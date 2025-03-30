¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤ÏºäËÜÎ¶ÇÏ¡×ÀôË¼Êæ»á¡¢»²±¡Áª¤ËÎ©¤Ä¡ª ÌÜ»Ø¤¹¹ñ¤Î¤¢¤êÊý¤«¤éË¾¤à¸¢¸Â¡¢²¸»Õ2¿Í¤Î°ä»Ö¤Þ¤Ç¸ì¤ê¤Ä¤¯¤¹
¡Ö»ÔÄ¹°úÂà¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤êËÜ¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¤ê¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯À¤¤ÎÃæ¤¬Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½°µÄ±¡¤Ç¤ÎÌ±°Õ¤ÏÌîÅÞÂ¦¤¬Â¿¿ô¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«¸ø¤«¤éÁíÍý¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬²ù¤·¤¤¡£ÂçÆ±ÃÄ·ë¤·¤Æ¡¢½°µÄ±¡¤Ç233µÄÀÊ¡¢»²µÄ±¡¤Ç125µÄÀÊ¤Î²áÈ¾¿ô¤ò¤È¤ê¡¢¡Ê¿·¤·¤¤¡ËÁíÍý¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡×
¡¡3·î24Æü¡¢Á°ÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤Ç¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎÀôË¼Êæ»á¤Ï¡¢7·î¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë»²±¡Áª¤Ø¤Î½ÐÇÏ²ñ¸«¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¤³¤¦·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£ËÜ»ï¤Ï¡¢²ñ¸«¤Ç¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ìä¤¤¤ò¡¢Àô»á¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡2023Ç¯3·î¤ËÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤òÂàÇ¤¤¹¤ëºÝ¡¢¡ÖÀ¯³¦°úÂà¡×Àë¸À¤ò¤·¤¿Àô»á¡£¤Ê¤¼Á°¸À¤òËÝ¤·¡¢½ÐÇÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤«¡©
¡ÖµîÇ¯¤Î½°±¡Áª¤Ë½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Øº¬À¤Ê¤·¡¢Àï¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¡Ø¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤ÇËÊ¤¨¤Æ¤ó¤Í¤ó¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢²Æ¤Ë¤Ïº£Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¸¥ª¤Î´§ÈÖÁÈ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë·ê¤ò¤¢¤±¤ë¤È³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢½°±¡Áª¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤ò¤·¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¡Ê1993Ç¯¤Î¡ËºÙÀîÏ¢Î©À¯¸¢ÃÂÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤¯Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤È¤«À¸³è¤ò³Ú¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÌ±°Õ¤ËÈ¿¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³°¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ø²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡Ø¹ñÌ±¤ò¶ì¤·¤á¤ëÀ¯¼£¤«¤é¹ñÌ±¤¬°Â¿´¤¹¤ëÀ¯¼£¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃæÅç¤ß¤æ¤¤µ¤ó¤Î¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥È¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ë¡¢¡ØÆ®¤¦·¯¤Î±´¤ò¡¢Æ®¤ï¤Ê¤¤ÅÛÅù¤¬¾Ð¤¦¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÀ¯¼£¤Î¾ì¤ËÆ®¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Æ®¤ï¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¾Ð¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡Ø¤É¤¦¤¾¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤À¤±¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÀÇ¶â¤ò¸º¤é¤·¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ò¸º¤é¤·¡¢¤½¤·¤ÆÊª²Á¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ®¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2025Ç¯2·î°Ê¹ß¡¢ºâÌ³¾ÊÁ°¤Ç¤Ï¡ÖºâÌ³¾Ê²òÂÎ¡×¤Ê¤É¤È¶«¤Ö¥Ç¥â¤¬³èÈ¯²½¤·¤¿¡£Àô»á¤Ï¤³¤Î¥Ç¥â¤Ë¡Ö¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¡×¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ï¤êºâÌ³¾Ê¤Ï¡¢½îÌ±¤ÎÅ¨¤Ê¤Î¤«¡©
¡ÖºâÌ³´±Î½¤Ë°°Õ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢°°Õ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½Ìñ²ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£´±Î½¤Ï²áµî¤òÈÝÄê¤·¤¿¤ê¸«Ä¾¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤Á°Îã¼çµÁ¡£¤À¤«¤é¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢Ê¿µ¤¤Ç¹ñÌ±¤ËÉéÃ´¤ò²Ý¤¹¡£
¡¡ºâÌ³´±Î½¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¸À¤¦¤¬¡¢¸½¼Â¤ÎÀ¯¼£¤ò¸«¤ì¤ÐºâÌ³¾Ê¤¬»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºâÌ³¾Ê¤¬¼Â¼ÁÅª¤ËÍ½»»¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÍè¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¹ñÌ±¤¬°ìÈÖ¾å¤Ë¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Ë¹ñÌ±¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿À¯¼£²È¡¢ºÇ¸å¤ËºâÌ³¾Ê¤ò¤Ï¤¸¤áÃæ±û¾ÊÄ£¤¬¤¯¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢º£¤Ï´±Î½ÁÈ¿¥¤¬°ìÈÖ¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´±Î½¤¬À¯¼£¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯¼£²È¤¬¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë·è¤á¡¢´±Î½¤Ë»Ø¼¨¤ò¤¹¤ëÀ¯¼£¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¤«¤Ä¤ÆÀô»á¤Ï¡¢¿·ÅÞÎ©¤Á¾å¤²¤ÎÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£»²±¡Áª¤Ç·ëÅÞ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö1993Ç¯¤ÎºÙÀîÏ¢Î©À¯¸¢ÃÂÀ¸¤È2009Ç¯¤ÎÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢¼ùÎ©¡£¤¤¤º¤ì¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤Ç¤â¾®Âô°ìÏº¤µ¤ó¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÙÀî¤µ¤ó¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÈÁÈ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¾®Âô¤µ¤ó¤¬ÎÏµ»¤ÇÈó¼«Ì±Ï¢Î©À¯¸¢¤ÎÁíÍý¤ËÃ´¤®½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¾®Âô¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤«¤éÄ¾ÀÜ¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·ÅÞ¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë³§¤µ¤ó¤Î´Ø¿´¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÌµ½êÂ°¤ÇÄ¶ÅÞÇÉ¡£»²±¡Áª¤Ç¤ÏÀ¯ÅÞ¤òºî¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¸ºÀÇ¡Ù¤Ê¤ê¡Ø¹ñÌ±ÉéÃ´¸º¡Ù¤Ê¤ê¤Î´ú¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢Á´¤Æ¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÆÂçÆ±ÃÄ·ë¤ò¿Þ¤ì¤ÐÀ¯¸¢¸òÂå¤Ï¤¢¤ê¤¦¤ë¡£¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»§Ä¹Æ±ÌÁ¤ò¤Ê¤·¿ë¤²¤¿ºäËÜÎ¶ÇÏ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×
¡¡12Ç¯´Ö¡¢»ÔÄ¹¤òÌ³¤á¤¿Àô»á¤Ï¡¢½»Ì±¤ËÄ¾ÀÜÁª¤Ð¤ì¤¿¼óÄ¹¤Î¸¢¸Â¤òºÇÂç¸Â¹Ô»È¤·¡¢Â¿¤¯¤Î²þ³×¤òÃÇ¹Ô¤·¤¿¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼óÁê¤ÎºÂ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö¤¤¤ä¡¢¼óÁê¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËË½¸À¤Ç¼ºµÓ¤·¤Þ¤¹¤ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£Âç¿Ã¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬Íß¤·¤¯¤ÆÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¶¯¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð´±Ë¼Ä¹´±¤Ë¤Ï¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤¬Ä¹´üÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯´±Ë¼Ä¹´±¤À¤Ã¤¿¿ûµÁ°Î¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¡£ºÇ½ª·èÄê¸¢¤ÏÁíÍý¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ°¤¤¤Æ»Ø´ø¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï´±Ë¼Ä¹´±¤Ç¤¹¡£´±Ë¼Ä¹´±¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í»ö¸¢¤Ê¤É¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¸¢¸Â¤ò»È¤Ã¤Æ¹ñÌ±¤òµß¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë1993Ç¯¤«¤é2009Ç¯¤Þ¤Ç16Ç¯¡£º£¤Ï2025Ç¯¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤Ï¤êÁ°²ó¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤«¤é16Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤¹¤¬16Ç¯¼þ´ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£Ç¯¡¢Âç¤¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡2024Ç¯¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤«¤é¡¢SNS¤ò¶î»È¤·¤¿ÁªµóÀï¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Àô»á¤ËÈëºö¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢YouTube¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤Ï¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¤À¤·¡¢X¤Ç¤â ¡È¤ä¤é¤«¤·¤Æ¡É ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÊ¤Ë¤Ï¤è¤¯¥Ý¥¹¥È¤ÎÆâÍÆ¤ÇÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Ä¤¤ºÇ¶á¤â¥Ý¥¹¥È¤òºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤¤ËÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£SNS¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤À¤±¤É¡¢ÃÏ¸µ¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤ï¡Á¤Ã¤È´ó¤Ã¤Æ¤¤Ï¤Ã¤Æ¡¢°®¼ê¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥Ñ¥ó¤òÇã¤¨¤Ð¡¢¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¡Ù¤È¤ª¤·¤Ü¤ê¤òÂ¿¤¯Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡×
¡¡Àô»á¤Ë¤Ï2¿Í¤Î¡Ö²¸»Õ¡×¤¬¤¤¤ë¡£¤Ò¤È¤ê¤ÏË½´Á¤Ë½±¤ï¤ìÍîÌ¿¤·¤¿ÀÐ°æ¹É´ð¸µ½°±¡µÄ°÷¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Ïº£Ç¯1·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¹±ÊÂîÏº»á¤À¡£
¡Ö»ä¤ÏÀÐ°æ¤µ¤ó¤ÎÈë½ñ¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Î»²±¡Áª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤Ë¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÀÐ°æ¤µ¤ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï61ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏµîÇ¯¡¢61ºÐ¤Ë¤Ê¤êÀÐ°æ¤µ¤ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐ°æ¤µ¤ó¤¬À¸¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿61ºÐ°Ê¹ß¤ò»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Ç°´ê³ð¤Ã¤ÆËÜ¤â°ì½ï¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¤ÏÈÕÇ¯¡¢¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡ØÀô·¯¡¢¼«Ê¬¤ÏÃ»µ÷Î¥Áö¤ÇÎÏ¤Î¸Â¤êÁö¤êÀÚ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î¸åÁö¤êÈ´¤¤¤Æ¤¯¤ì¤è¡Ù¡ØÉ¬¤º¤Þ¤¿Î©¸õÊä¤·¤í¡Ù¤Ê¤É¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤ªÆó¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤»ý¤Á¤ËÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Êý¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐ°æ¤µ¤ó¤Î¹¥¤¤Ê»Í»ú½Ï¸ì¤Ï¡ØÉÔÀË¿ÈÌ¿¡Ù¤Ç¡¢»ä¤ÎºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¹¤Ç¤ËÄÔÎ©¤Á¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦Àô»á¤ÎÀ¼¤Ï¤ä¤ä¤«¤¹¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£