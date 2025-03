トム・クルーズとの結婚時代、トロフィーワイフとしての評価に甘んじることが少なくなかったニコール・キッドマンだが、今のキャリアに疑問を挟む映画人はいないだろう。女優を美しき鑑賞物として消費することの決定権を持つ男性たちの眼差し(MALE GAZE)の欲望を満たす役ではなく、女性自身の能動的な眼差し(FEMALE GAZE)を生かした役への挑戦はここ数年、彼女の独壇場ともいえる。『ドッグヴィル』や『ペーパーボーイ 真夏の引力』のように観客がひるむような禍々しい受難の物語に身を置き、『The Beguiled/ビガイルド 欲望のめざめ』での園長役のように性への欲望を露わにする役も厭わない。

【写真】この記事の写真を見る(5枚)



ロミーの欲望を嗅ぎつけたサミュエルは、ペットのように従うよう命令する。

2017年、高まる#MeTooの中、キッドマンが宣言したこと

ハリウッドで#MeTooの波が高まった2017年、ニコール・キッドマンは「今後は1年半ごとに女性監督と仕事をする」と公の場で宣言して以降、この8年で映画やテレビドラマシリーズで少なくとも19人の女性監督との仕事を実現させた。中でも、50代になっての新たな代表作となったのが『ベイビーガール』のロミーである。

女優から脚本家、監督に転じたハリナ・ラインがベルギーの年下の著名な俳優から人前で牛乳を飲むように挑発を受けたことにアイディアを得て、書いたオリジナルストーリー。ニコール演じるロミーは物流でのロボットによるオートメーション化を実現する企業のCEOで、二人の娘、演出家の夫(アントニオ・バンデラス)とNYの瀟洒なタワーレジデンスで暮らす。満ち足りた生活に見えるが、彼女の書いたスピーチの草稿に夫は悪意なく手を入れ、常に第三者からどうみられるべきか細かな指示を出す。夫がリハーサル中の戯曲のタイトルが意味深だ。ヘンリク・イプセンの1891年初演の「ヘッダ・ガーブレル」で、結婚したばかりというのに、夫との暮らしにも人生にも飽きているヒロインの破滅の物語であるのだから。

前半は、衆目に晒されることの多いロミーの自身を抑制する描写が続く。だが、通勤途中のストリートでロミーの元に大型犬が突進してきて、あわやというとき、彼女の企業のインターンであるサミュエル(ハリス・ディキンソン)が咄嗟に犬をてなずける。艶やかな犬の毛を優しくなでるサミュエルの指の動きに目が釘付けとなり、その視線に気づいたサミュエルは大胆にもオフィスで彼女に性的な駆け引きを仕掛けてくるようになっていく。

なぜ人間は調教の関係性に惹かれるのだろうか?

人が調教の関係性に惹かれる一因には、羞恥心の問題が大きいといわれる。こんなにも恥ずかしい行動を、体位を、肉体をあなたにだけは見せることができると。そこには互いの信頼関係がなければ成立せず、一対一の駆け引きでこそ成り立つパワーゲームだ。ロミーは家族も仕事も失いかねない危険なゲームに身を投じ、スリルを十二分に味わうのだが、彼女の理性をなし崩しにするのがサミュエルから耳元で囁かれる甘美な“BABYGIRL”の呼びかけである。

欧米の出版社は2000年代から、大人の女性がタフな状況に陥って戦う小説のタイトルにあえてGIRLと名付ける流れがあり、代表格がミレニアムシリーズの“The Girl With the Dragon Tattoo”(ドラゴン・タトゥーの女)、や映画化された『ガール・オン・ザ・トレイン』(原題 “The Girl on the Train”)になる。男性社会や男性の眼差しや価値観に侵されない、大人の女性が最後の砦のように大切にする少女性をGIRLと呼び、本作では幼くしてロミーが保持していた彼女の性的指向を象徴する。演じるニコール自身がパワーのある女性だからこそ、社会的な地位を得て、年齢を重ねようとも、壊されまいとする少女の欲望が切実に見えてくる。そこに気づかない男性たちが劇中のアントニオ・バンデラスのごとく、しっぺ返しを食らう内容であることが、女性主導の企画の爽快さに繋がっている。

INTRODUCTION

舞台はニューヨーク。成功した女性CEOが若きインターンに秘めた欲望を嗅ぎ分けられ、力関係が逆転していく様をスリリングな展開で描いた。満たされない渇きを抱える主人公のロミーを演じるのは、ニコール・キッドマン。ロミーを誘惑するインターンに、『逆転のトライアングル』などのハリス・ディキンソン。ロミーに深い愛情を捧げる夫に名優アントニオ・バンデラス。『氷の微笑』など90年代のセックススリラーを参考にしたというハリナ・ライン監督による女性視点からの新たなセクシャル・ムービー。

STORY

起業家として成功したロミー(ニコール・キッドマン)は、優しい夫(アントニオ・バンデラス)と2人の娘と、誰もが羨む暮らしを送っていた。ある日、ロミーが路上で大型犬に飛びつかれそうになった時、若い男が一瞬で犬を落ち着かせた。彼の名はサミュエル(ハリス・ディキンソン)、ロミーの会社の新しいインターンだった。その日から、ロミーは彼から目が離せなくなる。2人きりの面談で、サミュエルは、「あなたは権力欲が強いのではなく、むしろその逆で命令されるのが好きなはずだ」と言い放った―。

STAFF & CAST

​監督・脚本:ハリナ・ライン/出演:ニコール・キッドマン、ハリス・ディキンソン、アントニオ・バンデラス/2024年/アメリカ/114分/配給:ハピネットファントム・スタジオ/© 2024 MISS GABLER RIGHTS LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

(金原 由佳/週刊文春CINEMA)