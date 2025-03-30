Ì¸ÅçÏ¢»³¡¦¿·Ç³³Ù¡¡Ê®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë3¤ÎÆþ»³µ¬À©¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢2018Ç¯°ÊÍè¡¡¼¯»ùÅçÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ
¼¯»ùÅç¸©¤ÈµÜºê¸©¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÌ¸ÅçÏ¢»³¡¦¿·Ç³³Ù¤ÎÊ®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤¬3¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·Ç³³Ù¤Ç¤Ïº£·î28Æü¤´¤í¤«¤é²Ð»³ÀÃÏ¿Ì¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢»³ÂÎ¤ÎËÄÄ¥¤ò¼¨¤¹ÃÏ³ÌÊÑÆ°¤â¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼¯»ùÅçÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Ê®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë¤ò2¤Î²Ð¸ý¼þÊÕµ¬À©¤«¤é¡¢3¤ÎÆþ»³µ¬À©¤Ë°ú¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¿·Ç³³Ù¤Ï2018Ç¯¤òºÇ¸å¤ËÊ®²Ð¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥ì¥Ù¥ë3¤â2018Ç¯°ÊÍè¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»ûÅÄ²°,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ÆÁÅç,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Áòº×,
Ê©ÃÅ,
³¤,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥Û¥Æ¥ë