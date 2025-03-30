¡ÖÀèÀ¸¤Î²òÀâ¤òÊ¹¤¯¡×¤À¤±¤Ç¤ÏÀ®ÀÓ¤Ï¿¤Ó¤Ê¤¤¡ÄÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡È¤¿¤Ã¤¿2¤Ä¤ÎÊýË¡¡É
¡¡Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢½Î¤ËÄÌ¤¦¤Î¤ÏÉÔ²Ä·ç¡£¤¤¤Ä¤«¤é¤«¡¢¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¡×¤È¡Ö½Î¡×¤Ï¥»¥Ã¥È¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢½Î¤ËÄÌ¤¨¤ÐÉ¬¤ºÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢»ÖË¾¹»¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢½Î¤ÎÊÙ¶¯¤¬Æñ¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÂ¿¤¤¡£¼«¿È¤âÃæ³Ø¼õ¸³¤ò·Ð¸³¤·¡¢¸½ºß¤Ï°å³ØÉôÀìÌçÍ½È÷¹»¥¨¡¼¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¹âÍüÍµ²ð»á¤¬¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¤ÇËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤ÊÊÙ¶¯¡×¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£¡ÊÀÐÅÏ¿¿Í³Èþ/¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ÄØæÃæÅùÉô¤Ë¿Ê¤ó¤À¹¥´¶ÅÙ¥Ð¥Ä¥°¥ó½÷Í¥¤Ë¡¢¡È½ÂËë¡É½Ð¿È¤Î¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤Þ¤Ç¡Äï£¡¹¤¿¤ëÌ¾ÌçÃæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á
Æñ´Ø½Î¤Î¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÀ®ÀÓÍ¥½¨¤Ê»Ò¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡º£Ç¯3·î¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³À¸¤Î¿Æ¸þ¤±¤Ë¡Ø¹ç³Ê¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¤Î¾ï¼±¡×¤ò¼Î¤Æ¤è¡Ù¡ÊÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤ò¾å°´¤·¤¿¹âÍü»á¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¸í²ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ØÃæ³Ø¼õ¸³¤Ë½Î¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½Î¤òÈãÈ½¤·¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢Âç»ö¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤â¤½¤â½Î¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹½Â¤¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä¹ó¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢½Î¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤óÂç»ö¤Ê¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢Æñ´Ø¹»¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤´¤¯°ìÉô¤ÎÀ®ÀÓÍ¥½¨¤Ê»Ò¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£½Î¤¬¼ø¶È¤ÇÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤ò°·¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÍ¥½¨¤Ê»Ò¤¿¤Á¤òÆñ´Ø¹»¤Ë¹ç³Ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡£¤³¤¦¤·¤¿Æñ´Ø¹»¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¤½¤¦¤Ê»Ò¤òÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é°Ï¤¤¹þ¤ß¡¢¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤Ê¤¤¤Ç³Ú¤·¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÏÃ¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¾®³Ø¹»2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤«¤é¡¢´ØÀ¾ÃÏÊý¤ÎºÇÆñ´Ø¹»¡¢ÆçÃæ³Ø¤ËÂ¿¤¯¤Î¹ç³Ê¼Ô¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÉÍ³Ø±à¤È¤¤¤¦½Î¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¶µ°éÇ®¿´¤ÊÊì¤ËÊÙ¶¯¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤âÊÙ¶¯¤Ï·ù¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤à¤·¤í³Ú¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢À®ÀÓ¤â¤¹¤³¤Ö¤ëÎÉ¤¯¡¢Èô¤Óµé¤Ç¾ï¤Ë¾å¤Î³ØÇ¯¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£6Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Îº¢¤Ë¤Ï¤â¤¦ÆçÃæ³Ø¤ÎÆþ»îÌäÂê¤Ï¤À¤¤¤Ö²ò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÀµÄ¾½Î¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢É½¸þ¤¤Î¥¯¥é¥¹¤È¤ÏÊÌ¤Ë¤¢¤ë½ÎÆâ¤Î±£¤ì¤¿ÆÃÊÌ¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÆçÃæ¹ç³Ê¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¤¿¤Á¤È¥²¡¼¥à¤ÇÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