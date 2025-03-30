ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¿½¹ð·É±ó¢ª¥Æ¥ªÅ¬»þÂÇ¤ÇÀ¸´Ô¡¡º¸¼ê¤Ä¤«¤Ê¤¤¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡¢ËÜµòÃÏÇ®¶¸
¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ç¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢5²ó¤ÎÆÀÅÀµ¡¤Ç¿½¹ð·É±ó¤Ç¾¡Éé¤òÈò¤±¤é¤ì¤¿¡£ËÜµòÃÏ¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡2-2¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó2»à»°ÎÝ¡£µå¾ì¤ËÌ¾Á°¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Ù¥ó¥Á¤Ï¿½¹ð·É±ó¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¾ìÆâ¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¿½¹ð·É±ó¤Ï19Æü¤Î¥«¥Ö¥¹Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÎÂè4ÂÇÀÊ°ÊÍè¤Çº£µ¨2¤ÄÌÜ¤À¡£
¡¡Â³¤¯¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬º¸ÍãÀþ¤Ø2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£°ìÎÝÁö¼Ô¡¦ÂçÃ«¤Ïº¸ÍãÀþ¤òÇË¤ëÂÇµå¤ËÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»°ÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤ò½³¤Ã¤Æ4ÅÀÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ø³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï2ÈÖ¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬Í½ÄêÄÌ¤ê¤ÎµÙÍÜÆü¡£ºòµ¨¤Î¥ê¡¼¥°2´§²¦¤È¤Î¾¡Éé¤òÈò¤±¡¢T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¤Î¾¡Éé¤òÁª¤ó¤À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎºîÀï¤ÏÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë