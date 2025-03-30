ÅìÌî¹¬¼£¡¢¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡ÙºÇ½ª²ó¤ËËÜ²»¥Ý¥í¥ê¡¡11Ç¯´Ö¤ÎÊüÁ÷¤ËËë¡Ö¤³¤³¤Ç¡¢ÎÏ¿Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ÅìÌî¹¬¼£¡Ê57¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡Á°10¡§00¡Ë¤¬30Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÙÍÜÈ¯É½¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿ÅìÌî¹¬¼£
¡¡£³·î30Æü¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢³Ö½µ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëº£ÅÄ¹Ì»Ê¤ÈÅÄÂ¼½ß¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£MCÅìÌî¹¬¼£¤ÏÈÖÁÈ¤ò»Ù¤¨¤¿¸ùÏ«¼Ô¤È¤â¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¡¢ÈÖÁÈ¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈºÇ¸å¤ÇÅìÌî¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡Ä¡×¤ÈËÜ²»¤¬Ï³¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¾ì¹ç¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜ¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬Í£°ì¤Î¿´»Ä¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢ÅìÌî¹¬¼£¤Î¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡¢¤³¤³¤Ç¡¢ÎÏ¿Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ï2013Ç¯10·î¤è¤ê¿¼ÌëÏÈ¤ÇÊüÁ÷¡¢ÍâÇ¯¤Î2014Ç¯£´·î¤«¤éÆüÍË¤Î¸áÁ°ÂÓ¤ØÏÈ°ÜÆ°¤·¡¢2016Ç¯10·î¤«¤é¤Ï¸½¹Ô¤ÎËè½µÆüÍËÆü10»þ¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÙÍÜÈ¯É½¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿ÅìÌî¹¬¼£
¡¡£³·î30Æü¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢³Ö½µ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëº£ÅÄ¹Ì»Ê¤ÈÅÄÂ¼½ß¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£MCÅìÌî¹¬¼£¤ÏÈÖÁÈ¤ò»Ù¤¨¤¿¸ùÏ«¼Ô¤È¤â¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¡¢ÈÖÁÈ¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈºÇ¸å¤ÇÅìÌî¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ç¡Ä¡×¤ÈËÜ²»¤¬Ï³¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¾ì¹ç¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜ¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬Í£°ì¤Î¿´»Ä¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢ÅìÌî¹¬¼£¤Î¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡¢¤³¤³¤Ç¡¢ÎÏ¿Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¡Ø¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡Ù¤Ï2013Ç¯10·î¤è¤ê¿¼ÌëÏÈ¤ÇÊüÁ÷¡¢ÍâÇ¯¤Î2014Ç¯£´·î¤«¤éÆüÍË¤Î¸áÁ°ÂÓ¤ØÏÈ°ÜÆ°¤·¡¢2016Ç¯10·î¤«¤é¤Ï¸½¹Ô¤ÎËè½µÆüÍËÆü10»þ¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£