ÇÌäÂê¤ò²ò¤¯Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¤Ï¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤ËÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÀ®ÀÓ¤¬¤µ¤é¤Ë¿¤Ó¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£½ÎÂ¦¤Ï¡¢ÆçÃæ¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¤½¤¦¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤³¤Î¤Þ¤ÞºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½Î¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¿¤À¤Î¥¨¥ó¥¿¥áÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡×
´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ç½ª¤ï¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤Î³ØÎÏ¤È¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¤³¤Ê¤¹À¸ÅÌ¤Î¾ì¹ç¡¢
¡ÖÌäÂê¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î»Ò¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»þ´ÖÆâ¤Ë¶µ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢½ÉÂê¤Ë¤·¤Æ¡¢²È¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ø¶È¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌäÂê¤ò²È¤Ç²ò¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢²ò¤±¤ë¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤¯¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ï¡ØÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤¬²ò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È´è¤Ê¤Ë»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Íý²ò¤µ¤»¤è¤¦¤È¤µ¤é¤Ë²ÈÄí¶µ»Õ¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢²¿¤¬¤Ê¤ó¤Ç¤â½ÉÂê¤Ï½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´Æ»ë¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ËÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¡Ø¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¡Ù¡Ø»Ò¤É¤â¤òÊÙ¶¯·ù¤¤¤Ë¤¹¤ë¡Ù¡Ø»Ò¤É¤â¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò²¼¤²¤ë¡Ù¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤òÁýÄ¹¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Î¤À¤È¡¢¹âÍü»á¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î³ØÎÏ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾å³ê¤ê¤ÊÊÙ¶¯¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö°Åµ¡×¤È¡Ö½¬ÆÀ¡×°Ê³°¤ËÀ®ÀÓ¤ò¿¤Ð¤¹ÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤
¡¡¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î»Ò¤¬½Î¤ËÄÌ¤¦Ãæ¡¢¤ï¤¬²È¤À¤±½Î¤Ê¤·¤ÇÃæ³Ø¼õ¸³¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤â½Î¤ËÍê¤é¤º¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡¹âÍü»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö´ðÁÃÆâÍÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Æñ´Ø¹»¤È¤¤¤ï¤ì¤ë³Ø¹»¤ÎÆþ»îÌäÂê¤Ç¤â³Î¼Â¤Ë¼è¤ì¤ëÌäÂê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÌäÂê¤Ï¾®³Ø¹»¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë½àµò¤·¤¿¡Ø¶µ²Ê½ñ¥ï¡¼¥¯¡Ù¤òÃúÇ«¤Ë¡¢²¿¼þ¤â¤¹¤ì¤Ð¡¢²ò¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌäÂê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÂçÄñ¤ÎÊý¤Ï¡Ø¶µ²Ê½ñ¥ï¡¼¥¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢´ðÁÃÃæ¤Î´ðÁÃ¡£ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡ª¡Ù¤ÈÈ¿ÏÀ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¶µ²Ê½ñ¥ï¡¼¥¯¤À¤±¤Ç¡¢Æñ´Ø¹»¤Î¹ç³Ê¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Û¤É¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤É´ðÁÃ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ð¤«¤ê²ò¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¡Ö´ðÁÃ¤Î½¬ÆÀ¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢ËèÆü¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤â»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¶µ²Ê½ñ¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢¡Ø´ðËÜ¤Î²òÀâ¡Ù¢ª¡Ø´ðËÜ¤Î¥ï¡¼¥¯¡Ù¢ª¡ØÎý½¬¡Ê±þÍÑ¡Ë¤Î¥ï¡¼¥¯¡Ù¢ª¡Ø¤Þ¤È¤á¡Ù¤Î4¤Ä¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