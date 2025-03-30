º´¡¹ÌÚÏ¯´õ ËÜµòÃÏ¤Ç¤Û¤í¶ì¥Ç¥Ó¥åー... 2²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ4»Íµå¤ÇÌµÇ°¤Î¹ßÈÄ ¥á¥¸¥ãー½é¾¡Íø¤Ê¤é¤º
¼Ì¿¿¡§¥¢¥Õ¥í
¡ã2025Ç¯3·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡ËMLB ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ ÂÐ ¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥¿¥¤¥¬ー¥¹ ¡÷¥É¥¸¥ãー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
1981Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë³«Ëë¤«¤é¤Î4Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿Àä¹¥Ä´¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤ÈÂÐÀï¡£3Ï¢Àï¤ÎºÇ½ªÀï¤ÇËÜµòÃÏ¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀèÈ¯¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡Ë¤Ï2²ó61µå¤òÅê¤²¤Æ2¼ºÅÀ4»Íµå¤Ç¹ßÈÄ¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¤ÏÎÏ¶¯¤¤¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç2»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤â2²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤Ç61µå¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ3¡¢4¤Ä»Íµå¤ò´Þ¤à2¼ºÅÀ¡£
¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ï32µå¤ÇÀ©µå¤¬Íð¤ì¤Æ¹ßÈÄ¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤¤¥¹¥¿ー¥È¡£ÃÏ¸µ¥É¥¸¥ãー¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤Ï¤Û¤í¶ì¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤ä¤ä¹Å¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥×¥ìー¥Üー¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿º´¡¹ÌÚ¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î¥Þ¥Ã¥¥ó¥¹¥È¥êー¡Ê29¡Ë¤Ë¥Üー¥ë¤¬Àè¹Ô¤·¡¢¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤ÈÂ³¤¯¥°¥êー¥ó¡Ê24¡Ë¤Ï¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¤³¤ì¤ÇÎ®¤ì¤Ë¾è¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åº´¡¹ÌÚ¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤È»Íµå¤ÇËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òºî¤ë¤È¡¢¥Þー¥´ー¡Ê30¡Ë¤ËÉÔ±¿¤ÊÆâÌî°ÂÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢1ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£
¤³¤ì¤ÇÆ°ÍÉ¤·¤¿¤«¡¢Â³¤¯¥¹¥¦¥£ー¥Ëー¡Ê30¡Ë¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ²¡¤·½Ð¤·¡£¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥êー¥Þ¥ó¡Ê35¡Ë¤ÎÈ¿·âÃÆ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¸å¤Î2²ó¡£º´¡¹ÌÚ¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢À©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤º2»Íµå¡£¥Èー¥±¥ë¥½¥ó¡Ê25¡Ë¤ò¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é»Íµå¤Ç½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÌµÇ°¤Î¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ2¼ºÅÀ¡£Ã¥»°¿¶¤Ï2¤ÄÈï°ÂÂÇ3¡¢4»Íµå¤ÈÀ©µåÎÏ¤ò·ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬¶Á¤¯·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥Ú¥é¥Ú¥é±Ñ¸ì¥¹¥Ôー¥Á¡ª²ñ¸«¤Ç¤âÁ´ÊÆ¤Ë¾×·â¡ª¡©
ÂçÃ«æÆÊ¿ Åê¼ê¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¾õ¶·¤Ë¥É·³´ÆÆÄ¤¬¸ÀµÚ ¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤¯²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤Ï¡Ë¿ôÆüÃæ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡×
ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ö¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¥Òー¥íー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÇMLB¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥êー¥º¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë