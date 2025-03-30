»Ò¤É¤â¤ò¹ñºÝÅª¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¿Íºà¤Ë°é¤Æ¤ë¤Ë¤Ï¡© Íî¹çÍÛ°ì¤ÎÊì¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö±Ñ¸ì¤è¤ê¤âÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡×
¡Ö¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà¡×¤Î°éÀ®¤Ë¤Ï¡¢Áá´ü¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¤äÎ±³Ø¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï°Û¤Ê¤ëÉ¾²Á¼´¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÍî¹çÍÛ°ì¤µ¤ó¤ÎÊì¡¢Íî¹ç¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó
¥á¥Ç¥£¥¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Íî¹çÍÛ°ì»á¤ò°é¤Æ¤¿Êì¡¦Íî¹ç¤Ò¤í¤ß»á¤¬¸µ³°»ñ·Ï¹Ò¶õ²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤Î·Ð¸³¤«¤éÆ³¤½Ð¤·¤¿¡Ö¿¿¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¾ò·ï¡×¤È¤Ï¡£¡Ø¡Ö¹¥¤¡×¤ò°ìÀ¸¤Î¡Ö¶¯¤ß¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë°é¤ÆÊý¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þー¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
±Ñ¸ì¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï½¢¿¦¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤
¾Íè¡¢»Å»ö¤Ç¤â¹ñºÝÅª¤Ê³èÌö¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢Î±³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë½¢¿¦¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢°Â°×¤ÊÎ±³Ø¤Ï¤ª´«¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤Î³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ç¤Î·Ð¸³¤«¤é¤â¡¢¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ë½¢¿¦¤·¤¿³°»ñ·Ï¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎÆüËÜ»Ù¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ë½Ð¿È¤ÎÊý¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤¬³°»ñ·Ï´ë¶È¤Î¾åÁØÉô¤Ë¾º¿Ê¤¹¤ëÎã¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤à¤·¤í¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¡¢¤è¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤ë³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÆüËÜ¤Ëº¬¤Å¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¾¦½¬´·¤äÊ¸²½¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¡¢¤¤áºÙ¤«¤Ê¾ðÊó¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÈÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤ò½ÅÍ×»ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
±Ñ¸ì¤¬¤Ç¤¤ëÄøÅÙ¤Î¼Ò°÷¤Ï¥¯¥éー¥¯¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¸õÊä¤Î¿Íºà¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î»ö¾ð¤ËÌÀ¤ë¤¤ÆüËÜ¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Í¥½¨¤Ê¿Í¤òÅÐÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÅ¸³«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ì³Ø¤è¤ê¤â¥Ö¥ì¥¤¥ó¤¬½ÅÍ×¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÅªÈ¯²»¤è¤ê¸ì×Ã¤¬½ÅÍ×
¤â¤Á¤í¤ó±Ñ¸ì¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¤Î³¤³°¤Ç¤Î·Ð¸³¤«¤é¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤ò»È¤¦¤¿¤á¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤«¤ËÂ¿¤¯¤ÎÃ±¸ì¡Ê¸ì×Ã¡Ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¸ì¤Î³Ø½¬¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡Ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾®³Ø¹»¤«¤é¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ë¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é±Ñ¸ì¤òËÜµ¤¤Ç³Ø¤Ó»Ï¤á¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤Ï¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤ÇÂç³ØÂ´¶È¸å¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÂç³Ø±¡¤ËÎ±³Ø¤¹¤ëÊý¡¹¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤ÎÈ¯²»¤¬¥¹¥àー¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ËÉÙ¤ÊVocabulary¡Ê¸ì×Ã¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤à¤·¤íÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤ò¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¿Í¤¬ÏÃ¤¹Ãæ¿È¤Ç¤¹¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÃ¤ÎÃæ¿È¤¬¤Á¤ã¤é¤ó¤Ý¤é¤ó¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¤Ð¤«¤Ë¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ê¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¸ì¤âÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡Ë¡£¤Ä¤Þ¤êÆóÅÆ¤òÄÉ¤¦¤â¤Î¤Ï°ìÅÆ¤ò¤âÆÀ¤º¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Þ¤È¤â¤Ë²ñÏÃ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¿·Ê¹¤µ¤¨¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¤ÆÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