²òÀâ¤ä¤Þ¤È¤á¤¬ÃúÇ«¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¶µ²Ê½ñ¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£¶µ²Ê½ñ¥ï¡¼¥¯¤Ï1²ó¤ä¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í´Ö¤Ï»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤ÈËº¤ì¤ëÀ¸¤Êª¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¡ØÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¡Ù¤Ç¤â¡¢¾¯¤··Ð¤Ã¤¿¤é¡ØËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ù¡ØÈ´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ÃÎ¼±¤Ï¤¯¤êÊÖ¤·¡Ø°Åµ¡Ù¤ò¤·¡¢»»¿ô¤Ê¤É¤Î²ò¤¯ÌäÂê¤Ï¤¯¤êÊÖ¤·±é½¬¤ò¤·¤Æ¡¢¥Æ¥¹¥È¤äÆþ»î¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¡Ê½¬ÆÀ¡Ë¤ÎÎý½¬¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ðÁÃ³Ø½¬¤È¤¤¤¦¤È¡Ø¥é¥¯¤ÊÊÙ¶¯¡Ù¤È·Ú¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖËèÆü¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¨¤é¤¤¤Í¡×¤È»Ò¤É¤â¤Î´èÄ¥¤ê¤òÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤ÆÍß¤·¤¤¤È¡¢¹âÍü»á¤ÏÀÚ¤Ë¿Æ¤¿¤Á¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¡£
ÆÃÊÌ¹ÖºÂ¤Ï¡Ö°Åµ¡×¤È¡Ö½¬ÆÀ¡×¤Î»þ´Ö¤òÃ¥¤¦ÂçÅ¨
¡¡¹âÍü»á¤Ï¡Ö½Î¤Î¼ø¶È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡¢¥é¥¯¤ÊÊÙ¶¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£¤È¤¯¤Ë»»¿ô¤Ï¡¢´ª°ã¤¤¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¡Ö¤è¤¯Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ç¤Ï¡¢»»¿ô¤¬¤Ç¤¤ë»Ò¤¬ÍÍø¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½Î¤Ç¤âÂ¾¤Î¶µ²Ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢»»¿ô¤Î¼ø¶È¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï»»¿ô¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ÎÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ»»¿ô¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¶µ¤¨¤ä¤¹¤¤¶µ²Ê¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£Íý²Ê¤ä¼Ò²ñ¤È¤¤¤Ã¤¿°Åµ¤¬É¬Í×¤Ê²ÊÌÜ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿·¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢»»¿ô¤Ï¾®³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ï½¬¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆÃ¼ì»»¤ä¡¢Æñ¤·¤¤Â®¤µ¤ÎÌäÂê¡¢Ê£»¨¤Ê¿Þ·Á¤ÎÌäÂê¤ò³Ø½¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø½Î¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Íý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼Â¤Ï»»¿ô¤â¶µ²Ê½ñ¥ï¡¼¥¯¤òÃúÇ«¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¼õ¸³ÂÐºö¤Ï½½Ê¬²ÄÇ½¡£¤à¤·¤í¡¢Æñ¤·¤¤¼ø¶È¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡ØÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤¬´í¸±¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¡ØÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¡Ù¤Ç¤â¡¢Æþ»îËÜÈÖ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇºÆ¸½¤¹¤ëÎÏ¤¬¿È¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Á´¤¯°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡Ö½Î¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤È¡¢½Î¤¬ÍÑ°Õ¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬¥à¥À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ë¡£¤½¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Î¹Ö½¬¤ä»ÖË¾¹»ÆÃ·±¤Ê¤É¤ÎÃ»´ü½¸Ãæ¹ÖºÂ¤À¡£
¡Ö½ÕµÙ¤ß¤ä²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î½Î¤Ç¤ÏÃ»´ü½¸Ãæ¹ÖºÂ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¹Ö½¬¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Ä¹´ü´Ö¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ø°Åµ¡Ù¤È¡Ø½¬ÆÀ¡Ù¤Î»þ´Ö¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢À®ÀÓ¤¬¤µ¤é¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ø¼ø¶È¤òÊ¹¤¯¡Ù¤³¤È¤òÊÙ¶¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò¤Î¾ì¹ç¡¢¤¿¤ÀÊ¹¤Î®¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¤Î¶µ¤¨¤ë²òÀâ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤òÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤Á¤Ã¤È¤â¼Â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ËËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤¹¤Î¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¡Ø°Åµ¡Ù¤È¡Ø½¬ÆÀ¡Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤Ã¤Ý¤ÉÎÏ¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¹ç³Ê¤·¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡Ø°Åµ¡Ù¤È¡Ø½¬ÆÀ¡Ù°Ê³°¡¢À®ÀÓ¤ò¾å¤²¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
