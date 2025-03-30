¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀ¡¡È´·²¤Î°ÂÄê´¶È¯´ø¤·º£µ¨½é¾¡Íø¡¡¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à7²ó1¼ºÅÀ¤Ë¾Ð´é¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥«¥Ö¥¹4¡¼3¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯3·î29Æü¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¡£7²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¼¨¤·¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Ã¥¤Ã¤¿»°¿¶¤Ï4¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï0.82¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©ÅÀ¤Ïµö¤·¤¿¤¬¡¢½ý¸ý¤Ï¹¤²¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤ò³Î¼Â¤Ë¤Ä¤¯¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤ë¡£º£±Ê¤Î»ý¤ÁÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿Åêµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¡¦¥°¥ê¥Á¥§¥¯¤Ë±¦Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¡¢¤½¤Î¸åÀ©µå¤òÍð¤·¤Æ¡¢2»Íµå¤Ç1»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¡£¥Þ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¤Î°ì¥´¥í¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤Ï¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¥Ú¥ë¥É¥â¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÇÍ·¥´¥í¡£ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¤³¤Î²ó¤ò½ª¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡Ì£Êý¤¬Æ±ÅÀ¤È¤·¤¿Ä¾¸å¤Î4²ó¤Ë¤ÏÌµ»à¤«¤éÆóÎÝÂÇ¤òµö¤¹¤¬¡¢¸åÂ³¤ò³Î¼Â¤ËÃÇ¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡£º£µ¨¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î1¹æ2¥é¥ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿Ä¾¸å¤Î5²ó¤«¤é¤Ï°ìµ¤¤Ë½ÐÎÏ¤ò¾å¤²¤¿¡£5²ó¤ò½é²ó°ÊÍè¤Î3¼ÔËÞÂà¤Ç½ª¤¨¡¢6²ó¤ÏÀèÆ¬¤«¤é¤Î2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ò´Þ¤à¡¢2¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Î3¼ÔËÞÂà¡£7²ó¤Ë¤ÏÌ£Êý¤Î¼ººö¤ÇÁö¼Ô¤òÎÝ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤¬¡¢2»à°ìÎÝ¤«¤é¥Þ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¤òº¸Èô¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢º¸¼ê¤ÇÎÏ¶¯¤¯·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£¾Ð´é¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ÎÃç´Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â·ý¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£½¼¼Â´¶¤ËËþ¤Á¤¿ÅêµåÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¤Ç¤Î³«ËëÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿3·î18Æü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¡£¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢4²óÌµ°ÂÂÇ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óºÇ½é¤ÎÅÐÈÄ¤ò¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æµå¿ô¤Ï69¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï91µå¡£¿¬¾å¤¬¤ê¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï29»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ15¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.91¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅêÉ¼¤Ç¤â¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°5°Ì¤ÎÉ¼¿ô¤ò½¸¤á¤¿¡£³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤ëº¸ÏÓ¤Î¡¢º£µ¨¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÅêµåÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£