±Ñ¸ì¤Î¿·Ê¹¤âÆÉ¤á¤Æ¡¢¤½¤Î±Ñ¸ì¤Î°ÕÌ£¤ÈÇØ·Ê¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ë¤ËÄÌ¤¨¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤óÆü¾ï±Ñ²ñÏÃ¤Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¡¢¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë±Ñ¸ì¤ÎÈ¯²»¤¬¤Ç¤¡¢¥¤¥ó¥È¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬´°àú¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãæ¿È¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Æ»Ò¤ÇµÄÏÀ¤Ç¤¤ë²ÈÄí´Ä¶¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¤«
³Î¤«¤Ë¡¢Áá´ü¶µ°é¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢È¯²»¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬µ¤¤Ë¤¹¤ë¤Û¤É¡¢±Ñ¸ì·÷¤Î¿Í¤ÏÈ¯²»¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬³¤³°¤«¤éÍè¤¿¿Í¤ÎÈ¯²»¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¬ÃÎ¤ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¿¤Á¤â¡Ö³°¹ñ¿Í¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤È°ã¤¦¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤è¤ê¤â¡ÖÏÃ¤¹Ãæ¿È¡×¤È¡ÖVocabulary¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤ÊÀìÌçÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯ー¥ë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÊÙ¶¯ÎÌ¤¬Í×µá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬±Ñ¸ì·÷¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢²ÈÂ²¤Î¶¨ÎÏ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
À¯¼£·ÐºÑ¤Ê¤É¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤Ç¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÁÇÍÜ¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ò¡¢²ÈÄíÆâ¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿È¤â¹â¹»¤Î¤È¤¤ËÎ±³Ø¤òÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¼«ÎÏ¤Ç³¤³°¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¡¢Âç³Ø¤ÇÌÔÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¢¿¦³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Âç³Ø¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤¿£±¼Ò¤Ç¤·¤¿¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Îµá¿Í¾ðÊó¤ò¸«¤Ä¤±¡¢»î¸³¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÎÉ®µ»î¸³¤Ï¡¢Î±³Ø¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤ÎSAT¤Î»î¸³ÆâÍÆ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
É®µ»î¸³¤Î¸å¡¢²¿ÅÙ¤âÌÌÀÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¹ç³Ê¡£µëÎÁ¤¬ÆüËÜ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Î£²ÇÜ°Ê¾å¹â¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç³¤³°¤Ë½Ð¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ä¤ÎÎ±³Ø¤ËÂç»¿À®¤À¤Ã¤¿Éã¤È¤½¤Î¿¿µÕ¤ÎÊì¤ò¡¢²¿ÅÙ¤â¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£20Âå¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î»Å»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤»þ´ü¤ò²á¤´¤»¤¿¤È¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÉôÊ¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤â¤·¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ê¸¡¿Íî¹ç¤Ò¤í¤ß
¡Ö¹¥¤¡×¤ò°ìÀ¸¤Î¡Ö¶¯¤ß¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë°é¤ÆÊý
Íî¹ç¤Ò¤í¤ß¡¢Íî¹çÍÛ°ì
2025/3/13
1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
288¥Úー¥¸
ISBN¡§ 978-4763141644
Íî¹ç¤Ò¤í¤ß¡ßÍî¹çÍÛ°ì¿Æ»Ò¤¬¼ÂÁ©¡¦¸¡¾Ú¤·¤¿¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î»Ò°é¤Æ¡×
¡ý¸ÄÀ¤ä¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¡×¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÊÙ¶¯¤âÁá¤¯¤«¤é½àÈ÷¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¡©
