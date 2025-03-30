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¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://anime-cinderellagray.com/
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¡¦¸ø¼°TikTok¡§¡÷anime_umamusume_cg (https://www.tiktok.com/@anime_umamusume_cg)
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UPCH-7723¡¡\23,100 (ÀÇ¹þ) / \21,000 (ÀÇÈ´)
¡¦CD¡¡§9th Original Album¡ØPROVOKE¡Ù
¡¦CD¢¡§Rearrange Album¡ØCHANGED MY MIND¡Ù
¡¦Blu-ray¡¡§¡ãBack To School!! Live at Aoyama Gakuin 2024.3.17¡ä¤Û¤ÜÁ´ÊÔ¤ò¼ýÏ¿¡Ü¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤â¼ýÏ¿
¡¦Blu-ray¢¡§¡ã[Alexandros] presents THIS FES '24 in Sagamihara¡äDay1, Day2 [Alexandros] ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¡Ü¡ãTHIS FES '24 in Sagamihara¡ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü (70Ê¬)
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPROVOKE¡Ù¥Ç¥¶¥¤¥óT-Shirt (One Size) ¢¨XLÁêÅö
¡¦Photobook¡¡§¡ãBack To School!! Live at Aoyama Gakuin¡äLive Photo (32¥Ú¡¼¥¸ / LP¥µ¥¤¥º)
¡¦Photobook¢¡§¡ã[Alexandros] presents THIS FES '24 in Sagamihara¡äLive Photo (32¥Ú¡¼¥¸ / LP¥µ¥¤¥º)
¡¦LP¥µ¥¤¥º¥Ï¡¼¥É¥«¥Ð¡¼BOX
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜDVD)¡ÛUPCH-7724¡¡\8,800 (ÀÇ¹þ) / \8,000 (ÀÇÈ´)
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜBlu-ray)¡ÛUPCH-7725¡¡\9,350 (ÀÇ¹þ) / \8,500 (ÀÇÈ´)
¡¦CD¡§9th Original Album¡ØPROVOKE¡Ù
¡¦DVD / Blu-ray¡§¡ã[Alexandros] presents THIS FES '24 in Sagamihara¡äDay1, Day2 [Alexandros] ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¡Ü¡ãTHIS FES '24 in Sagamihara¡ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü (70Ê¬)
¢¨¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò´Þ¤à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯(32¥Ú¡¼¥¸)
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¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD¤Î¤ß)¡Û
UPCH-2277¡¡\3,850 (ÀÇ¹þ) / \3,500 (ÀÇÈ´)
¡¦CD¡§9th Original Album¡ØPROVOKE¡Ù
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¡ã[Alexandros] PROVOKE JAPAN TOUR 2025¡ä¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È±þÊç¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¢§CD¡ØPROVOKE¡Ù¼ýÏ¿¶Ê ¢¨Á´»ÅÍÍ¶¦ÄÌ
01. PROVOKE
02. JULIUS
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03. WITH ALL DUE RESPECT
04. Ä¶¤¨¤ë
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05. ¶â»úÅã
¡¡¢¨¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ð¥ó¥«¡¼¡Ù¼çÂê²Î
06. EVERYBODY KNOWS
07. Coffee Float (feat. hard life)
08. Boy Fearless
¡¡¢¨±Ç²è¡ØCloud ¥¯¥é¥¦¥É¡Ù¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥½¥ó¥°
09. Îä¤á¤Á¤ã¤¦
10. [0602]
11. Backseat
¡¡¢¨¹¾ºê¥°¥ê¥³¡Ø¥Ý¥Ã¥¡¼¡Ù¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê
12. VANILLA SKY 2 (feat. WurtS)
13. FABRIC YOUTH
14. todayyyyy
¡¡¢¨¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡Ù¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥½¥ó¥°
15. ¥¢¥Õ¥¿¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë
¡¡¢¨¥Æ¥ìÅì·Ï¡ØWBS ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
¢§CD¡ØCHANGED MY MIND¡Ù¼ýÏ¿¶Ê ¢¨´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×
01. LAST MINUTE (:D)
02. ¿¿ÌëÃæ (drive ver.)
03. Kill Me If You Can (:D)
04. Stimulator (:D)
05. Dracula La (:D)
06. todayyyyy (:D)
07. Swan (:D)
08. Girl A (:D)
09. we are still kids & stray cats (:D)
¢§Blu-ray¡ãBack To School!! Live at Aoyama Gakuin 2024.3.17¡ä¼ýÏ¿¶Ê
¡¦Aoyama
¡¦todayyyyy
¡¦Dracula La
¡¦Droshky!
¡¦Ìµ¿´Çï¿ô
¡¦rooftop
¡¦VANILLA SKY (feat. WurtS)
¡¦Boo!
