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¾¡¼¥ó¤Ë¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¹þ¤ó¤Ç£²¤Ä¤Î¥Õ¥é¥¤¥¢¥¦¥È¡£¤µ¤é¤Ë£²»à¤«¤éÁ°¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¥°¥ê¥Á¥ã¥¯¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡Ì£Êý¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿Ä¾¸å¤Î»Í²ó¤Ë¤ÏÀèÆ¬¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÌµ»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤â¡¢£±»à¤«¤é¥¯¥í¥¦¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥ì¥ó¥¸¤ÇÈ½Äê¤¬Ê¤¤êÊ»»¦¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£Ì£Êý¤¬£²ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤¿¸Þ²ó¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¤È»°¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤ÆÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£
¡¡Ï»²ó¤âÀèÆ¬¤Î¥¥ã¥í¥ë¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤ÉÏ¢Â³»°¿¶¤Ç´ÊÃ±¤Ë£²»à¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¥°¥ê¥Á¥ã¥¯¤âÄã¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Çº¸Èô¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢Î¾¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤ÆÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¼·²ó¤âÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢¹ßÈÄ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÅìµþ³«ËëÀï¤Ç¼«¿È½é¤Î³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢£´²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£²»Íµå¤Ç¹ßÈÄ¡£¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¤Î¹ßÈÄ¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°µ´¬¤ÎÅêµå¤Ç¿¿²Á¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿º£±Ê¡£º£µ¨½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£