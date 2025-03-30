ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡¥Ø¥Ó¡¼¥¹¥â¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿²áµî¡Ö70ËÜµÛ¤Ã¤Æ¤¿¡×¡¡¶Ø±ì¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö¿ÀÍÍ¡×¡ÖÀäÂÐ¤À¤á¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê74¡Ë¤¬29Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¶Ø±ì¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¢¥Ý¥í¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¡¢¡Ö¿ÀÍÍ¡×¤ÈÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¼ê¥ì¥¤¡¦¥Á¥ã¡¼¥ë¥º»á¤È¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÂÅÄ¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¡Ö60ËÜ¤È¤«70ËÜ¤È¤«µÛ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¥Ø¥Ó¡¼¥¹¥â¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤ª¼ò°û¤ó¤ÇµÛ¤Ã¤Æ¤ë¤ÈÀ¼¤¬¸Ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¤¤ÎÀäÂÐ¤À¤á¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¼«Ê¬¤ò¸ÝÉñ¡£
¡¡¡Ö¡È¥¢¥Ý¥í¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç²Î¤¦¤ó¤À¡ª¥ì¥¤¡¦¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¤È°ì½ï¤Ë²Î¤¦¤ó¤À¡ª²¿¤·¤Æ¤ó¤Í¤óÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡ª¤ä¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ç¡ª¡É¤Ã¤Æ¡¢¡Ê¤¿¤Ð¤³¤ò¡Ë¤ä¤á¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£