¡¦Kill Me If You Can
¡¦Starrrrrrr
¡¦In your face
¡¦Claw
¡¦Stimulator
¡¦Girl A
¡¦É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤¿»þ¤Î²Î
¡¦Mosquito Bite
¡¦Á®¸÷
¡¦Waitress, Waitress!
¡¦Adventure
¡¦¥ï¥¿¥ê¥É¥ê
¡¦city
¢§Blu-ray¡ã[Alexandros] presents THIS FES '24 in Sagamihara¡ä¼ýÏ¿¶Ê
¡üDay1
¡¦Adventure
¡¦Dracula La
¡¦Starrrrrrr
¡¦Kick&Spin
¡¦Æü¡¹¡¢¿¥¡¹ (feat. Vansire)
¡¦Girl A
¡¦Boy Fearless
¡¦Backseat
¡¦¥à¡¼¥ó¥½¥ó¥°
¡¦Á®¸÷
¡¦¥ï¥¿¥ê¥É¥ê
¡üDay2
¡¦Adventure
¡¦Waitress, Waitress!
¡¦Starrrrrrr
¡¦Kick&Spin
¡¦VANILLA SKY (feat. WurtS)
¡¦Girl A
¡¦Boy Fearless
¡¦Backseat
¡¦Run Away
¡¦Á®¸÷
¡¦¥ï¥¿¥ê¥É¥ê
¡üDocumentary
¢£¡ã[Alexandros] PROVOKE JAPAN TOUR 2025¡ä
open18:00 / start19:00
5·î03Æü(ÅÚ½Ë)µÜ¾ë¡¦SENDAI GIGS
open17:00 / start18:00
5·î16Æü(¶â)¡¡°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
open18:00 / start19:00
5·î17Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦Zepp Nagoya
open17:00 / start18:00
5·î23Æü(¶â)¡¡Ê¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
open18:00 / start19:00
5·î24Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡²¬¡¦Zepp Fukuoka
open17:00 / start18:00
5·î30Æü(¶â)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
open18:00 / start19:00
5·î31Æü(ÅÚ)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
open17:00 / start18:00
6·î06Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda Æü(TOKYO)
open18:00 / start19:00
6·î07Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda Æü(TOKYO)
open17:00 / start18:00
6·î13Æü(¶â)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
open18:00 / start19:00
6·î14Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
open17:00 / start18:00
6·î21Æü(ÅÚ)¡¡ÀÐÀî¡¦¶âÂô²Î·àºÂ
open17:00 / start18:00
6·î22Æü(Æü)¡¡¿·³ã¡¦¿·³ã¸©Ì±²ñ´Û
open17:00 / start18:00
6·î28Æü(ÅÚ)¡¡²¬»³¡¦²¬»³·Ý½ÑÁÏÂ¤·à¾ì ¥Ï¥ì¥Î¥ï Âç·à¾ì
open17:00 / start18:00
6·î29Æü(Æü)¡¡°¦É²¡¦¾¾»³»ÔÌ±²ñ´Û
open17:30 / start18:30
7·î05Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡Åç¡¦¤±¤ó¤·¤ó·´»³Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼
open17:00 / start18:00
7·î06Æü(Æü)¡¡»³·Á¡¦¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤Ê¤ó¤è¤¦¥Û¡¼¥ë
open17:00 / start18:00
7·î12Æü(ÅÚ)¡¡»°½Å¡¦»ÍÆü»Ô»ÔÊ¸²½²ñ´Û
open17:00 / start18:00
7·î13Æü(Æü)¡¡ÆàÎÉ¡¦¤Ê¤é100Ç¯²ñ´Û
open17:00 / start18:00
7·î15Æü(²Ð)¡¡Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¹ñºÝ²ñ´Û¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
open17:30 / start18:30
7·î18Æü(¶â)¡¡¹Åç¡¦¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
open17:30 / start18:30
7·î20Æü(Æü)¡¡·§ËÜ¡¦·§ËÜ¾ë¥Û¡¼¥ë
open17:00 / start18:00
7·î26Æü(ÅÚ)¡¡²Æì¡¦ÆáÇÆÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì¤Ê¤Ï¡¼¤È
open17:00 / start18:00
¢£¡ã[Alexandros] presents THIS FES '25 in Sagamihara¡ä
11·î2Æü(Æü)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦ÁêÌÏ¸¶¥®¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¢µÚ¤Ó¤½¤Î¼þÊÕ
¼çºÅ¡§THIS FES '25 in Sagamihara¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ (³ô¼°²ñ¼ÒUKPM / RX-RECORDS / ÁêÌÏ¸¶»Ô¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¥°¥ë¡¼¥× / ¥é¥¤¥Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò)
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¶¨ÎÏ¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¹çÆ±²ñ¼Ò
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±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸
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