Ãæ³Ø¼õ¸³¤â°å³ØÉô¼õ¸³¤â¡¢´ðÁÃ¤òÈ×ÀÐ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¾¡¤Á
¡¡Æ±¤¸¤³¤È¤Ï¡¢°å³ØÉô¼õ¸³¤Ç¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡Ö»ä¤ÎÍ½È÷¹»¤Ç¤Ï¡¢´ðÁÃ¤Î»ÔÈÎ¤ÎÌäÂê½¸¤Î¤ß¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡Ö¤³¤ó¤ÊÇö¤¤ÌäÂê½¸¤À¤±¤Ç¡¢°å³ØÉô¤Ë¹ç³Ê¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2025Ç¯ÅÙÆþ»î¤Ç¤Ï140Ì¾¡Ê½ÅÊ£½ü¤¯¡Ë¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬°å³ØÉô¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢51Ì¾¤¬¹ñÎ©°å³ØÉô¤Ë¤â¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»×¹ÍÎÏ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê´ðÁÃ¤Î¤ß¤Ç°å³ØÉô¤Ë½½Ê¬¹ç³Ê¤Ç¤¤ë¤È¡¢»ä¤Ï³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹â¤Î6Ç¯´Ö¡¢ÍÌ¾¤ÊÂç¼êÍ½È÷¹»¤Î°å³ØÉô¥³¡¼¥¹¤Ë¤Þ¤¸¤á¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹â3¤ÎºÇ¸å¤ÎÌÏ»îÊÐº¹ÃÍ¤¬39¤À¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤¬¡¢»ä¤ÎÍ½È÷¹»¤ËÅ¾½Î¤·¡¢Ï²¿ÍÃæ¤Î1Ç¯´Ö¡¢´ðÁÃ¤À¤±¤òÅ°Äì¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÊÐº¹ÃÍ70¤Ë¾å¾º¤·¡¢Æñ´Ø¹ñÎ©°å³ØÉô¤ÈÆñ´Ø»äÎ©°å³ØÉô¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦Îã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´ðÁÃ¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ç³Ê¤ÎÆ»¤¬Âó¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¹âÍü»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¡ØÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é½Î¤¬ÉÔ²Ä·ç¡Ù¡ØÆñ´ØÃæ³Ø¤äÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤¬²ò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¡¢Ã¯¤â¤¬¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤¤¾ï¼±¤ò¼è¤ê³°¤¹¤³¤È¤Ï¡¢Í¦µ¤¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¸½¾õ¡¢º£ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Î¤ÇÀ®ÀÓ¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ä¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤«¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤òµ¿¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤éÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Ï¡¢¡Ø¤½¤í¤½¤íÃæ³Ø¼õ¸³¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢½ÎÁª¤Ó¤ò¤¹¤ë¤«¡Ù¤È½Î¤¢¤ê¤¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ØÃæ³Ø¼õ¸³¤Ë½Î¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡Ù°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼õ¸³¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ö°ã¤Ã¤¿»×¤¤¹þ¤ß¤ò¼Î¤Æ¤ë¤È¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ðÁÃ¤òÅ°Äì¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯º¬µ¤¤Î¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤ÈÃÎ¤ë¤È¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤«¤±¤ë¸ÀÍÕ¤â¥À¥á½Ð¤·¤«¤éÏ«¤¤¤ä±þ±ç¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Á°ÊÔ¡Ö°å³ØÉôÍ½È÷¹»¤ÎÂåÉ½¤¬¡ØÃæ³Ø¼õ¸³¤Ë½Î¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÃÇ¤¸¤ëÍýÍ³¡¡°å³ØÉô¼õ¸³¤È¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ø¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÌäÂê¡Ù¤È¤Ï¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆñÌä¤ò²ò¤«¤»¤ë½Î¤ÎÀïÎ¬¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹âÍü»á¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô