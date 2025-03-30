4·î¤«¤éŽ¢¼Â¼Á¼ê¼è¤ê10³äŽ£°éµÙµëÉÕ¶â¤òÅ°Äì²òÀâ
ÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê°ì¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö½ÐÀ¸¸åµÙ¶È»Ù±çµëÉÕ¶â¡×¤¬2025Ç¯4·î¤«¤éÁÏÀß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§maroke¡¿PIXTA¡Ë
ÃËÀ¤Î°é»ùµÙ¶È¼èÆÀÎ¨¤Ï2016Ç¯ÅÙ¤Ë3.16%¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï30.1¡ó¤ÈÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢½÷À¡Ê84.1%¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÄã¤¤¿å½à¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê°ì¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö½ÐÀ¸¸åµÙ¶È»Ù±çµëÉÕ¶â¡×¤¬2025Ç¯4·î¤«¤éÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶âÅù¤È¤¢¤ï¤»¡¢ºÇÂç28Æü´Ö¤Ï¡Ö¼ê¼è¤ê10³äÁêÅö¡×¤ÎµëÉÕ¶â¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Â¼ÁÅª¤Ë¼ê¼è¤ê10³ä¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢°éµÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¿Í¤âÁý¤¨¤ë¤Ï¤º¡£°ìÊý¤ÇÎ±°ÕÅÀ¤â¤¢¤ê¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¿·À©ÅÙ¤Î³µÍ×¤ÈÃí°ÕÅÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
°éµÙ¤Ë´Ø¤¹¤ëµëÉÕ¶â¤Ï3¼ïÎà
¤Þ¤º¤ÏÁ´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°é»ùµÙ¶È¡¦»º¸å¥Ñ¥Ñ°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¿Í¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ëµëÉÕ¶â¤Ë¤Ï3¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ °é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â
¢ ½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¡Ê2022Ç¯10·î¡Á¡Ë
£ ½ÐÀ¸¸åµÙ¶È»Ù±çµëÉÕ¶â¡Ê2025Ç¯4·î¡Á¡Ë
¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¡ÖÊ£»¨¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢1¤Ä¤º¤ÄÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö»º¸å¥Ñ¥Ñ°éµÙ¡Ê½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶È¡Ë¡×¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ °é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â
ÃË½÷¤È¤â¤Ë¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬1ºÐ¤ËÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î´õË¾¤¹¤ë´ü´Ö¡¢°é»ùµÙ¶È¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¼õµë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡Ö°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¡×¤Ç¤¹¡Ê½÷À¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»º¸åµÙ¶È8½µ´Ö¤ò·Ð¤Æ°é»ùµÙ¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¢ ½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â
»º¸å¥Ñ¥Ñ°éµÙ¤Ï¡¢»º¸å8½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë28Æü¤ò¸ÂÅÙ¤È¤·¤Æ2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¼èÆÀ¤Ç¤¤ëµÙ¶È¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤ËÃËÀ¤¬¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´ü´Ö¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¡¢°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È¼õµë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡Ö½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¡×¤È½ÅÊ£¤·¤Æ¼õµë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ê28Æü¤òÄ¶¤¨¤ÆµÙ¶È¤ò´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°é»ùµÙ¶È¤ò¼èÆÀ¤·°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¤È¤·¤Æ»Ùµë¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
£ ½ÐÀ¸¸åµÙ¶È»Ù±çµëÉÕ¶â
»Ò¤Î½ÐÀ¸Ä¾¸å¤Î°ìÄê´ü´Ö¤Ë¡¢Î¾¿Æ¤È¤â¤Ë¡ÊÇÛ¶ö¼Ô¤¬½¢Ï«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤ÏËÜ¿Í¤¬¡Ë¡¢14Æü°Ê¾å¤Î°é»ùµÙ¶È¡Ê»º¸å¥Ñ¥Ñ°éµÙ¤ò´Þ¤à¡£°Ê²¼Æ±¤¸¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¤Þ¤¿¤Ï°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¤ÈÊ»¤»¤ÆºÇÂç28Æü´Ö»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö½ÐÀ¸¸åµÙ¶È»Ù±çµëÉÕ¶â¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¡×¤ÎµëÉÕÎ¨¤Ï¡¢µÙ¶È³«»Ï»þÄÂ¶âÆü³Û¤Î67¡ó¡£¡Ö°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¡×¤ÎµëÉÕÎ¨¤â¡¢°éµÙ180ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï67¡ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¡Ö½ÐÀ¸¸åµÙ¶È»Ù±çµëÉÕ¶â¡×¤Î13¡ó¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìµëÉÕÎ¨¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ80¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°é»ùµÙ¶ÈÃæ¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ·ò¹¯ÊÝ¸±¡¦¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¡Ê¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¡Ë¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¡¢°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¤ÏÈó²ÝÀÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¼ê¼è¤ê¤¬10³äÁêÅö¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥«¥é¥¯¥ê¤Ç¤¹¡£
°é»ùµÙ¶ÈÁ°¤Î³ÛÌÌµëÍ¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤â¤é¤¨¤ëµëÉÕ¶â¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÎã¤òµó¤²¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
°é»ùµÙ¶È³«»ÏÁ°6¥ö·î¤ÎÊ¿¶Ñ³ÛÌÌµëÍ¿¡ÊµÙ¶È³«»Ï»þÄÂ¶â·î³Û¡Ë¤¬42Ëü±ß¤ÎÃËÀ¤¬»Ò¤Î½ÐÀ¸¤«¤é28Æü´Ö¤Î»º¸å¥Ñ¥Ñ°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢°ú¤Â³¤°é»ùµÙ¶È¤ò»Ò¤¬1ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼èÆÀ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é28Æü´Ö¡§31Ëü3600±ß¡Ê½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¡Ü½ÐÀ¸¸åµÙ¶È»Ù±çµëÉÕ¶â¡Ë
29Æü¡Á180ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¡§·î¤¢¤¿¤ê28Ëü1400±ß¡Ê°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¡Ë
181Æü¡Á»Ò¤Î1ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÎÁ°¡¹Æü¡§·î¤¢¤¿¤ê21Ëü±ß¡Ê°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¡Ë
¡Ê¥°¥é¥Õ¡§É®¼ÔºîÀ®¡Ë
¸¶Â§¡ÖÉ×ÉØ¶¦¤Ë¡×°éµÙ¼èÆÀ¤¬¾ò·ï
½ÐÀ¸¸åµÙ¶È»Ù±çµëÉÕ¶â¤Ï¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ç¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÉ×ÉØ¤È¤â¤Ë°é»ùµÙ¶È¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¤Þ¤¿¤Ï°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¤ÈÊ»¤»¤ÆºÇÂç28Æü´Ö»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±°ì¤Î»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ê½ÐÀ¸»þ¡Ë°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë°é»ùµÙ¶È¤òÄê¤á¤é¤ì¤¿´ü´Ö¤ËÄÌ»»14Æü°Ê¾å¼èÆÀ¤·¤¿¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤¬Àì¶È¼çÉØ¡ÊÉ×¡Ë¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ç¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Î°é»ùµÙ¶È¤ÏÌä¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÎã³°¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¡¢Ã±¤ËÇÛ¶ö¼Ô¤Î¶ÈÌ³¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê°é»ùµÙ¶È¤ò¼èÆÀ¤·¤Ê¤¤¾ì¹çÅù¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢É×ÉØ¤È¤â¤Ë²ñ¼Ò°÷¤Ç¡¢ºÊ¤Ï»Ò¤É¤â¤¬1ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç°é»ùµÙ¶È¤ò¼è¤ë¤â¤Î¤Î¡¢É×¤Ï»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ê¤É¤Ç¡Ö»º¸å¥Ñ¥Ñ°éµÙ¤òÄÌ»»14ÆüÌ¤Ëþ¤·¤«¼è¤é¤Ê¤¤¡×¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯°éµÙ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»ÙµëÍ×·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¤¿¤áÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÇÛ¶ö¼Ô¤Î°é»ùµÙ¶È¤òÍ×·ï¤È¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç
1.ÇÛ¶ö¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤
2.ÇÛ¶ö¼Ô¤¬ÈïÊÝ¸±¼Ô¤Î»Ò¤ÈË¡Î§¾å¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤
3.ÈïÊÝ¸±¼Ô¤¬ÇÛ¶ö¼Ô¤«¤éË½ÎÏ¤ò¼õ¤±ÊÌµïÃæ