»Ò¤É¤â¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¡¢´Ø¿´¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¤È»×¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¼õ¸³¤ÎÁá´ü²½¤ÎÎ®¤ì¤â¤¢¤ê¡¢Çº¤Þ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÍî¹ç¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤â¡¢»Å»ö¤ÎËµ¤é¤Î»Ò°é¤Æ¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤½¤Î»Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºÍÇ½¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È²Ê³ØÅª¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¡ÖºÍÇ½¤ò¿¤Ð¤¹¡×»Ò°é¤Æ¤Î»ÅÊý¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯¤ä¼õ¸³¡¢±Ñ¸ì¶µ°é¤ÎÏÃ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³ØÎò¤«ºÍÇ½¤«¡¢¹ñÆâ¤«³¤³°¤«¡¢¸øÎ©¤«»äÎ©¤«¡¢¤Û¤á¤ë¤«¼¸¤ë¤«¡Ä¡Ä¤Ê¤É¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ÎÇº¤ß¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿£±ºý¤Ç¤¹¡£
¡ýÊÙ¶¯¤Î¤ä¤ëµ¤¤â¡¢AI»þÂå¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Ë¤â¡Ö³Ú¤·¤¬¤ëÎÏ¡×¤¬Âç»ö
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎºÇÀèÃ¼¤Ë¤ª¤ê¡¢Âç³Ø¤Ç¤Ï¶µ°é¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÍî¹çÍÛ°ì¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î¶µ°éÏÀ¤âÉ¬¸«¡£¿·¤·¤¤»þÂå¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÊÙ¶¯¤Î¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤«¤é³Ú¤·¤¬¤ëÎÏ¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÍî¹ç¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢
¡Ö¡ØÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¡×
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤é¤»¤ë¡×
¡Ö¤½¤ì¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤âÅÜ¤é¤Ê¤¤¡Ê¤Ç¤â¡¢¡ÖÊÒ¤Å¤±¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤¦¡Ë¡×
¡ö¤¿¤À¤·¡¢´í¸±¤Ê¤³¤È¡¢ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤
¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¸«¼é¤ë¡×
¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¼«Ê¬¤«¤é³Ø¤Ó¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ÎÆ»¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤±¤ëÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢
É¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡ýËÜ½ñ¤Î³µÍ×¡Ê°ìÉô¡Ë
¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ò°é¤Æ¤Ï¡©¡¿ÊÙ¶¯¤µ¤»¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¼¤¬¤±¤Ï¡©¡¿ÊÙ¶¯»þ´Ö¤ò¤É¤¦³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¡©¡¿»Ò¤É¤â¤òÊÙ¶¯¹¥¤¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©¡¿»»¿ô¤Î¹¥¤¤Ê»Ò¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©¡¿·ù¤¤¤Ê¶µ²Ê¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¡©¡¿¸ú²Ì¤Î¤¢¤ëËÜ¤ÎÆÉ¤ßÊý¤Ï¡©¡¿»Ò¤É¤â¤ò¿¤Ð¤¹½¬¤¤»ö¤Ï¡©¡¿»Ò¤É¤â¤Î¹¥´ñ¿´¤ò¿¤Ð¤¹¤Ë¤Ï¡©¡¿»Ò¤É¤â¤Î¹¥´ñ¿´¤ò¿¤Ð¤¹£³¤Ä¤Î¥ëー¥ë¡¿¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤ÎÀ¼¤¬¤±¤Ï¡©¡¿¤É¤ó¤Ê»Ò¤â¿¤Ð¤¹ËâË¡¤ÎÀ¼¤¬¤±¤Ï¡©¡¿±Ñ¸ì¶µ°é¡¢¤¤¤Ä¤«¤é»Ï¤á¤ë¡©¡¿¹Í¤¨Ä¾¤·¤¿¤¤¥°¥íー¥Ð¥ë¶µ°é¡¿³°»ñ·Ï¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤ï¤«¤ë¡Ö³¤³°¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¿Íºà¡×¤È¤Ï¡¿¼õ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È
¡ÚÌÜ¼¡¤è¤ê¡Û
½ø¾Ï¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Î»Ò°é¤Æ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È
Âè£±¾Ï¡¡¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡¡―¡¡³ØÎò¤«¹¥´ñ¿´¤«
Âè£²¾Ï¡¡»Ò¤É¤â¤Î¹¥´ñ¿´¤ò¹¤²¤ë¡¡―¡¡¡Ö¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡×¤«¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¡×¤«
Âè£³¾Ï¡¡¼«¼çÀ¤È¹Í¤¨¤ëÎÏ¤ò°é¤Æ¤ë¡¡―¡¡¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Í¡×¤«¡Ö¤Ç¤¤ë¤è¡ª¡×¤«
Âè£´¾Ï¡¡±Ñ¸ì¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¶µ°é¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¡¡―¡¡Î±³Ø¤«¹ñÆâ¤«
Âè£µ¾Ï¡¡Ë»¤·¤¤¿Æ¤Î¤¿¤á¤Î¿´ÆÀ¡¡―¡¡¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¯¤Æ¤âÌÜÇÛ¤ê¤·¤¿¤¤¤³¤È
Âè£¶¾Ï¡¡¼õ¸³¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡¡―¡¡ÊÐº¹ÃÍ¤«Å¬À¤«