¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¡¸°»³Í¥¿¿¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ìÏÈºÇÂç£³ÏÈ³ÍÆÀ¡¡º´Æ£½Ù¤Ï£¶°Ì
¡¡¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡Ë
¡¡£Ó£Ð£²°Ì¤À¤Ã¤¿¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡Ë¤Ï¡¢£±£·£±¡¦£±£°ÅÀ¤È¤·¡¢¹ç·×£²£·£¸¡¦£±£¹ÅÀ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÁÆ¬¤Î£´²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤¬£²²óÅ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â³¤¯£´²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¤âÃåÉ¹¤¬Íð¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï·è¤á¤¿¤¬¡¢±éµ»¸å¤Ë¤ÏÉ¨¤Ë¼ê¤òÉÕ¤¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤±éµ»¤ËÉ½¾ð¤ÏÆÞ¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤¤É½¾ð¤Ç±éµ»¤ò½ª¤¨¤¿¸°»³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª³êÁö¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ò»Ä¤·»ÃÄê£²°Ì¡£É½¾´Âæ¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤È¡¢Î¾¼ê¤Ç´é¤òÊ¤¤¤°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ìÏÈ¤¬·ü¤«¤ëº£Âç²ñ¡£¸°»³¤¬£³°Ì¡¢£Ó£Ð£µ°ÌÈ¯¿Ê¤À¤Ã¤¿º´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼£±£·£¹¡¦£³£°ÅÀ¤Î¹ç·×£²£·£°¡¦£µ£¶ÅÀ¤Ç£¶°Ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¾å°Ì£²¿Í¤Î½ç°Ì¹ç·×¤¬¡Ö£±£³¡×°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºÇÂç¤Î£³ÏÈ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£