4.ÇÛ¶ö¼Ô¤¬Ìµ¶È¼Ô
5.ÇÛ¶ö¼Ô¤¬¼«±Ä¶È¼Ô¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤ëÏ«Æ¯¼Ô¤Ç¤Ê¤¤
6.ÇÛ¶ö¼Ô¤¬»º¸åµÙ¶ÈÃæ
7.1¡Á6°Ê³°¤ÎÍýÍ³¤ÇÇÛ¶ö¼Ô¤¬°é»ùµÙ¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤â14Æü°Ê¾å¤Î»º¸å¥Ñ¥Ñ°éµÙ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤À¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼Â¼ÁÅª¤Ê¼ê¼è¤ê¤¬10³ä¤Ê¤é¤Ð¡¢»º¸å¥Ñ¥Ñ°éµÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ëÃËÀ¤ÏÁý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼ê¼è¤ê10³äÁêÅö¤È¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤é¤ÎµëÉÕ¶â¤Ë¤Ï¡¢¾å¸Â³Û¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³ÆµëÉÕ¶â¤Ï¡¢¡ÖµÙ¶È³«»Ï»þÄÂ¶âÆü³Û¡×¤ò¤â¤È¤Ë»»Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖµÙ¶È³«»Ï»þÄÂ¶âÆü³Û¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼ª´·¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ°é»ùµÙ¶È³«»ÏÁ°6¥ö·î´Ö¤ÎÁí»Ùµë³Û¡ÊÊÝ¸±ÎÁÅù¤¬¹µ½ü¤µ¤ì¤ëÁ°¤Î³Û¡£¾ÞÍ¿¤Ï½ü¤¯¡Ë¤ò180¤Ç½ü¤·¤Æ·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¾å¸Â³Û¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï1Ëü5690±ß¡Ê2025Ç¯7·î31Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤¬¾å¸Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤³¤Î³Û¤Ï¡¢Ëè·î¶ÐÏ«Åý·×¤ÎÊ¿¶ÑµëÍ¿¤ÎÁý¸º¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ËèÇ¯8·î1Æü¤Ë¸«Ä¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¡×¤Ï28Æü¤ÎµÙ¶È¤Ç¡¢ºÇÂç29Ëü4344±ß¡Ê1Ëü5690±ß¡ß28Æü¡ß67¡ó¡Ë¤¬»Ùµë¾å¸Â³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö½ÐÀ¸¸åµÙ¶È»Ù±çµëÉÕ¶â¡×¤Ï¡¢5Ëü7111±ß¡Ê1Ëü5690±ß¡ß28Æü¡ß13¡ó¡Ë¤¬¾å¸Â¤È¤Ê¤ê¡¢Î¾¼Ô¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ35Ëü1455±ß¤¬28ÆüµÙ¶È¤·¤¿¾ì¹ç¤Î»Ùµë¾å¸Â³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ö°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¡×¡Ü¡Ö½ÐÀ¸¸åµÙ¶È»Ù±çµëÉÕ¶â¡×¤Î¾ì¹ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£µëÍ¿¤Î³ÛÌÌ¤¬·î³ÛÌó47Ëü±ß°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»Ùµë¾å¸Â³Û¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢»º¸å¥Ñ¥Ñ°éµÙ¡¦°é»ùµÙ¶ÈÃæ¤Ë²ñ¼Ò¤«¤éµëÍ¿¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿ÄÂ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆµëÉÕ¶â¤¬¸º³Û¤µ¤ì¡¢¡ÖµÙ¶È³«»Ï»þÄÂ¶âÆü³Û¡ßµÙ¶È´ü´Ö¤ÎÆü¿ô¡×¤Î80¡ó°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¤È»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Àì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡Ö35Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×
¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²¾¤ËÉ×ÉØ¤Ç»Ùµë¾å¸Â¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¾ì¹ç¤Ç¤âµëÉÕ¶â¤Ï2¿Í¤¢¤ï¤»¤Æ70Ëü±ßÄ¶¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÀ¸³è¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Ëè·î¤ÎµëÍ¿¼ê¼è¤ê³Û¤¬40Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¡¢É×¤À¤±¤Î¼ýÆþ¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë5Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÀÖ»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö35Ëü±ß¤â¤¢¤Ã¤ÆÊë¤é¤»¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¡¢µ¿Ìä¤ò»ý¤¿¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¤ÏÊª²Á¤Î¹âÆ¤â·ã¤·¤¯¡¢·î¡¹¤Î²ÈÄÂ¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑÅù¤Ë¤æ¤È¤ê¤¬¤Ê¤¤²ÈÄí¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ë¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤â¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤Ç¤¹¡£»æ¤ª¤à¤Ä¤Î²Á³Ê¤â¡¢¶áÇ¯¤ÏÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»Âð¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢Åìµþ23¶è¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢·î¡¹¤ÎÊÖºÑ¤Ë20Ëü¡Á30Ëü±ß¤Î¥í¡¼¥ó¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê¼è¤ê10³ä¤È¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÁ´Á³10³ä¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤ª¤ê¡¢²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Û¤É10³ä¤È¤ÏÄø±ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¼Â¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÊÒÆ¯¤¤ÎÀì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¤Î¾ì¹ç¡¢»Ùµë¾å¸Â³Û¤ÎÌó35Ëü±ß¤¬ÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÉ×¤Ë°éµÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤¬¡¢¶âÁ¬Åª¤Ë¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡¢°ìÉô¤ÇÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢»º¸å¥Ñ¥Ñ°éµÙ¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¤ÏµÙ¶ÈÃæ¤Ë¤Ï»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÕÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¤ÏµÙ¶È¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ê¤¤¤È¿½ÀÁ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ2¥ö·î¤Ë°ìÅÙ¡ÊËÜ¿Í¤¬´õË¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï1¥ö·î¤´¤È¡Ë¤Î¿½ÀÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¤Ï2025Ç¯4·î1Æü°Ê¸å¤Î¿½ÀÁ¤«¤éÁá´ü²½¤µ¤ì¡¢¡Ö½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶È¤Î¼èÆÀÆü¿ô¤¬28Æü¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÃ£¤·¤¿Æü¤ÎÍâÆü¤«¤é¡×¿½ÀÁ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µÙ¶È¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ê¤¤¤È¿½ÀÁ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸¶Â§¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¡ö2²óÌÜ¤Î½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶È¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï2²óÌÜ¤Î½ÐÀ¸»þ°é»ùµÙ¶È¤ò½ªÎ»¤·¤¿Æü¤ÎÍâÆü¤«¤é¡Ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»º¸å¥Ñ¥Ñ°éµÙ¤ä°é»ùµÙ¶È¤ò¼è¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¼õµë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÍ¾Íµ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸³è»ñ¶â¤ò¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼Â¼Á¤Î¼ê¼è¤ê¤¬10³ä¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¬¤Ê¤ë¤Þ¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤È¤·¤Æ¡¢»öÁ°¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Û¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡È°éµÙÀïÎ¬¡É¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦»þÂå¤Ë
½¾Íè¤Î°é»ùµÙ¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢»º¸å¥Ñ¥Ñ°éµÙ¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê°é»ù´ü¤ÎÆ¯¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿µ¡²ñ¤òÀ¸¤«¤·¡¢»º¸å¥Ñ¥Ñ°éµÙ¤ä°é»ùµÙ¶È¤ò¡¢ÃËÀ¤Ë¤â¤Ã¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¶¯¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢°é»ù¤¬»Ï¤Þ¤ëºÇ½é¤ÎÃÊ³¬¤òÉ×ÉØ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤¢¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î²ÈÄíÀ¸³è¤ä¤ª¸ß¤¤¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤ÇÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢°é»ùµÙ¶ÈÅù¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë»þ´ü¤ä¿¦¾ìÉüµ¢¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤ËÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨ËÜÊ¸¤Ç¤Ï¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤òÍÜ°é¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»þÃ»¶ÐÌ³¤ò¤·¡¢°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È¤¤Ï¡Ö°é»ù»þÃ»½¢¶ÈµëÉÕ¶â¡×¤¬4·î¤«¤éÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Êº´º´ÌÚ Í³Èþ»Ò ¡§ ¿Í»öÏ«Ì³¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È/¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡Ë